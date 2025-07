Il patrimonio di Tom Cruise, ecco quanto guadagna la star di Hollywood

Se vi state chiedendo a quanto ammonta il patrimonio di Tom Cruise non c’è da stupirsi, visto che stiamo parlando di una delle più grandi star hollywoodiane e di uno degli attori più pagati al mondo nel 2025..

Tom Cruise è una delle icone più riconoscibili del cinema: attore, produttore e, per molti, simbolo stesso dell’action movie. Nato Thomas Cruise Mapother IV il 3 luglio 1962 a Syracuse, nello stato di New York, è cresciuto in una famiglia modesta, segnata da difficoltà economiche e dal rapporto difficile con il padre. Dopo un’infanzia movimentata e varie scuole cambiate, la sua salvezza è stata la recitazione.

Il debutto è avvenuto negli ’80 fino al grande successo di Top Gun , pellicola che l’ha proiettato nel gotha di Hollywood e ha lanciato la sua carriera: da Rain Man a Magnolia fino alla saga di Mission Impossible .

Nonostante i tanti film di successo interpretati, Tom Cuise non ha vinto un Premio Oscar nonostante tre nomination, considerandosi però con altrettanti Goldeb Globe e una Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes.

Quanto alla vita privata, in passato è stato tre volte sposato con Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes, mentre molto si è discusso anche del suo legame profondo con la Chiesa di Scientology.

Vediamo allora quanto guadagna Tom Cruise, dando uno sguardo al suo patrimonio, agli investimenti e agli incassi derivanti dai suoi film.

Il patrimonio di Tom Cruise Il patrimonio di Tom Cruise è imponente, frutto di oltre quattro decenni di successi cinematografici, diritti d’autore, investimenti e capacità negoziale. Secondo Forbes al 2025 il suo patrimonio personale sarebbe stimato tra i 600 e i 620 milioni di dollari, il che lo rende uno degli attori più ricchi del mondo. Non a caso stiamo parlando di uno degli attori più pagati e influenti di Hollywood, capace di combinare popolarità di massa e fiuto per gli affari.

Quanto guadagna con i film L’elevato patrimonio di Tom Cruise deriva soprattutto dai cachet incassati per la partecipazione ai tanti film realizzati durante la sua lunga carriera cinematografica. Come spesso accade a Hollywood, Cruise non prende solo compensi fissi, ma spesso incassa percentuali dagli incassi al botteghino (profit participation o back-end deals), una strategia che ha fatto la differenza nei suoi guadagni. Il record di guadagno sarebbe avvenuto per lui nel 2022 per Top Gun: Maverick, film che gli avrebbe portato in dota tra 100 e 120 milioni di dollari. Per War of the Worlds invece avrebbe guadagnato 100 milioni inclusi i profitti vari. Per il secondo Mission Impossible avrebbe incassato 75 milioni di dollari, mentre in Fallout - film della saga uscito nel 2018 - avrebbe ricevuto una parte fissa di 25 milioni più una percentuale sugli incassi.