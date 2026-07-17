Aprire una scuola guida in Italia è un progetto imprenditoriale (quasi sempre) azzeccato, considerando che si focalizza su un settore che non va mai in crisi. La patente resta infatti un documento indispensabile per milioni di persone e la domanda di corsi teorico-pratici si rinnova ogni anno con nuove generazioni di neopatentati.

Ma quanto costa aprirne una nel 2026? La risposta dipende da molte variabili. Per esempio le dimensioni della struttura, la città, la forma giuridica scelta e il numero di sedi. Esiste tuttavia un quadro normativo preciso che è fissato dall’art. 123 del Codice della Strada e dal DM 317/1995 che definisce requisiti minimi, procedure autorizzative e standard minimi per locali e attrezzature.

In questa guida, ti spieghiamo tutto ciò che serve per valutare il progetto e per procedere. Ossia i requisiti per ottenere la licenza di autoscuola, l’iter burocratico da seguire, le voci di spesa concrete che compongono l’investimento iniziale e un esempio di business plan per farsi un’idea del capitale necessario prima di partire.

Quali sono i requisiti per i titolari

Il titolare che vuole avviare un’autoscuola deve rispettare requisiti personali e professionali stabiliti dall’art. 123 CdS. Eccoli nel dettaglio:

Età minima di 21 anni, buona condotta e diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Abilitazione come insegnante di teoria o istruttore di guida, con almeno 2 anni di esperienza maturata negli ultimi 5 anni;

Gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività e dei beni patrimoniali dell’autoscuola;

Adeguata capacità finanziaria, dimostrabile in due modi alternativi. Ossia proprietà di beni immobili liberi da ipoteche per un valore non inferiore a 51.645,69 euro o un’attestazione di affidamento bancario per almeno 25.822,84 euro.

A tutto questo si aggiunge un vincolo territoriale che è stato introdotto nel DM 30/2014. Non è possibile aprire una nuova autoscuola se nel comune è già presente più di una scuola guida ogni 15.000 abitanti. Inoltre, la nuova sede deve rispettare una distanza minima di almeno 1 km o 10 km per i paesi sopra gli 8.000 abitanti da autoscuole già operative.

Quali sono i requisiti per i locali

Il DM 317/1995 fissa degli standard minimi obbligatori anche per il o i locali in cui si vuole fa partire l’attività di scuola guida. È obbligatoria un’aula didattica di almeno 25 mq con almeno 1,5 mq per allievo, separata da uffici o altri ambienti aperti al pubblico.

Viene poi richiesto un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, laterale all’aula e con ingresso autonomo. Infine ovviamente servizi igienici, che siano areati e ben illuminati.

Per una piccola struttura conviene quindi orientarsi sui 60-80 mq complessivi, verificando sempre la destinazione d’uso urbanistica del locale prima di firmare un contratto di locazione o un rogito.

Come ottenere la licenza

Non esiste una licenza unica da acquistare per aprire una scuola guida, ma un percorso autorizzativo che passa da più fasi. Si parte dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare all’ufficio provinciale competente in materia di trasporti, allegando capacità finanziarie, planimetria dei locali in scala 1:100, disponibilità dei locali e attestati di abilitazioni di insegnanti e istruttori.

Si passa poi al sopralluogo tecnico da parte della Provincia o del Comune, per verificare località, arredi e attrezzature. Infine si passa dall’avvio effettivo dell’attività, che va comunicato entro 18 giorni dalla SCIA, una volta ottenuto l’esito positivo dei controlli.

Per i costi, i diritti amministrativi per la SCIA di apertura si aggirano generalmente sui 150 euro, a cui si sommano costi minori per tesserini di insegnanti e istruttori, per la vidimazione di registri e duplicati. La verifica del mantenimento dei requisiti viene ripetuta ogni 3 anni, dunque vanno considerati anche eventuali costi di rinnovo e aggiornamento nel tempo.

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Quali sono le voci di spesa iniziali

L’investimento per aprire una scuola guida in Italia oscilla generalmente tra 35.000 e 100.000 euro, con una media indicativa attorno ai 50.000 euro per una struttura standard in una città di medie dimensioni.

Partendo dai locali, per l’affitto si va dagli 8.000 ai 20.000 euro annui (a seconda della zona). E se ci sono dei lavori di ristrutturazione o adeguamento da fare, bisogna aggiungere costi tra i 7.000 e i 28.000 per lavori minimi, fino a 800-1.500 al mq se servono investimenti più importanti.

Si passa poi agli arredi e alle attrezzature per l’aula teorica. Fondamentali banchi, sedie, cattedra, lavagna, proiettore e computer, per un totale che va dai 1.500 agli 8.000 euro. Possono tornare utili anche i simulatori di guida, che in questo caso costano tra i 5.000 e i 15.000 euro l’uno.

La voce di spesa più pesante è però un’altra, ossia il o i veicoli per le esercitazioni pratiche. L’autoscuola deve infatti disporre almeno di un’auto con doppi comandi e, per la patente A, di un motociclo omologato.

Un’automobile nuova con doppi comandi costa tra i 18.000 e i 22.000 euro, mentre una moto omologata può costare tra i 4.000 e i 7.000 euro. Per contenere la spesa iniziale, molte autoscuole optano per il leasing o per veicoli usati certificati.

Oltre al titolare, servono poi almeno un insegnante di teoria e un istruttore di guida abilitati dal Ministero dei Trasporti per ciascuna sede. I costi del personale vanno inseriti tra le spese fisse mensili, insieme a contributi e assicurazioni.

Indispensabili Polizze RC per i veicoli didattici, copertura dei locali e le utenze. Tutte voci ricorrenti che incidono sul conto economico fin dal primo mese, ancor prima di generare fatturato.

Infine consideriamo anche il marketing di lancio, una voce di spesa chiaramente opzionale. Puoi pensare di spendere tra i 500 e i 5.000 euro per il volantinaggio, la cartellonistica, campagne social e altro. È utile soprattutto nei periodi di picco delle iscrizioni, tra settembre e ottobre e tra gennaio e febbraio.

Esempio di business plan semplificato

Ipotizziamo ora il business plan di una piccola autoscuola in provincia con un’aula, un’auto e una moto, due dipendenti tra insegnanti e istruttore.

Voce Costo indicativo Locali (affitto + adeguamento) 15.000 euro Arredi e materiale didattico 5.000 euro Veicolo auto (doppi comandi) 20.000 euro Moto omologata 5.000 euro Pratiche SCIA e consulenze 1.500 euro Marketing di lancio 2.000 euro Capitale di riserva (6 mesi di gestione) 10.000 euro Totale indicativo 58.500 euro

Una struttura di medie dimensioni con 2-3 aule, 3-5 veicoli e almeno 3 dipendenti porta l’investimento complessivo oltre gli 80.000 euro. Le grandi realtà con più sedi e servizi aggiuntivi come CQC, ADR o recupero punti della patente possono superare i 150.000-180.000 euro.

Come contenere i costi di apertura

Se hai ancora intenzione di aprire un’autoscuola ma i costi iniziali ti spaventano, vediamo insieme alcuni trucchi e consigli utili per contenere le spese di apertura. Può tornare utile innanzitutto consorziarsi con altre autoscuole in un centro di istruzione automobilistica. Così da condividere veicoli, insegnanti e attrezzature.

Per le auto, le moto e i simulatori, come detto, torna utile procedere con il leasing invece che con l’acquisto diretto. Ricorda di verificare bandi e agevolazioni regionali o camerali per le nuove imprese, che possono coprire parte delle spese di avvio. Infine, valuta la possibilità di rilevare un’autoscuola già avviata piuttosto che aprire una da zero. Così erediti una clientela consolidata, ma ricorda di valutarne reputazione e i motivi della cessione.