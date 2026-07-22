Quanto guadagna George Clooney? Il patrimonio di uno degli attori più ricchi al mondo

Quando si parla di star di Hollywood e, soprattutto, di affari fuori dal set, George Clooney rappresenta l’emblema del divo, ricco e amatissimo. Soprattutto dalle nostre parti, non solo per la casa sul Lago di Como e diversi trascorsi (anche sentimentali) nel Belpaese, ma anche per il recente nuovo viaggio a Capri con la moglie Amal (sposata nel 2014), che ha riacceso i riflettori su una delle domande più intriganti dello star system: ma quanto guadagna davvero George Clooney?

Con un’attività sulla scena scesa in maniera consistente negli ultimi anni, va subito chiarita la distinzione tra guadagni e patrimonio. I primi sono quello che incassi in un certo periodo - un anno, un film, un contratto pubblicitario -, il secondo è una stima complessiva che include asset, partecipazioni, immobili e compensi accumulati nel tempo. Per Clooney la differenza è tutto: la “magia” non sta nei cachet da attore, ridotti con il contagocce oggi, ma in una firma su un contratto societario del 2017. Scopriamo perché.

Qual è il patrimonio di George Clooney?

Non esiste un bilancio pubblico che certifichi al dollaro quanto possiede l’attore. Le stime più citate, ricostruite da informazioni pubbliche, lo collocano però su livelli da ultra-top.

Secondo Celebrity Net Worth, aggiornata al 2026, il patrimonio stimato di Clooney è pari a 500 milioni di dollari: la stessa fonte traccia anche la progressione, da 100 milioni nel 2012 ai 200 milioni del 2015, fino al raddoppio registrato nel 2024.

Detto in modo semplice: la cifra serve a farsi un’idea degli ordini di grandezza, non è un documento contabile. Ed è utile anche per capire dove si posiziona Clooney nella classifica degli attori più ricchi e più pagati al mondo: mezzo miliardo è tantissimo, ma non basta per entrare nel club dei miliardari del cinema.

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Il colpo grosso: Casamigos e l’assegno di Diageo

Se c’è un evento che ha spostato l’ago della bilancia nella storia economica di Clooney, è l’uscita da Casamigos. Il 21 giugno 2017 Diageo ha annunciato l’accordo per acquisire la tequila super-premium con una valutazione fino a 1 miliardo di dollari: 700 milioni come corrispettivo iniziale e fino a 300 milioni addizionali legati alle performance del marchio in un arco di dieci anni. L’operazione è stata poi completata il 15 agosto 2017.

Casamigos era nata nel 2013 dall’idea di Clooney insieme a Rande Gerber e Mike Meldman, all’inizio come etichetta privata per amici e famiglia. Nel comunicato, Diageo citava una crescita da circa 120.000 casse nel 2016 verso le 170.000 casse attese entro fine 2017. Ipotizzando una divisione in tre parti uguali del corrispettivo iniziale, Celebrity Net Worth stima per Clooney una quota lorda intorno ai 230 milioni di dollari, che scenderebbe a circa 150 milioni al netto delle imposte.

Ecco, per Clooney possiamo dire che i film pagano bene, a volte benissimo. Ma una partecipazione in un brand venduto a nove zeri ti porta su un altro pianeta.

Quanto ha guadagnato George Clooney nell’ultimo anno? I numeri di Forbes

Veniamo all’attualità. Nella classifica degli attori più pagati del 2025, pubblicata da Forbes il 13 marzo 2026, Clooney compare al 13° posto con 25 milioni di dollari netti (30 milioni lordi circa). Il dettaglio interessante è la composizione di quella cifra, perché racconta come è cambiata Hollywood.

Secondo le stime di Forbes, il grosso arriva da Jay Kelly, il film Netflix diretto da Noah Baumbach che gli è valso una candidatura ai Golden Globe: circa 20 milioni di dollari tra compenso e buyout del back-end, cioè la liquidazione anticipata della partecipazione agli incassi, formula ormai standard nello streaming. Il resto, vale a dire circa 6 milioni tra ingaggio e royalty, arriva dalle tredici settimane a Broadway con Good Night, and Good Luck.

Va chiarito, però, che i venti attori più pagati del 2025 hanno incassato complessivamente 590 milioni di dollari, il 20% in meno rispetto ai 730 milioni dell’anno precedente. Al primo posto c’è Adam Sandler con 48 milioni, seguito da Tom Cruise a quota 46.

Il record del 2018 e i cachet da attore

Il picco assoluto resta però lontano nel tempo. Nel 2018 Forbes lo aveva incoronato attore più pagato del mondo con 239 milioni di dollari stimati, trainati proprio dall’operazione Casamigos. Anche in quel caso si parlava di guadagno annuale, non di patrimonio complessivo: una distinzione che viene fraintesa di continuo.

Sul fronte cinema e TV, sempre Celebrity Net Worth riporta come stime 100.000 dollari a episodio per ER (per un totale di circa 11 milioni), 20 milioni per Ocean’s Eleven, 15 milioni per Ocean’s Thirteen e 20 milioni per Gravity più una quota sui ricavi. Il compenso più alto della carriera resta però quello per Wolfs, il film del 2024 acquisito da Apple: 35 milioni di dollari. Nel complesso, la stessa fonte quantifica in circa 300 milioni di dollari lordi tutto ciò che Clooney ha incassato in carriera tra cinema e televisione. Cifre da fuoriclasse, che restano comunque in un altro ordine di grandezza rispetto a un’exit societaria - dinamica che vale anche per altri protagonisti del settore, come Dwayne “The Rock” Johnson.

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Nespresso: vent’anni di endorsement e un passaggio di consegne

L’altra colonna della ricchezza delle celebrity è la pubblicità, e qui Clooney ha costruito uno dei sodalizi più longevi della storia dell’advertising. Per il rapporto con Nespresso si vocifera di un valore complessivo di circa 40 milioni di dollari.

La novità del 2026 è che qualcosa si è mosso. A marzo Nespresso ha annunciato Dua Lipa come nuova global brand ambassador per la campagna Vertuo World, lanciata il 14 aprile e definita dall’azienda la più imponente dei suoi quarant’anni di storia. Clooney resta nel progetto, ma con un’apparizione breve: interpellato da ADWEEK, il marchio ha smentito che si tratti di un addio. Tradotto: il volto storico non se ne va, ma il baricentro comunicativo si sposta verso la Generazione Z.

Il capitolo immobili: Villa Oleandra e il portafoglio internazionale

Quando si parla di patrimonio Clooney non si può ignorare il mattone, un asset che fa volume e allo stesso tempo complica i conti: non è liquidità, oscilla di valore e costa mantenerlo.

La proprietà più iconica resta Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como, acquistata nel 2002. Sul prezzo le fonti divergono in modo netto: Celebrity Net Worth parla di 30 milioni di dollari, mentre la stampa italiana e le testate locali indicano una cifra molto più bassa, intorno ai 10 milioni. Dal settembre 2023 circolano indiscrezioni su una vendita a 100 milioni, confermate al settimanale Oggi dall’agenzia Engel & Völkers Lago di Como, mentre gli operatori del settore stimano il valore reale di mercato tra i 60 e i 70 milioni di euro. Nessuna transazione, a oggi, risulta perfezionata.

Il resto del portafoglio è internazionale e viene valutato in almeno 100 milioni di dollari: una proprietà da 7 milioni nel Berkshire, un appartamento a New York e la tenuta con vigneto Domaine du Canadel, vicino a Brignoles in Provenza, acquistata nel luglio 2021 per 7,5 milioni dopo un contenzioso legale. Nel settembre 2024, invece, è arrivata una dismissione: la villa di Studio City comprata nel 1992 da Stevie Nicks per 2,2 milioni è stata venduta per 14,5 milioni di dollari.

A tutto questo “ben di dio” pare si stia aggiungendo una nuova residenza: l’esclusiva Villa Bragaglia a Capri, in vendita addirittura dal 2021. Che sia il motivo principale della visita di Clooney e consorte sull’isola?