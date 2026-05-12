Casa gratis e stipendio da €35.000. Su questa isola da sogno cercano lavoratori

Spesso, guardando al Nord Europa, si trovano opportunità che sembrano veri e propri lavori da sogno: non solo la possibilità di vivere immersi nella natura e di godere di ritmi meno frenetici, ma anche il vantaggio di un alloggio gratuito e di uno stipendio competitivo.

Ne è un esempio l’offerta di lavoro, peraltro a tempo indeterminato, che arriva dalla splendida isola di Skye, in Scozia, famosa per i suoi paesaggi spettacolari, come le Cuillin Mountains, e per le attrazioni culturali come il Castello di Dunvegan.

Un luogo da sogno, dove turismo e pesca rappresentano due dei principali motori dell’economia locale. Ed è proprio dal settore ittico che arriva l’opportunità di lavoro in questione: a cercare personale è Kames, l’unico allevamento ittico a conduzione familiare e indipendente della Scozia, nonché l’unico produttore nel Regno Unito di trote steelhead allevate in mare.

Grazie a un programma di allevamento all’avanguardia, capace di selezionare i pesci più adatti a prosperare nelle acque scozzesi, Kames è oggi considerata un’eccellenza del settore, non solo a livello locale ma anche internazionale.

È vero, si tratta di una piccola azienda, ma proprio per questo l’offerta potrebbe rappresentare un’occasione interessante per chi sogna di cambiare vita e trasferirsi lontano dall’Italia, potendo contare non solo su uno stipendio adeguato - circa 35.000 euro l’anno - ma anche su un alloggio gratuito, utile a ridurre in modo significativo i costi del trasferimento.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevede questa nuova opportunità di lavoro, alla quale conviene candidarsi in fretta se interessati: al momento, infatti, la ricerca riguarda un solo candidato.

Cosa prevede il lavoro sull’isola di Skye

Nel dettaglio, l’offerta riguarda una posizione come fish husbandry operative presso l’allevamento di trote di Loch Pooltiel, sull’isola di Skye.

La figura selezionata si occuperà di diverse mansioni: dal monitoraggio dei pesci alla valutazione del loro stato di salute, passando per il controllo dell’acqua, la manutenzione delle attrezzature, le attività di raccolta e la gestione delle imbarcazioni. È previsto anche il lavoro nel weekend, con una turnazione di un fine settimana ogni tre, così da assicurare continuità nella cura e nel benessere dei pesci allevati.

L’azienda cerca preferibilmente una persona con esperienza nel settore, in particolare nella gestione degli allevamenti ittici, nella salute dei pesci e nel monitoraggio dell’acqua. Anche una precedente esperienza con le barche rappresenta un vantaggio. Tuttavia, Kames specifica che verrà comunque fornita formazione completa, quindi l’offerta può essere interessante anche per chi ha già una base nel settore ma vuole crescere professionalmente in un contesto più specializzato.

Tra i requisiti richiesti ci sono buone capacità di lavorare in squadra, attenzione ai dettagli, impegno, buona comunicazione verbale e un’elevata consapevolezza delle norme di salute e sicurezza. È inoltre necessaria la patente di guida e bisogna essere in possesso dei requisiti per vivere e lavorare nel Regno Unito.

Quanto a ciò che viene offerto, l’aspetto più interessante è certamente la possibilità di avere un alloggio in una struttura condivisa di proprietà dell’azienda, nel villaggio di Glendale, sulle rive del Loch Pooltiel. Un vantaggio non secondario, soprattutto considerando i costi che può comportare un trasferimento in una località turistica e remota come l’isola di Skye.

A questo si aggiunge uno stipendio compreso tra 29.000 e 31.000 sterline l’anno, che al cambio attuale corrisponde a circa 35.000 euro. Per candidarsi - potete farlo da qui - conviene fare in fretta: come anticipato, infatti, si cerca un solo lavoratore.

Un’altra opportunità di lavoro con Kames

Se non dovesse andare a buon fine la candidatura per l’isola di Skye, c’è comunque un’altra opportunità interessante, sempre proposta da Kames. L’azienda cerca infatti personale anche per l’area produttiva di Loch Melfort, vicino alla sede principale, con una posizione pensata soprattutto per chi vuole entrare nel settore dell’acquacoltura.

In questo caso si tratta di un ruolo entry level, con mansioni e requisiti simili a quelli dell’offerta precedente: è preferibile, quindi, avere una precedente esperienza nella gestione degli allevamenti ittici, oppure una formazione in acquacoltura o in un settore affine. I candidati con una preparazione formale nella conduzione di imbarcazioni saranno avvantaggiati, mentre anche in qui la patente di guida è considerata essenziale.

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta è la formazione: Kames specifica infatti che tutti i ruoli nei siti marini ricevono un percorso di training approfondito, interamente pagato dall’azienda. Un elemento importante per chi vuole crescere rapidamente nel settore dell’acquacoltura e avere accesso, in futuro, ad altre opportunità interne.

Quanto allo stipendio, l’offerta prevede una retribuzione leggermente più bassa, compresa tra 23.000 e 25.000 sterline l’anno (al cambio attuale si tratta di circa 26.800-29.200 euro annui), a seconda dell’esperienza. . L’orario ordinario è dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, con una turnazione di un weekend ogni tre.

A completare il pacchetto ci sono anche un sistema di bonus, contributi pensionistici, formazione pagata e un giorno libero per il compleanno. In questo caso, però, rispetto all’offerta sull’isola di Skye, non viene indicata la disponibilità di un alloggio aziendale. In questo caso puoi candidarti direttamente dal sito dell’azienda: trovi qui l’opportunità di lavoro con il form dove inserire tutte le tue informazioni personali.