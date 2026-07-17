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Quanto rendono €12.000 sui buoni fruttiferi postali lunghi e quale conviene scegliere?

Stefano Vozza

17 Luglio 2026 - 11:45

Alternative di investimento sul reddito fisso di matrice postale a seconda del prodotto sottoscrivibile e il periodo di effettivo investimento

Quanto rendono €12.000 sui buoni fruttiferi postali lunghi e quale conviene scegliere?
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Consideriamo un orizzonte temporale di lungo termine tipo “a partire da 10 anni”, e un prodotto del reddito fisso come i buoni fruttiferi postali (BFP). Sono strumenti garantiti dallo Stato e privi dei costi di gestione al netto delle tasse, ossia 12,50% di ritenuta fiscale e il 2X1.000 di imposta di bollo nei casi e modi di Legge.
L’emittente Cassa Depositi e Prestiti (CDP) acconsente al loro rimborso anticipato in ogni tempo prima del termine, a discrezione del possessore. È un grande vantaggio in termini di flessibilità operativa, a cui si aggiunge l’assenza di rischio di mercato. Il contro è che, a seconda dei casi, si perdono in toto o in parte gli interessi maturati o di uscire con i tassi tra i più bassi della serie. Per comprenderlo, vediamo quanto rendono 12.000 euro sui buoni fruttiferi postali lunghi e quale conviene scegliere.

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