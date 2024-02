Prodigi bancari: si fanno meno crediti, ma molti più utili

Torniamo ai fondamentali.

Per abbattere l’inflazione che ha caratterizzato l’economia occidentale a partire dalla primavera del 2021, ed erroneamente ipotizzando che derivasse da una eccessiva dinamica economica che scarica sui prezzi la domanda di risorse reali non adeguatamente disponibili sul mercato, mentre dipendeva dall’aumento dei prezzi all’importazione delle materie prime energetiche quotate sui mercati internazionali, anche la Bce ha aumentato i tassi di riferimento per le sue operazioni: in pratica, ora chiede alle banche un interesse del 4,50% annuo per le operazioni di rifinanziamento principale, mentre paga il 4% annuo sulle somme che le vengono depositate dalle banche stesse. In precedenza, la Bce rifinanziava le banche a tasso zero e penalizzava i depositi delle banche, imponendo una sorta di tariffa di parcheggio: erano i tempi della politica monetaria ultra accomodante, con emissioni continue di liquidità in cambio di titoli di Stato.

Mentre in passato le banche erano state indotte ad erogare nuovo credito, perché i loro depositi presso la Bce erano penalizzati da un tasso negativo, ora succede il contrario: per ogni euro depositato presso la Bce incassano il 4% annuo, senza correre alcun rischio e senza alcun costo di gestione dell’impiego. In questo contesto, è ovvio che il 4% è divenuto il tasso minimo a cui le banche europee prestano il denaro ai nuovi clienti, e che lo impongano come “tasso corrente” a tutti coloro che avevano contratto in precedenza mutui a tasso variabile o prestiti alle condizioni di mercato. [...]