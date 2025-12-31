Quanto costa oggi un mutuo di €160.000 a tasso fisso o variabile a 25 anni?

Uno dei tanti pro delle festività di fine anno è che si ha adeguato tempo per fare considerazioni su aspetti spinosi e delicati ancora irrisolti. Potrebbe essere il caso di una nuova abitazione, magari da provare a risolvere nel corso del 2026. La soluzione spesso presuppone l’aver sciolto due grossi problemi: l’individuazione dell’immobile e di una banca che eroghi il prestito a costi ragionevoli. A tal riguardo vediamo quanto costa a Capodanno un mutuo di 160.000 € a tasso fisso o variabile a 25 anni.

Alcuni dati chiave della ricerca del mutuo casa

I portali specializzati nella comparazione mutui prevedono anzitutto il caricamento di dati chiavi riguardanti il mutuatario, l’immobile e il tipo di prestito desiderato. Procediamo di fantasia e immaginiamo un richiedente over 36 nato nel 1988 dipendente a tempo indeterminato e con un reddito netto mensile di 2.200 €. Fissiamo la sua residenza in una città capoluogo di Provincia nel Friuli, nello stesso Comune in cui è sita l’abitazione (prima casa) da acquistare. Il suo valore di mercato è di 230mila € mentre stabiliamo in 160mila € (69,56%) l’importo del prestito chiesto in banca.

Qui considereremo preventivi sia a tasso fisso che variabile sulla durata a 25 anni, un tempo intermedio, definiamolo così. Inoltre prenderemo in considerazione tanto il caso dell’immobile energeticamente efficiente, cioè appartenente alle classi energetiche A o B, sia non.

leggi anche Meglio vivere in città o in campagna per risparmiare? La risposta è in questi dati

160.000 euro da rimborsare a tasso variabile

Partiamo dai mutui a tasso variabile per immobili non appartenenti alle classi energetiche A o B. Sul portale MutuiOnline le prime 8 soluzioni a 25 anni ordinate per TAEG sarebbero le seguenti:

Monte dei Paschi di Siena : 703,85 € la rata mensile e 2,55% il TAEG;

: la rata mensile e 2,55% il TAEG; Credit Agricole : rata/mese a 727,01 € e relativo TAEG al 2,86%;

: rata/mese a e relativo TAEG al 2,86%; Banco BPM : importo della rata a 734,17 € per un TAEG al 2,88%;

: importo della rata a per un TAEG al 2,88%; Webank : rata e TAEG pari, nell’ordine, a 742,36 € e 2,89%;

: rata e TAEG pari, nell’ordine, a e 2,89%; CheBanca! : TAEG pari al 2,92% e importo della rata mensile a 729,93 € ;

: TAEG pari al 2,92% e importo della rata mensile a ; BCC CrediFriuli : 750,44 € la rata/mese, il 3,05% TAEG;

: la rata/mese, il 3,05% TAEG; Unicredit : 754,25 € la rata mensile e 3,17% di TAEG;

: la rata mensile e 3,17% di TAEG; ING: importo della rata a 757,91 € e 3,18% di TAEG applicato.

Allungando o accorciando la durata del piano d’ammortamento si ha che si dilata nel 1° caso, e si taglia nel 2°, il costo complessivo del debito. Tradotto, prima si rimborsano i soldi e più basso è il monte interessi riconosciuto.

Sulla durata a 20 anni, in particolare, gli importi e i TAEG delle prime 8 offerte (a parità di altri parametri) spaziano dagli 856,76 a 911,58 €, e dal 2,89% al 3,55%. Sulla distanza a 30 anni, invece, cambiano importi e tassi stavolta compresi, rispettivamente, tra i 617,81 e 669,92 € e tra il 2,53% e il 3,15%.

Abitazione energeticamente efficiente e tasso variabile

Ora immaginiamo di far rifare alla nostra banca tutti i preventivi di cui sopra ma per il caso di un immobile energeticamente efficiente. Poi lasciamo invariati gli altri parametri, ossia mutuo di 160mila € a tasso variabile (e stesso portale consultato). Sul rimborso a 25 anni le prime 8 offerte sarebbero le seguenti

Monte dei Paschi di Siena : 695,91 € rata/mese e TAEG al 2,45%;

: rata/mese e TAEG al 2,45%; Credem : spesa mensile e TAEG pari, rispettivamente, a 706,24 € e a 2,55%;

: spesa mensile e TAEG pari, rispettivamente, a e a 2,55%; CheBanca! : TAEG pari al 2,61% e importo della rata mensile a 705,76 € ;

: TAEG pari al 2,61% e importo della rata mensile a ; Banco BPM : rata/mese a 717,95 € per un TAEG al 2,68%;

: rata/mese a per un TAEG al 2,68%; Webank : rata e TAEG pari, rispettivamente, a 726,03 € e 2,68%;

: rata e TAEG pari, rispettivamente, a e 2,68%; Credit Agricole : rata/mese a 721,01 € e TAEG applicato del 2,73%;

: rata/mese a e TAEG applicato del 2,73%; Unicredit : spesa mensile a 730,42 € , 2,87% di TAEG;

: spesa mensile a , 2,87% di TAEG; BCC CrediFriuli: 742,20 € rata/mese, 2,95% il TAEG.

Sulla durata a 20 anni gli importi delle prime 8 soluzioni sarebbero ricompresi nel range tra gli 843,18 e gli 876 €, e TAEG compresi tra il 2,64% e il 3,02%. Su quella a 30, invece, la spesa mensile della rata (per le prime 8 offerte) oscilla tra i 609,64 e i 645,25 €, e il 2,44% e il 2,86%.

Un mutuo casa di 160mila euro a tasso fisso

Spostiamoci ora sul versante dei mutui a tasso fisso e ripercorriamo l’analisi fatta finora. Anche qui varieremo sia per tipologia di immobili, energeticamente efficienti e non, sia per durate dei mutui a 20, 25 e 30 anni. Poi lasceremo invariato il resto. Sull’orizzonte a 25 anni per un immobile non energeticamente efficiente le prime 7 soluzioni sarebbero:

BCC CrediFriuli : 783,94 € l’importo della rata mensile, al 3,47% il TAEG;

: l’importo della rata mensile, al 3,47% il TAEG; Credit Agricole : rata/mese a 778,02 € e TAEG applicato del 3,50%;

: rata/mese a e TAEG applicato del 3,50%; BNL : rata mensile e TAEG pari, nell’ordine, a 771,28 € e 3,52%;

: rata mensile e TAEG pari, nell’ordine, a e 3,52%; Webank : rata e TAEG pari a 795,00 € la prima, e 3,53% il secondo;

: rata e TAEG pari a la prima, e 3,53% il secondo; Banco BPM : importo della rata a 786,48 € per un TAEG al 3,54%;

: importo della rata a per un TAEG al 3,54%; Intesa Sanpaolo (offerta valida fino al 31/12): 800,14 € la rata, 3,72% il TAEG;

(offerta valida fino al 31/12): la rata, 3,72% il TAEG; CheBanca!: TAEG e rata/mese pari, rispettivamente, al 4,02% e 819,13 €.

A questo punto rivediamo gli importi sul timeframe a 20 anni prima e a 30 poi. Nel primo caso, sul portale consultato le rate delle prime 7 soluzioni sono racchiuse nel range tra i 903,46 e i 958,56 €, e i TAEG tra il 3,38% e il 4,06%. Sulla distanza a 30 anni, invece, i primi 7 importi sono ricompresi tra 700,73 € e 717,58 €, e i TAEG tra il 3,46% e il 3,71%.

Quanto costa a Capodanno un mutuo di 160.000 € a tasso fisso o variabile a 25 anni?

Adesso cambiamo un solo parametro, quello della classe energetica (stavolta l’immobile è di classe A o B) e idealmente rifacciamo i preventivi. Partiamo dal piano d’ammortamento a 25 anni, dove le prime 8 offerte sarebbero:

Credit Agricole : rata/mese a 738,10 € e TAEG applicato del 2,94%;

: rata/mese a e TAEG applicato del 2,94%; Credem : spesa mensile e TAEG pari, rispettivamente, a 743,84 € e a 3,02%;

: spesa mensile e TAEG pari, rispettivamente, a e a 3,02%; BCC CrediFriuli: 750,44 € l’importo della rata, al 3,05% il TAEG;

l’importo della rata, al 3,05% il TAEG; BNL : rata mensile e TAEG pari, nell’ordine, a 742,20 € e 3,12%;

: rata mensile e TAEG pari, nell’ordine, a e 3,12%; Intesa Sanpaolo (offerta valida fino al 31/12): spesa mensile a 757,91 € , TAEG al 3,15%;

(offerta valida fino al 31/12): spesa mensile a , TAEG al 3,15%; Monte dei Paschi di Siena: 765,41 € di rata mensile e 3,28% di TAEG;

di rata mensile e 3,28% di TAEG; Webank : rata e TAEG pari, nell’ordine, a 778,02 € e 3,33%;

: rata e TAEG pari, nell’ordine, a e 3,33%; Banco BPM: spesa/mese a 769,60 € per un TAEG al 3,34%.

Gli importi delle prime 8 rate (sempre in ordine di TAEG) su un piano di rimborso del prestito a 20 anni sono racchiusi nel range tra gli 867,47 e i 958,56 €. I Tassi Annui Effettivi Globali, invece, tra il 2,96% e il 4,06%. Sulla distanza a 30 anni, infine, troviamo importi mensili ricompresi nella forchetta tra 659,13 e 689,32 €, e TAEG tra il 3,02% e il 3,36%.