Quanto costa un bunker in Italia

Gli italiani tornano a guardare con interesse alla realizzazione di un bunker anti atomico.

Nel dettaglio, le crescenti tensioni geopolitiche, aggravate dal prolungarsi della guerra tra Russia e Ucraina e dalla recente escalation militare tra Iran e Stati Uniti, stanno contribuendo ad alimentare il clima di preoccupazione che da qualche anno caratterizza tutto l’Occidente. L’ipotesi, seppur remota, di un conflitto nucleare o di attacchi su larga scala ha portato sempre più persone a valutare soluzioni estreme per la propria sicurezza, come appunto la realizzazione di rifugi sotterranei personali.

Anche in Italia, la domanda è in crescita: ma quanto costa un bunker? E quali permessi servono per costruirlo?

Il fenomeno non riguarda più soltanto i Paesi da sempre abituati a una cultura della protezione civile avanzata, come la Svizzera: anche cittadini italiani cominciano a informarsi su come costruire un bunker, su quali materiali siano necessari, quanto tempo si possa sopravvivere al suo interno e, soprattutto, quali siano i costi da mettere in conto per un rifugio di emergenza.

In questo articolo vi daremo le risposte che cercate, soffermandoci sui costi e l’iter burocratico per la realizzazione di un rifugio capace di proteggere da esplosioni, radiazioni e contaminazioni esterne.

I luoghi più sicuri in Italia in caso di emergenza

Come viene costruito un bunker

Come prima cosa è bene sottolineare che per costruire un bunker è necessario un permesso rilasciato dal Comune. D’altronde, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 19444/2014, il permesso a costruire è necessario anche quando i manufatti non si elevano al di sopra del suolo; non è sufficiente la Dia, dunque, nel caso in cui si vada a costruire un vano interrato che implica una trasformazione durevole dell’area interessata.

Serve, quindi, una programmazione e una progettazione adeguata, vista l’importanza del progetto.

Una volta che è tutto in regola, si potrà procedere alla costruzione del bunker. Il rifugio viene posto tra un minimo di un metro e mezzo di profondità e un massimo di tre metri. Non di più, anche perché altrimenti sarebbe complicato venire fuori dal rifugio nel caso in cui dovesse esserci un crollo che va a ostacolare la via d’uscita.

Questa profondità consente un buon equilibrio tra protezione dalle radiazioni e facilità di accesso. È importante che lo scavo sia effettuato da ditte specializzate, in grado di garantire impermeabilizzazione e drenaggio delle acque sotterranee, che rappresentano un rischio in caso di allagamenti o infiltrazioni.

Le mura, costruite in cemento armato, solitamente sono spesse tra i 30 e gli 80 centimetri, con una struttura in grado di resistere alla spinta laterale in caso di esplosione. Le porte, solitamente due, devono essere blindate in cemento e acciaio e spesse almeno 20 centimetri, con apertura verso l’esterno.

È essenziale poi che il bunker sia dotato d’impianto di areazione. Per quanto riguarda l’acqua corrente sarebbe essenziale un sistema di filtraggio che sia in grado di depurarla in caso di contaminazione, il quale, tuttavia, richiederebbe un esborso esagerato. Per questo motivo, sono rari i bunker che ne dispongono.

Inoltre, nei bunker più avanzati vengono installati sensori per la rilevazione di gas tossici e sistemi di sovrappressione per evitare infiltrazioni d’aria contaminata. Alcuni modelli prevedono anche pareti modulari, così da poter riconvertire lo spazio in base alle esigenze.

Fondamentali, ovviamente, i servizi igienici.