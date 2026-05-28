Lavorare online è ormai sdoganato e sempre più comune, soprattutto per i più giovani. Tra i tanti lavori che si possono fare da remoto e in autonomia, alcuni sono migliori per flessibilità, altri per guadagni.

Nel corso degli anni si sono affermate categorie come quelle dell’influencer e dei travel blogger che oggi guadagnano cifre importanti, come abbiamo spiegato in altre guide. Spesso si tende a sottovalutare i lavori online, definendoli non un vero lavoro, ma l’impegno è lo stesso della loro controparte in presenza (se esiste).

Lavorare in smart working è il futuro dell’attività lavorativa per molti dipendenti e liberi imprenditori. Ci sono diversi vantaggi nel lavoro da casa, come la flessibilità e la possibilità di passare tempo in casa con la famiglia e risparmiare in spostamenti. Alcuni potrebbero ritrovare anche dei difetti, come lavorare da soli, ma potrebbe non essere un problema per tutti. Ecco, allora, i migliori lavori online per guadagnare da casa, in autonomia.

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Smart working o home working: non è la stessa cosa

C’è un equivoco di fondo che vale la pena chiarire prima di entrare nel merito della lista: smart working e home working non sono la stessa cosa, anche se in Italia vengono usati quasi sempre come sinonimi. Capire la differenza cambia radicalmente il modo in cui si imposta la propria vita professionale.

L’home working, o telelavoro tradizionale, è sostanzialmente lo stesso lavoro d’ufficio trasferito a casa: orari fissi, presenza online costante, disponibilità durante le stesse fasce orarie di sempre. Si cambia location, non logica. Comodo, certo, ma non poi così diverso dalla classica routine da dipendente.

Lo smart working, invece, parte da un presupposto radicalmente diverso: lavorare per obiettivi, non per ore. Non importa se si lavora alle 7 di mattina o alle 22, da un appartamento a Milano o da un café a Valencia. Quello che conta è il risultato. In Italia questo modello è riconosciuto ufficialmente dalla Legge 81/2017, che ha introdotto il concetto di «lavoro agile» distinguendolo dal telelavoro tradizionale, proprio perché il lavoratore sceglie autonomamente quando, come e da dove operare, senza una postazione fissa assegnata.

Questa distinzione è fondamentale quando si scelgono le professioni da remoto davvero autonome: le migliori sono quelle in cui la produttività non dipende dall’orologio ma dalla qualità del lavoro consegnato. Non tutti i lavori remoti offrono questa libertà - alcuni richiedono comunque turni fissi e disponibilità in orario d’ufficio - ma i lavori davvero autonomi sono quelli in cui sei tu a decidere il ritmo.

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I nuovi lavori online: le prospettive del remoto

Il mondo del lavoro e internet sono ormai strettamente collegati. La digitalizzazione ha convertito alcune professioni, ma soprattutto ha creato la necessità di nuove figure. Tra i lavori più diffusi ad oggi troviamo:

copywriter

web developer

analista finanziario

social media manager

digital marketing specialist

UX/UI Designer

Alcuni dei lavori online non prevedono studi pregressi, lauree o master di specializzazione. Infatti in alcuni casi è possibile rivendicare delle competenze con corsi, periodi di stage e mostrando i propri risultati online. Per esempio per il ruolo di social media manager o anche per lavori più di nicchia come streamer o un generale influencer marketing.

Anche grandi marchi, come Amazon, sono alla ricerca di lavoratori da remoto che si occupino di logistica, assistenza clienti e altre operazioni dal web. A differenza dei lavoretti per arrotondare gli stipendi, come la compilazione di sondaggi o le recensioni sugli e-commerce più popolari, i lavori da remoto sono veri e propri lavori, con contratto o partita iva. Meglio non farsi ingannare dalle comodità della casa: impegnano tanto tempo e richiedono esperienza e capacità specifiche.

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I 10 migliori lavori da remoto in autonomia oggi

Ecco l’elenco dei lavori da fare da remoto e in autonomia del presente e del futuro, senza dimenticare l’impatto sempre più pressante dell’AI. Le stime degli stipendi sono aggiornate a maggio 2026 secondo i dati del portale Indeed Stipendi.

1) Sviluppatore Web

Tra i lavori da remoto con le prospettive migliori, lo sviluppatore web occupa stabilmente le prime posizioni. Si occupa di progettare e costruire siti web, applicazioni e piattaforme digitali utilizzando linguaggi di programmazione come HTML, CSS, JavaScript, Python o PHP. La domanda è costante e il lavoro è per natura quasi interamente digitale - dettaglio non banale: nessun cliente si preoccupa da dove lavori, purché il codice funzioni.

Per iniziare è necessaria una solida conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione front-end o back-end. Esistono percorsi universitari in informatica o ingegneria informatica, ma anche bootcamp intensivi e corsi online certificati permettono di entrare nel mercato in tempi relativamente brevi.

Lo stipendio medio nazionale per uno sviluppatore web si aggira intorno ai 19.400 euro annui, ma con specializzazioni in ambito cloud, full-stack o mobile development le cifre salgono sensibilmente.

Curiosità: la programmazione è uno dei pochi settori in Italia dove le aziende accettano posizioni 100% remote anche per profili junior senza resistenze. La carenza strutturale di sviluppatori qualificati nel mercato nazionale è tale che chi sa programmare ha spesso il lusso di scegliere da dove e per chi lavorare.

2) Commercialista e contabile online

La consulenza fiscale è uno dei settori che si è digitalizzato più rapidamente negli ultimi anni. Il commercialista o contabile online gestisce bilanci, dichiarazioni dei redditi, libri contabili e consulenze tributarie esattamente come il suo omologo in ufficio, con l’unica differenza che non ha bisogno di un ufficio fisico per farlo.

Per esercitare come commercialista è necessaria una laurea magistrale in economia e il superamento dell’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti. Per ruoli contabili, invece, una formazione tecnica in ragioneria o un percorso universitario triennale possono essere sufficienti per iniziare.

Lo stipendio medio nazionale per un contabile si attesta intorno ai 29.395 euro annui, rendendolo il lavoro da remoto meglio retribuito di questa lista tra i profili non sanitari.

Curiosità: piattaforme come Fiscozen hanno dimostrato che l’intero rapporto cliente-commercialista può essere gestito via app, aprendo la strada a un mercato nazionale anziché locale. Un libero professionista basato a Milano può avere clienti a Palermo senza mai incontrarli di persona, moltiplicando il proprio bacino potenziale da provinciale a nazionale.

3) Specialista SEO

Lo specialista SEO (Search Engine Optimization) migliora il posizionamento dei siti web sui motori di ricerca. Analizza le parole chiave, ottimizza i contenuti, studia la struttura tecnica del sito e monitora le prestazioni con strumenti come Google Analytics, Google Search Console, Semrush o Moz. È un lavoro basato su dati, logica e aggiornamento continuo, che si svolge interamente da remoto senza alcuna perdita di efficacia.

Per intraprendere questa carriera non è richiesta una laurea specifica: molti professionisti SEO si sono formati attraverso corsi online certificati e soprattutto attraverso l’esperienza pratica su progetti reali. Un portfolio con risultati dimostrabili vale più di qualsiasi titolo accademico.

Lo stipendio medio nazionale si aggira intorno ai 14.224 euro annui, con margini di crescita importanti per chi lavora con agenzie internazionali o su mercati esteri.

Curiosità: la SEO è una delle professioni dove la modalità freelance è più diffusa e sostenibile. Molti specialisti lavorano in autonomia con una decina di clienti fissi, senza mai mettere piede in un ufficio. L’algoritmo di Google non fa differenze tra chi lavora in un open space e chi lavora da casa propria.

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4) Copywriter (ma specializzato)

Il copywriter scrive testi con uno scopo preciso: convincere, informare, vendere, coinvolgere. Lavora su campagne pubblicitarie, email marketing, contenuti per i social, articoli SEO, landing page, brochure e molto altro. Non si tratta solo di saper scrivere bene: bisogna capire il pubblico di riferimento, il tono di voce del brand e gli obiettivi di comunicazione di volta in volta.

Per diventare copywriter non esiste un percorso obbligatorio, ma un background in comunicazione, lettere, marketing o giornalismo aiuta. Corsi di scrittura creativa e digital marketing forniscono basi solide, mentre la pratica quotidiana e un portfolio curato sono indispensabili per trovare clienti stabili. I copywriter lavorano spesso come freelance, interfacciandosi con agenzie o direttamente con le aziende.

Lo stipendio medio nazionale è di circa 12.480 euro annui, ma i freelance specializzati in settori ad alto valore come finanza, pharma o tech riescono a guadagnare significativamente di più.

Curiosità: le aziende cercano sempre più copywriter specializzati nella scrittura per l’AI, ovvero professionisti capaci di revisionare testi generati da intelligenze artificiali e adattarli al tono del brand. Una nicchia nuova e in rapida crescita, che aggiunge valore proprio dove le macchine da sole non arrivano.

5) Technical Writer

Il Technical Writer è lo specialista della comunicazione tecnica: traduce concetti complessi in linguaggio chiaro e accessibile per un pubblico non necessariamente esperto. Redige manuali d’uso, guide utente, documentazione API, white paper e FAQ per aziende di informatica, ingegneria, medicina e finanza. Collabora a stretto contatto con sviluppatori e ingegneri, ma il suo prodotto finale deve essere comprensibile a chiunque.

Non basta saper scrivere: è fondamentale avere competenze specifiche nel settore di riferimento e padroneggiare strumenti come Markdown, Confluence, MadCap Flare o LaTeX. Una laurea in informatica, ingegneria o comunicazione tecnica è spesso preferita, ma anche percorsi ibridi funzionano bene.

Lo stipendio medio nazionale si aggira sui 14.909 euro annui, con picchi più alti per chi opera in ambito cloud computing o cybersecurity.

Curiosità: il Technical Writing è tra le professioni con maggiore crescita nel settore tech. Con la proliferazione di software, API e piattaforme digitali, la domanda di chi sa spiegare con chiarezza come funzionano le cose non accenna a rallentare. Contribuire a progetti di documentazione open source su GitHub è uno dei modi migliori per costruirsi credibilità professionale partendo da zero.

6) Social Media Manager

Il Social Media Manager non si limita a postare foto su Instagram. Definisce la strategia di comunicazione sui canali social di un’azienda, crea e pianifica i contenuti, gestisce le interazioni con la community, monitora le metriche e lavora con il team marketing per costruire e mantenere la presenza digitale del brand nel tempo.

Per accedere a questa professione sono utili conoscenze di digital marketing, copywriting e grafica di base. Non esiste un percorso accademico standardizzato, ma corsi specifici in social media marketing - offerti anche da piattaforme come Meta Blueprint o Google - sono molto apprezzati dai selezionatori, così come un profilo personale curato e risultati dimostrabili.

Lo stipendio medio nazionale è di circa 12.551 euro annui, con variazioni significative in base alla dimensione dell’azienda e al numero di canali gestiti.

Curiosità: il Social Media Manager è una delle figure più ricercate dalle PMI italiane, spesso proprio in modalità freelance o part-time da remoto. Gestire i social di 3-4 clienti contemporaneamente è un modello di business diffusissimo tra i professionisti autonomi di questo settore, che permette di costruire un reddito solido senza dipendere da un unico datore di lavoro.

7) Graphic Designer

Il Graphic Designer progetta elementi visivi per comunicazioni digitali e cartacee: loghi, banner, grafiche per i social, brochure, infografiche e materiale pubblicitario di ogni tipo. Lavora con software come Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign, e collabora con team di marketing, agenzie di comunicazione o direttamente con i clienti finali. Grazie alle moderne tecnologie, questo lavoro - che un tempo richiedeva strumenti fisici e presenza in studio - si svolge oggi interamente davanti a uno schermo.

La formazione può avvenire attraverso accademie di belle arti, corsi universitari in design della comunicazione oppure percorsi autodidatti supportati da corsi online certificati. Ciò che conta, alla fine, è un portfolio solido che dimostri versatilità e qualità.

Lo stipendio medio nazionale si attesta intorno ai 14.117 euro annui, ma i freelance con clienti consolidati possono superare questa cifra lavorando su più progetti in parallelo.

Curiosità: il Graphic Design è uno dei settori dove si lavora di più su piattaforme internazionali come Upwork e Fiverr, spesso con tariffe a progetto superiori alla media italiana. Molti designer hanno costruito carriere remote di alto livello lavorando prevalentemente per clienti stranieri, con il vantaggio di essere pagati in valuta forte.

8) Assistente Virtuale

L’Assistente Virtuale è il braccio operativo di chi ha troppo da fare e poco tempo per farlo. Gestisce email, agenda, prenotazioni, inserimento dati, ricerche online, customer care e qualsiasi attività amministrativa svolgibile da remoto. È, in pratica, una segreteria di precisione che lavora da casa propria per clienti che possono trovarsi dall’altra parte del mondo.

Non è richiesta una laurea specifica, ma ottime capacità organizzative, piena padronanza degli strumenti digitali (Google Workspace, Microsoft 365, Trello, Notion) e, soprattutto, affidabilità e riservatezza: si lavora spesso su informazioni sensibili e si gestisce l’agenda di persone con pochissimo margine di errore tollerato.

Lo stipendio medio nazionale per un assistente virtuale è di circa 15.662 euro annui, con variazioni importanti in base alle competenze specifiche: le VA specializzate in social media, contabilità o gestione progetti aumentano significativamente il proprio valore sul mercato.

Curiosità: la figura dell’Assistente Virtuale è esplosa con la diffusione del lavoro da remoto e continua a crescere. Imprenditori, consulenti e manager di tutto il mondo cercano VA italiani per gestire clienti italofoni, apprezzandone la precisione e professionalità come tratto distintivo rispetto ad altri mercati.

9) Traduttore

Il Traduttore converte documenti scritti da una lingua all’altra garantendo che il messaggio originale venga preservato con precisione e naturalezza. Lavora su testi giuridici, medici, tecnici, letterari, sottotitoli audiovisivi e contenuti per il web. Con la crescita dell’e-commerce internazionale e la globalizzazione delle comunicazioni aziendali, la domanda di traduttori professionisti è in costante aumento.

Per lavorare come traduttore è consigliabile una laurea in lingue o mediazione linguistica, accompagnata da una specializzazione nel settore di riferimento. La conoscenza di CAT tools - software di traduzione assistita come SDL Trados, memoQ o Wordfast - è quasi sempre richiesta dalle agenzie specializzate e permette di lavorare in modo più efficiente e preciso.

Lo stipendio medio nazionale è di circa 13.606 euro annui, con picchi più alti per chi si specializza in settori tecnici o collabora con agenzie internazionali.

Curiosità: nonostante la diffusione di strumenti di traduzione automatica come DeepL, la domanda di traduttori umani non è diminuita. Al contrario, molte aziende usano l’AI per una prima bozza e poi assumono traduttori per il post-editing, una nicchia specializzata in rapida crescita, soprattutto in ambito legale e farmaceutico dove la precisione non ammette approssimazioni.

10) Tutor Online

L’insegnante o tutor online offre supporto didattico a studenti di ogni livello su qualsiasi materia: dalle elementari all’università, dai corsi di lingua alle certificazioni professionali. Le lezioni si tengono tramite piattaforme come Zoom, Google Meet o strumenti dedicati come Preply e Italki per l’insegnamento delle lingue. È uno dei lavori da remoto con la curva d’ingresso più accessibile, perché richiede competenze reali ma non necessariamente abilitazioni formali.

Per insegnare online una laurea nella disciplina trattata o esperienze documentabili aumentano credibilità e tariffe applicabili. Per le lingue, essere madrelingua è già un ottimo punto di partenza per iniziare a lavorare su piattaforme dedicate.

Lo stipendio medio nazionale per un tutor si aggira intorno ai 14.626 euro annui, ma i tutor freelance con buone recensioni accumulate nel tempo riescono a costruire una clientela fidelizzata e a guadagnare considerevolmente di più.

Curiosità: il tutoraggio online è uno dei lavori da remoto dove l’autonomia è massima per davvero: si fissa il proprio orario, si scelgono le materie, si decide il prezzo. Giulia Sparano, insegnante di inglese online di cui abbiamo parlato in un’altra guida, ha costruito un canale YouTube da 70.000 iscritti partendo proprio dalle lezioni online: la dimostrazione che da un’attività autonoma può nascere un vero business digitale.