Vlahovic ufficiale al Besiktas. Ecco quanto guadagna l’ex giocatore più pagato della Serie A

Quanto guadagna Dusan Vlahovic? La domanda torna d’attualità, ma stavolta la risposta arriva da Istanbul e non più da Torino. Dopo quattro anni e mezzo in bianconero, il centravanti serbo ha lasciato la Juventus a parametro zero e ha firmato con il Besiktas, chiudendo una delle telenovele di mercato più seguite dell’estate.

Gli ultimi mesi da giocatore della Vecchia Signora sono stati concitati: contratto in scadenza, rinnovo mai realmente decollato e un nome accostato a mezza Europa senza che si arrivasse mai a un’offerta concreta. Il classico «tutti lo vogliono e nessuno se lo prende», non per motivi tecnici ma economici, quegli stessi che sono alla base dell’addio alla Juve, disposta al massimo a trattenerlo a cifre ben lontane da quelle stratosferiche percepite in precedenza.

Alla fine a spuntarla è stato il Besiktas di Vincenzo Italiano, che con Vlahovic ha un legame che risale ai sei mesi trascorsi insieme alla Fiorentina nel 2021, prima del trasferimento del serbo a Torino. Atterrato all’aeroporto Atatürk di Istanbul tra due ali di tifosi, Vlahovic ha svolto visite mediche e firma sul contratto, diventando ufficialmente un nuovo giocatore delle Aquile Nere.

Vediamo allora nel dettaglio lo stipendio di Dusan Vlahovic al Besiktas, ricordando anche quanto ha percepito alla Juventus da giocatore più pagato della Serie A, e dando uno sguardo al suo patrimonio e al suo attuale valore di mercato.

Quanto guadagna Dusan Vlahovic al Besiktas? Lo stipendio in Turchia

L’accordo che ha convinto Dusan Vlahovic a trasferirsi in Super Lig è strutturato su base triennale e garantisce al centravanti serbo uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono bonus legati alle prestazioni e un ricco premio alla firma da 10 milioni di euro.

Si tratta di una proposta economica decisamente superiore a quella che poteva mettere sul piatto la Juventus, ferma a un tetto di circa 6 milioni l’anno per l’eventuale rinnovo. Di fronte al bivio, Vlahovic ha scelto l’offerta più ricca e ha deciso di ripartire in Turchia.

Il passaggio al Besiktas è avvenuto a parametro zero, dal momento che il serbo era svincolato dopo il mancato rinnovo con i bianconeri. In Super Lig ritroverà anche un vecchio rivale della nostra Serie A, Victor Osimhen, con cui si è già sfidato in Juventus-Napoli e che ora incrocerà nel derby di Istanbul.

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Quanto guadagnava Dusan Vlahovic alla Juventus

Per anni Dusan Vlahovic è stato il calciatore più pagato della Serie A. Alla Juventus percepiva uno stipendio netto di 12 milioni di euro a stagione, una cifra diventata col tempo insostenibile per le casse bianconere e finita al centro del braccio di ferro sul rinnovo mai concretizzato.

Il conto complessivo dell’operazione racconta bene l’altra faccia dell’avventura torinese. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra stipendi lordi e ammortamento del cartellino la Juventus ha sostenuto per Vlahovic un costo complessivo di 162,13 milioni di euro: 76,78 milioni di stipendi lordi e 85,36 milioni di ammortamenti (di cui 70 milioni per il cartellino versati alla Fiorentina, 10 di commissioni agli agenti e il resto in bonus).

Rapportando quella spesa alla produzione sul campo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport ogni gol è costato circa 2,38 milioni di euro, ogni presenza in media 965 mila euro e ogni minuto giocato 15.060 euro. Numeri appesantiti soprattutto dall’ultima stagione, la meno prolifica in bianconero.

Il ricordo più bello resta però la Coppa Italia 2023-2024: Vlahovic ha deciso la finale contro l’Atalanta con un gol dopo appena 4 minuti, guadagnandosi il titolo di migliore in campo e regalando alla Juventus il quindicesimo trofeo nella competizione. Con i bianconeri ha chiuso a quota 68 gol in 168 presenze in quattro anni e mezzo. In precedenza, alla Fiorentina, si era già messo in luce vincendo la classifica marcatori della Coppa Italia 2021-2022, oltre a essere premiato dalla Lega Serie A come miglior under 23 nel 2021 e miglior attaccante nel 2024.

Il patrimonio di Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic è arrivato alla Fiorentina appena diciottenne nell’estate del 2018. Con il contratto in scadenza al 2023 e uno stipendio da 800.000 euro netti a stagione, rifiutato il rinnovo è stato ceduto dai viola alla Juventus nel gennaio 2022 per 70 milioni più 10 di bonus, il trasferimento più costoso di sempre nella storia del calciomercato invernale in Italia.

In base ai guadagni con le maglie di Fiorentina e Juventus, in rete si legge di un patrimonio complessivo superiore ai 40 milioni di euro: si tratta però di una cifra non ufficiale e difficilmente verificabile. A questi introiti vanno aggiunti i ricavi legati ai vari sponsor del serbo e allo sfruttamento della sua immagine.

Il valore di mercato di Dusan Vlahovic

Stando al sito specializzato Transfermarkt, l’attuale valore di mercato di Dusan Vlahovic sarebbe pari a 35 milioni di euro, in netto calo rispetto al passato.

A giugno 2022 fresco del suo passaggio alla Juventus il valore di mercato di Vlahovic ha fatto registrare il suo picco: ben 85 milioni di euro.

Da allora la parabola è stata discendente, complici prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative e un contratto ormai arrivato a scadenza, che gli ha permesso di lasciare Torino a costo zero e di scegliere la destinazione più remunerativa.