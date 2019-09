Quanto guadagna Matteo Renzi? Stipendio e incassi del leader di Italia Viva

Senatore della Repubblica, conferenziere in giro per il mondo, voce narrante di una programma TV su Firenze e adesso anche leader di Italia Viva: per Matteo Renzi sembrerebbe essere iniziata una nuova vita da quando si è dimesso, dopo la debacle del 4 marzo, da segretario del Partito Democratico.

Ma quanto guadagna allora l’ex premier? Vediamo a quanto ammonta il suo stipendio da parlamentare e quali sono quelle entrate extra, tutte pubbliche e trasparenti, percepite da Matteo Renzi.

Lo stipendio di Matteo Renzi

Svelo un segreto. Sono stato eletto parlamentare e prendo un ottimo stipendio. Non avendo più attività di Governo posso avere ulteriori entrate, tutte pubbliche, tutte trasparenti. Queste entrate mi permettono persino di prendere un mutuo. Funziona così, da qualche secolo e non solo in Italia.

Con queste parole in una sua recente e-news Matteo Renzi ha voluto rispondere a chi lo aveva attaccato per la trattativa di acquisto di una casa nel centro di Firenze. Altre volte invece era stato lo stesso ex premier a dichiarare quanto avesse in banca.

Stando sempre alle parole di Renzi, ad agosto del 2016 aveva sul conto corrente 30.000 euro mentre a gennaio 2018, come reso noto durante una puntata di Matrix, l’ammontare era di 15.859 euro.

#Renzi mostra a #Matrix il saldo del suo conto corrente prima e dopo essere stato a @Palazzo_Chigi: "Il 30 giugno 2014 avevo 21.895€ e oggi ho 15.859€. Chi fa politica non lo deve fare con lo scopo di arricchirsi" @matteorenzi pic.twitter.com/G2xHpEjzlL — Matrix (@MatrixCanale5) 18 gennaio 2018

Quando era sindaco di Firenze (giugno 2009 - marzo 2014) Matteo Renzi percepiva uno stipendio lordo annuo di 90.961 euro, per un totale netto che si aggirava sui 4.300 euro al mese.

Nel periodo invece in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio (febbraio 2014 - dicembre 2016), lo stipendio lordo annuo era di 80.000 euro per un assegno mensile netto pari a 6.700 euro.

Paradossalmente Renzi ora guadagnerà più che è senatore rispetto a quando era premier: per il suo incarico a Palazzo Madama tra stipendio, diaria e rimborsi vari, il totale è di 14.634,89 euro netti al mese.

QUI IL FOCUS SUGLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI

Ad onor di cronaca bisogna però specificare che da sempre i parlamentari del PD danno mensilmente una parte del loro assegno al partito, con la cifra che di solito si aggira sui 1.500 euro. Adesso che ha creato il nuovo partito Italia Viva, probabile che la decurtazione rimanga la stessa.

Dando uno sguardo alle varie dichiarazioni dei redditi di Matteo Renzi, nel 2013 da sindaco il reddito era di 98.000 euro. Nel 2016 invece da premier era salito a 103.283 euro.

Sul sito del Senato invece è stata appena messa online la dichiarazione dei redditi relativa al 2017: non essendo più premier, Matteo Renzi ha così dichiarato 29.315 euro.

Dichiarazione redditi Renzi 2017 La dichiarazione dei redditi di Matteo Renzi relativa al 2017

Le conferenze e il programma TV

Come scritto nella sua e-news, Renzi ora che non svolge più attività di governo potrà contare anche su ulteriori entrate che si andranno a sommare al suo stipendio percepito in qualità di senatore.

A inizio giugno ha infatti dichiarato che nei prossimi mesi avrebbe preso parte a una serie di conferenze, a pagamento, in giro per il mondo prendendo l’esempio di alcuni ex leader politici come Barack Obama e Tony Blair.

Nel merito, l’ex premier è entrato nel gruppo del think thank Algebris Policy & Research Forum dell’amico Davide Serra: compito di Renzi dovrebbe essere proprio quello di tenere delle conferenze.

Secondo Il Giornale, Renzi per gestire le conferenze si sarebbe affidato all’agenzia britannica Celebrity Speakers Associates: per avere come relatore l’ex premier, il costo sarebbe di 20.000 euro.

Per gestire al meglio queste sue attività, La Repubblica scrive che il leader di Italia Viva ha aperto una società, la Digisart, che dovrebbe servire a fatturare i compensi delle conferenze.

Dopo la chiusura della fondazione Open, che si occupava tra le altre cose dell’organizzazione della Leopolda, il senatore aveva parlato dell’apertura della Matteo Renzi Foundation che però ancora non sarebbe operativa.

Il 14 febbraio invece è stato poi presentato anche il suo ultimo libro Un’altra strada - Idee per l’Italia di domani, che sarà la nona fatica letteraria andando a seguire Avanti.Perché l’Italia non si ferma del 2017 ed edito da Feltrinelli.

Infine c’è il tanto chiacchierato programma TV sulle bellezze di Firenze dove Matteo Renzi è la voce narrante: per il documentario prodotto da Lucio Presta il Sole 24 Ore ha parlato di un compenso che dovrebbe essere dell’ordine di alcune centinaia di migliaia di euro.

In totale si è trattato di un di documentario sul capoluogo toscano diviso in quattro episodi, andato in onda sul canale Nove (proprietà Discovery) durante il mese di dicembre.

L’esperienza televisiva deve essere comunque piaciuta a Renzi, che nel suo ultimo libro ha annunciato l’intenzione di realizzare altri due programmi TV: il primo sul mondo del volontariato, il secondo sulle eccellenze italiane.