Quanto costa oggi un mutuo di €160.000 a tasso fisso o variabile a 25 anni?

Stefano Vozza

31 Dicembre 2025 - 09:08

Diamo uno sguardo in banca in merito alla situazione mutui casa (rate e TAEG) a ridosso della fine dell’anno

Quanto costa oggi un mutuo di €160.000 a tasso fisso o variabile a 25 anni?

Uno dei tanti pro delle festività di fine anno è che si ha adeguato tempo per fare considerazioni su aspetti spinosi e delicati ancora irrisolti. Potrebbe essere il caso di una nuova abitazione, magari da provare a risolvere nel corso del 2026. La soluzione spesso presuppone l’aver sciolto due grossi problemi: l’individuazione dell’immobile e di una banca che eroghi il prestito a costi ragionevoli. A tal riguardo vediamo quanto costa a Capodanno un mutuo di 160.000 € a tasso fisso o variabile a 25 anni.

Alcuni dati chiave della ricerca del mutuo casa

I portali specializzati nella comparazione mutui prevedono anzitutto il caricamento di dati chiavi riguardanti il mutuatario, l’immobile e il tipo di prestito desiderato. Procediamo di fantasia e immaginiamo un richiedente over 36 nato nel 1988 dipendente a tempo indeterminato e con un reddito netto mensile di 2.200 €. Fissiamo la sua residenza in una città capoluogo di Provincia nel Friuli, nello stesso Comune in cui è sita l’abitazione (prima casa) da acquistare. Il suo valore di mercato è di 230mila € mentre stabiliamo in 160mila € (69,56%) l’importo del prestito chiesto in banca.

Qui considereremo preventivi sia a tasso fisso che variabile sulla durata a 25 anni, un tempo intermedio, definiamolo così. Inoltre prenderemo in considerazione tanto il caso dell’immobile energeticamente efficiente, cioè appartenente alle classi energetiche A o B, sia non.

160.000 euro da rimborsare a tasso variabile

Partiamo dai mutui a tasso variabile per immobili non appartenenti alle classi energetiche A o B. Sul portale MutuiOnline le prime 8 soluzioni a 25 anni ordinate per TAEG sarebbero le seguenti:

  • Monte dei Paschi di Siena: 703,85 € la rata mensile e 2,55% il TAEG;
  • Credit Agricole: rata/mese a 727,01 € e relativo TAEG al 2,86%;
  • Banco BPM: importo della rata a 734,17 € per un TAEG al 2,88%;
  • Webank: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 742,36 € e 2,89%;
  • CheBanca!: TAEG pari al 2,92% e importo della rata mensile a 729,93 €;
  • BCC CrediFriuli: 750,44 € la rata/mese, il 3,05% TAEG;
  • Unicredit: 754,25 € la rata mensile e 3,17% di TAEG;
  • ING: importo della rata a 757,91 € e 3,18% di TAEG applicato.

Allungando o accorciando la durata del piano d’ammortamento si ha che si dilata nel 1° caso, e si taglia nel 2°, il costo complessivo del debito. Tradotto, prima si rimborsano i soldi e più basso è il monte interessi riconosciuto.
Sulla durata a 20 anni, in particolare, gli importi e i TAEG delle prime 8 offerte (a parità di altri parametri) spaziano dagli 856,76 a 911,58 €, e dal 2,89% al 3,55%. Sulla distanza a 30 anni, invece, cambiano importi e tassi stavolta compresi, rispettivamente, tra i 617,81 e 669,92 € e tra il 2,53% e il 3,15%.

Abitazione energeticamente efficiente e tasso variabile

Ora immaginiamo di far rifare alla nostra banca tutti i preventivi di cui sopra ma per il caso di un immobile energeticamente efficiente. Poi lasciamo invariati gli altri parametri, ossia mutuo di 160mila € a tasso variabile (e stesso portale consultato). Sul rimborso a 25 anni le prime 8 offerte sarebbero le seguenti

  • Monte dei Paschi di Siena: 695,91 € rata/mese e TAEG al 2,45%;
  • Credem: spesa mensile e TAEG pari, rispettivamente, a 706,24 € e a 2,55%;
  • CheBanca!: TAEG pari al 2,61% e importo della rata mensile a 705,76 €;
  • Banco BPM: rata/mese a 717,95 € per un TAEG al 2,68%;
  • Webank: rata e TAEG pari, rispettivamente, a 726,03 € e 2,68%;
  • Credit Agricole: rata/mese a 721,01 € e TAEG applicato del 2,73%;
  • Unicredit: spesa mensile a 730,42 €, 2,87% di TAEG;
  • BCC CrediFriuli: 742,20 € rata/mese, 2,95% il TAEG.

Sulla durata a 20 anni gli importi delle prime 8 soluzioni sarebbero ricompresi nel range tra gli 843,18 e gli 876 €, e TAEG compresi tra il 2,64% e il 3,02%. Su quella a 30, invece, la spesa mensile della rata (per le prime 8 offerte) oscilla tra i 609,64 e i 645,25 €, e il 2,44% e il 2,86%.

Un mutuo casa di 160mila euro a tasso fisso

Spostiamoci ora sul versante dei mutui a tasso fisso e ripercorriamo l’analisi fatta finora. Anche qui varieremo sia per tipologia di immobili, energeticamente efficienti e non, sia per durate dei mutui a 20, 25 e 30 anni. Poi lasceremo invariato il resto. Sull’orizzonte a 25 anni per un immobile non energeticamente efficiente le prime 7 soluzioni sarebbero:

  • BCC CrediFriuli: 783,94 € l’importo della rata mensile, al 3,47% il TAEG;
  • Credit Agricole: rata/mese a 778,02 € e TAEG applicato del 3,50%;
  • BNL: rata mensile e TAEG pari, nell’ordine, a 771,28 € e 3,52%;
  • Webank: rata e TAEG pari a 795,00 € la prima, e 3,53% il secondo;
  • Banco BPM: importo della rata a 786,48 € per un TAEG al 3,54%;
  • Intesa Sanpaolo (offerta valida fino al 31/12): 800,14 € la rata, 3,72% il TAEG;
  • CheBanca!: TAEG e rata/mese pari, rispettivamente, al 4,02% e 819,13 €.

A questo punto rivediamo gli importi sul timeframe a 20 anni prima e a 30 poi. Nel primo caso, sul portale consultato le rate delle prime 7 soluzioni sono racchiuse nel range tra i 903,46 e i 958,56 €, e i TAEG tra il 3,38% e il 4,06%. Sulla distanza a 30 anni, invece, i primi 7 importi sono ricompresi tra 700,73 € e 717,58 €, e i TAEG tra il 3,46% e il 3,71%.

Quanto costa a Capodanno un mutuo di 160.000 € a tasso fisso o variabile a 25 anni?

Adesso cambiamo un solo parametro, quello della classe energetica (stavolta l’immobile è di classe A o B) e idealmente rifacciamo i preventivi. Partiamo dal piano d’ammortamento a 25 anni, dove le prime 8 offerte sarebbero:

  • Credit Agricole: rata/mese a 738,10 € e TAEG applicato del 2,94%;
  • Credem: spesa mensile e TAEG pari, rispettivamente, a 743,84 € e a 3,02%;
  • BCC CrediFriuli: 750,44 € l’importo della rata, al 3,05% il TAEG;
  • BNL: rata mensile e TAEG pari, nell’ordine, a 742,20 € e 3,12%;
  • Intesa Sanpaolo (offerta valida fino al 31/12): spesa mensile a 757,91 €, TAEG al 3,15%;
  • Monte dei Paschi di Siena: 765,41 € di rata mensile e 3,28% di TAEG;
  • Webank: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 778,02 € e 3,33%;
  • Banco BPM: spesa/mese a 769,60 € per un TAEG al 3,34%.

Gli importi delle prime 8 rate (sempre in ordine di TAEG) su un piano di rimborso del prestito a 20 anni sono racchiusi nel range tra gli 867,47 e i 958,56 €. I Tassi Annui Effettivi Globali, invece, tra il 2,96% e il 4,06%. Sulla distanza a 30 anni, infine, troviamo importi mensili ricompresi nella forchetta tra 659,13 e 689,32 €, e TAEG tra il 3,02% e il 3,36%.

# Tassi di interesse
# Mutuo
# Guida al mutuo
# Prestito
# Surroga mutuo
FT logo

Chi ha ragione sull’AI: gli economisti o i tecnologi?

La crescita della produttività potrebbe essere molto maggiore di quanto (…)

30 dicembre 2025

Altro che periferia d’Europa, l’Italia torna a splendere. L’analisi del Financial Times

Italia e Spagna riducono lo spread ai minimi da 16 anni, abbandonano (…)

29 dicembre 2025

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

