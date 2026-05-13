La PostePay Evolution è oggi una delle soluzioni preferite dagli italiani alla ricerca di una carta prepagata. A differenza di molte altre, infatti, questa proposta di Poste Italiane ha il vantaggio di avere l’IBAN.

Questo vuol dire che la si può utilizzare come un conto corrente vero e proprio, su cui ricevere accrediti di stipendio, bonifici e molto altro. Uno dei suoi vantaggi è la gestione completa tramite app di Poste Italiane, a seguito della dismissione dell’app di PostePay.

Ma come funziona nel dettaglio? Quali sono i costi di attivazione? E i suoi limiti? In questa guida, vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa carta prepagata.

Cos’è la PostePay Evolution e come funziona la Postepay con IBAN

La Postepay Evolution è una carta prepagata con IBAN che consente, come detto, non solo di effettuare acquisti e prelievi, ma anche di accreditare lo stipendio, domiciliare utenze e ricevere bonifici, funzionalità tipiche di un conto corrente.

Progettata per offrire maggiore flessibilità rispetto alla Postepay Standard, la Evolution è parte della famiglia di carte Poste Italiane e si appoggia al circuito Mastercard.

Il suo IBAN integrato rappresenta uno dei punti di forza principali, permettendo agli utenti di eseguire operazioni di pagamento e incasso normalmente riservate ai conti correnti bancari. Ad esempio, è possibile effettuare bonifici SEPA in Italia e in Europa, ricevere pagamenti da privati e aziende, e accreditare somme come lo stipendio o la pensione. Inoltre, la carta supporta operazioni di pagamento online e nei negozi fisici, grazie alla compatibilità con i POS Mastercard e alla tecnologia contactless.

Un altro aspetto distintivo è la gestione digitale tramite la nuova app di Poste Italiane che integra BancoPosta, Postepay e altri servizi postali in un’unica piattaforma. O in alternativa, dal sito ufficiale. Questi strumenti consentono di controllare il saldo, consultare la lista dei movimenti, impostare notifiche per transazioni in tempo reale e accedere a servizi aggiuntivi come la ricarica telefonica.

La Postepay Evolution si distingue anche per il suo design pratico e sicuro. Dotata di un microchip e di un codice PIN, garantisce un elevato livello di protezione per le transazioni, minimizzando il rischio di frodi. Inoltre, è possibile bloccare la carta in caso di smarrimento o furto, direttamente dall’app o contattando l’assistenza clienti di Poste Italiane.

Quanto costa la Postepay Evolution? Tutti i costi, dall’attivazione al rinnovo

Tra le altre carte concorrenti, la PostePay Evolution è tra quelle con i costi di mantenimento più contenuti in rapporto ai servizi offerti. Ciò la rende un’opzione conveniente per chi cerca flessibilità senza dover sostenere spese elevate.

Il costo dell’emissione della carta è infatti di soli 5,00 euro, mentre il canone annuo da versare per mantenere il conto attivo è di 15,00 euro.

Al momento dell’attivazione, c’è inoltre una ricarica minima pari a 27,00 euro se la PostePay è richiesta in Ufficio Postale (include l’emissione e il primo canone), di 24,00 euro se la richiesta avviene online o da app.

Inoltre, per la sostituzione della carta in caso di smarrimento o di malfunzionamento, bisogna pagare una quota extra pari a 5 euro.

Le commissioni per le operazioni variano a seconda del tipo di transazione.

Prelievi in contanti

gratuiti presso gli sportelli ATM Postamat ;

presso gli sportelli ; 1 euro se effettuati presso gli uffici postali ;

se effettuati presso gli ; 2 euro per prelievi da ATM bancari in Italia e nei Paesi SEPA;

per prelievi da in Italia e nei Paesi SEPA; 5 euro più una commissione dell’1,1% dell’importo prelevato per operazioni in Paesi extra-SEPA.

Pagamenti POS

gratuiti sia in Italia che all’estero presso gli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard.

Bonifici

Bonifico SEPA online e da App Postepay: 1 euro .

. Bonifico SEPA eseguito all’ufficio postale: 3,50 euro .

. Postagiro, sia online che in ufficio postale: 0,50 euro.

Ricariche: variano da 1 euro a 3 euro in base alla modalità scelta (ATM Postamat, uffici postali, punti vendita SisalPay o online).

Ricarica e altri costi

Ricarica presso sportelli ATM e ufficio postale: 1 euro .

. Ricarica presso altri esercizi e punti vendita: 2 euro .

. Rinnovo: gratuito.

La carta è esente da imposta di bollo se la giacenza media a fine anno non supera i 77,47 euro. In caso contrario, l’importo è di 2 euro.

È importante considerare che, per alcuni servizi opzionali come l’assicurazione contro il furto o la perdita della carta, possono essere applicati costi aggiuntivi. Inoltre, eventuali operazioni in valuta diversa dall’euro comportano l’applicazione di una commissione di conversione valutaria, generalmente pari all’1,10% dell’importo.

La trasparenza dei costi è un elemento fondamentale: Poste Italiane fornisce un foglio informativo dettagliato, disponibile online e presso gli uffici postali, per garantire agli utenti una comprensione chiara delle spese associate alla Postepay Evolution.

Limiti e massimali della Postepay Evolution

La Postepay Evolution è progettata per offrire un’ampia flessibilità d’uso, ma è soggetta a specifici limiti operativi e massimali che è importante conoscere. Questi limiti garantiscono un equilibrio tra praticità e sicurezza, riducendo il rischio di utilizzi impropri.

Plafond massimo della carta

Il saldo massimo che può essere mantenuto sulla Postepay Evolution è di 30.000 euro. Questo rappresenta il limite complessivo di capacità della carta, indipendentemente dalle ricariche o dai bonifici ricevuti.

Limiti di prelievo

Prelievo giornaliero : è possibile prelevare fino a 600 euro al giorno dagli sportelli ATM.

: è possibile prelevare fino a 600 euro al giorno dagli sportelli ATM. Prelievo mensile: il limite massimo mensile è di 2.500 euro.

I prelievi sono gratuiti presso gli ATM Postamat, ma possono comportare costi aggiuntivi se effettuati presso sportelli di altre banche, soprattutto all’estero.

Limiti di pagamento

Pagamenti giornalieri : è consentito un massimo di 3.500 euro al giorno per gli acquisti presso i POS.

: è consentito un massimo di 3.500 euro al giorno per gli acquisti presso i POS. Pagamenti mensili: la soglia mensile è di 10.000 euro.

Nei pagamenti online e nei negozi fisici, la Postepay Evolution è accettata ovunque sia disponibile il circuito Mastercard, garantendo un’ampia usabilità.

Bonifici e trasferimenti

I bonifici SEPA in entrata e in uscita sono limitati a un massimo di 15.000 euro per singola operazione.

I trasferimenti tra carte Postepay (funzione P2P) sono limitati a 25 euro per operazione gratuita, con un massimo di 200 euro giornalieri.

I limiti imposti sulla Postepay Evolution possono essere modificati o personalizzati in alcuni casi attraverso i servizi online, previa richiesta specifica al servizio clienti. Questi accorgimenti aggiungono uno strato di protezione, evitando che somme elevate possano essere sottratte in caso di furto o smarrimento.

Come fare e richiedere la PostePay Evolution?

Per attivare PostePay Evolution non occorre un conto corrente postale, dal momento che la PostePay Evolution sostituisce di fatto il tradizionale conto corrente postale. Un requisito necessario è, invece, il compimento dei 18 anni di età. Per i minorenni, la procedura prevede che sia il genitore o un tutore a richiedere la carta.

Il numero massimo di carte Evolution attivabili per titolare è 2 (a partire da maggio 2025).

Per richiederla e attivarla è possibile recarsi all’ufficio postale con un documento di riconoscimento e il codice fiscale, entrambi in originale.

L’operatore allo sportello compilerà il modulo e ti consegnerà la carta immediatamente.

In alternativa, è possibile richiederla online. Farlo non è difficile, basta seguire i seguenti passaggi:

visitare il sito ufficiale di Poste Italiane (www.poste.it); cercare la sezione dedicata alle carte prepagate o alle PostePay; selezionare l’opzione per richiedere una nuova carta e scegli «PostePay Evolution». compilare il modulo fornito con le informazioni richieste; confermare la tua identità e seguire le istruzioni sul sito per inviare la documentazione.

La richiesta può essere effettuata anche dall’App di Poste Italiane. In questo caso basterà:

scaricare l’applicazione PostePay;

recarsi nella schermata home dell’applicazione;

fare tap sul pulsante “Scopri”;

premere il pulsante “Richiedi” in corrispondenza della PostePay Evolution;

fare tap su “Inizia”;

concedere l’accesso alla fotocamera;

scattare una foto fonte-retro della tessera sanitaria;

nella pagina successiva, scattare una foto al documento di identità;

compilare con i dati richiesti;

premere “Continua e Conferma” per confermare l’indirizzo a cui ricevere la carta.

leggi anche Come rinnovare una PostePay scaduta o in scadenza?

Attivazione della PostePay Evolution

Nel caso in cui tu abbia deciso di richiedere la carta recandoti all’ufficio postale, quest’ultima sarà immediatamente utilizzabile al momento del rilascio.

Se hai richiesto la carta online, tramite App Poste Italiane o sito postepay.it, una volta ricevuta la Carta PostePay Evolution potrai attivarla tramite l’App di Poste Italiane o il sito postepay.it.

Per farlo, dall’app di Poste Italiane accedi con le tue credenziali, seleziona la carta e clicca su Attiva Carta. Ti verranno chiesti il numero della carta e la data di scadenza.

Dal sito di Postepay, invece, devi andare nell’area riservata, selezionare la tua Evolution, inserire il codice di attivazione ricevuto via SMS o presente nella documentazione e completare la procedura.

Puoi infine attivarla presso un qualsiasi ATM Postamat inserendo la carta, selezionando Attivazione e seguendo le istruzioni a video.

Tuttavia, se hai richiesto la carta online, una volta ricevuto la conferma, puoi subito iniziare a utilizzarla, senza aspettare che ti venga consegnata la carta cartacea.

Puoi pagare contactless presso i punti vendita fisici tramite il tuo smartphone con Google Pay e Apple Pay ed effettuare bonifici, fare ricariche telefoniche e molto altro tramite App PostePay.

Alcune PostePay Evolution potrebbero richiedere una ricarica iniziale per attivare la carta. Puoi effettuare questa ricarica presso gli uffici postali o online sul sito o sull’App.

Come ricaricare la PostePay Evolution

Per ricaricare la PostePay Evolution, puoi seguire diversi metodi convenienti offerti da Poste Italiane. Ecco alcuni dei modi più comuni per effettuare una ricarica.

Presso gli uffici postali : puoi recarti presso un qualsiasi ufficio postale e chiedere di effettuare una ricarica sulla tua PostePay Evolution. Fornisci al personale dell’ufficio postale la tua carta e l’importo che desideri caricare. Il costo è di 1 euro.

: puoi recarti presso un qualsiasi ufficio postale e chiedere di effettuare una ricarica sulla tua PostePay Evolution. Fornisci al personale dell’ufficio postale la tua carta e l’importo che desideri caricare. Il costo è di 1 euro. Sportelli ATM Postamat : molti sportelli bancomat di Poste Italiane consentono di effettuare ricariche sulla PostePay Evolution. Inserisci la tua carta nel bancomat e segui le istruzioni per effettuare la ricarica desiderata. Il costo è di 1 euro

: molti sportelli bancomat di Poste Italiane consentono di effettuare ricariche sulla PostePay Evolution. Inserisci la tua carta nel bancomat e segui le istruzioni per effettuare la ricarica desiderata. Il costo è di 1 euro Tabaccherie e punti Mooney o PUNTOLIS: puoi effettuare la ricarica esibendo la carta, il codice fiscale e il denaro contante che vuoi versare. Il costo è di 2 euro.

Online tramite il sito web di Poste Italiane : accedi al sito ufficiale di Poste Italiane e vai alla sezione dedicata alla PostePay Evolution. Accedi al tuo account, se necessario, e segui le istruzioni per effettuare una ricarica online. Il costo è di 1 euro.

: accedi al sito ufficiale di Poste Italiane e vai alla sezione dedicata alla PostePay Evolution. Accedi al tuo account, se necessario, e segui le istruzioni per effettuare una ricarica online. Il costo è di 1 euro. App Poste Italiane : scarica l’app ufficiale PostePay sul tuo dispositivo mobile. Accedi al tuo account tramite l’app e cerca l’opzione per effettuare una ricarica. Il costo è di 1 euro

: scarica l’app ufficiale PostePay sul tuo dispositivo mobile. Accedi al tuo account tramite l’app e cerca l’opzione per effettuare una ricarica. Il costo è di 1 euro Bonifico bancario : puoi effettuare una ricarica tramite bonifico bancario utilizzando i dati presenti sulla tua PostePay Evolution, compreso il codice IBAN se disponibile.

: puoi effettuare una ricarica tramite bonifico bancario utilizzando i dati presenti sulla tua PostePay Evolution, compreso il codice IBAN se disponibile. Ricarica automatica: dall’app o dal sito, puoi impostare una Ricarica Ricorrente a tempo (es. ogni mese) oppure a soglia (es. ogni volta che il saldo scende sotto i 100 euro).

Come controllare il saldo della PostePay Evolution

Per usufruire dei servizi di PostePay è necessario registrarsi sul sito di Poste Italiane, inserendo i dati anagrafici e della carta. Una volta entrati nella propria utenza, si possono fare tantissime operazioni, compreso verificare il saldo online.

Il saldo si può controllare non solo da PC ma anche da smartphone e tablet grazie all’App Poste Italiane, l’applicazione gratuita disponibile per iOS e Android. Allo stesso modo è possibile eseguire ricariche e operazioni bancarie di pagamento ovunque ci si trova.

In alternativa, puoi anche recarti presso un ATM Postamat, inserire la carta, digitare il PIN e selezionare la voce Saldo. Oppure andare in un ufficio postale e chiedere la lista movimenti allo sportello presentando carta e un documento d’identità.

Come scegliere la PostePay Evolution: caratteristiche e tipologie

Oltre alla Postepay Evolution Standard, ideale per coloro che desiderano una carta prepagata completa, adatta per gli acquisti quotidiani e l’utilizzo online. È disponibile la versione Business.

La Standard offre funzionalità di base, come pagamenti in negozio, prelievi di contanti e pagamenti online. È perfetta per il consumatore medio che cerca una soluzione versatile e pratica.

La Postepay Evolution Business, invece, è pensata per professionisti e titolari di partita IVA. Oltre alle funzioni della carta Standard, può essere abbinata a un POS o a un Mobile POS di Poste Italiane per incassare pagamenti dai clienti, diventando così uno strumento utile anche per la gestione dell’attività lavorativa.

Per quanto riguarda i costi, la PostePay Evolution costa 5 euro per l’emissione, la Business 10 euro. Il canone annuo della Standard è di 15 euro all’anno, della Business di 36 euro all’anno. La prima ricarica della Standard è di 15 euro, della Business di 20. Tutti gli altri costi sono uguali.

Esistono anche le PostePay Evolution PuntoLis o versioni speciali, ossia delle Limited Edition della classica PostePay Evolution che differisce per la grafica e che viene distribuita solo dai partner. È identica alla versione standard, ma spesso è attivabile solo presso i tabaccai convenzionati.

Tutti i vantaggi della PostePay Evolution in breve

La PostePay Evolution offre diversi vantaggi che la rendono una scelta conveniente per molti. Eccone alcuni:

versatilità di utilizzo : può essere utilizzata per una vasta gamma di transazioni, tra cui pagamenti in negozi fisici, acquisti online e prelievi di contanti agli sportelli bancomat;

: può essere utilizzata per una vasta gamma di transazioni, tra cui pagamenti in negozi fisici, acquisti online e prelievi di contanti agli sportelli bancomat; contactless e sicurezza : la presenza della tecnologia contactless semplifica le transazioni veloci e sicure, rendendo il processo di pagamento più efficiente. Inoltre, la carta è protetta da un codice PIN, aumentando la sicurezza nelle operazioni quotidiane;

: la presenza della tecnologia contactless semplifica le transazioni veloci e sicure, rendendo il processo di pagamento più efficiente. Inoltre, la carta è protetta da un codice PIN, aumentando la sicurezza nelle operazioni quotidiane; ricariche semplici : può essere ricaricata facilmente presso gli uffici postali, sportelli automatici di Poste Italiane o online attraverso il sito web dedicato;

: può essere ricaricata facilmente presso gli uffici postali, sportelli automatici di Poste Italiane o online attraverso il sito web dedicato; gestione online : è possibile gestire la carta online, controllare il saldo, visualizzare gli estratti conto e gestire le transazioni in modo pratico e veloce;

: è possibile gestire la carta online, controllare il saldo, visualizzare gli estratti conto e gestire le transazioni in modo pratico e veloce; uso internazionale : la presenza dei circuiti internazionali come Visa o Mastercard consente di utilizzare la PostePay Evolution anche al di fuori dell’Italia;

: la presenza dei circuiti internazionali come Visa o Mastercard consente di utilizzare la PostePay Evolution anche al di fuori dell’Italia; assenza di collegamento a un conto corrente: la PostePay Evolution non richiede un collegamento a un conto corrente bancario, rendendola una soluzione ideale per chi non possiede un conto tradizionale.

Come testimoniano i numeri - oltre 14 milioni di PostePay emesse - Poste Italiane è una garanzia di affidabilità. Questo porta sicuramente i clienti a confermare la fiducia nell’istituto, ma è giusto riconoscere come le Poste si siano mosse verso le esigenze dei clienti.