Platino, dopo il crollo dai massimi arriva il test decisivo. Cosa ci dicono 25 anni di stagionalità?

Il platino si trova in una delle fasi più interessanti del 2026. Dopo un anno caratterizzato da escursioni di prezzo eccezionalmente ampie, la struttura tecnica di medio-lungo periodo sta incontrando una stagionalità che, storicamente, tende a diventare molto più favorevole tra l’autunno e l’inizio dell’anno successivo.

Attualmente il prezzo si trova in area 1.818. Sulla serie utilizzata per questa analisi, a inizio 2026 le quotazioni hanno raggiunto area 2.955,8, mentre nella settimana del 29 giugno è stato segnato il minimo annuale a 1.539,6. Tra questi due estremi si è quindi sviluppata una correzione di dimensioni considerevoli. Ma è soprattutto dove si è arrestata la discesa a rendere interessante l’attuale configurazione.

Dal massimo di inizio anno a 1.539,6: perché il minimo di giugno è importante

Osservando il platino su differenti scale temporali emerge una particolare convergenza tecnica.

Sul grafico mensile, il minimo annuale si è formato in prossimità della media mobile a 21 periodi. Sul grafico trimestrale, invece, la stessa area ha coinciso con la media mobile esponenziale a 9 periodi.

Ancora più interessante è quanto emerge ampliando ulteriormente l’orizzonte temporale: il minimo annuale di 1.539,6 si è arrestato praticamente sulla media mobile a 21 periodi del grafico annuale.

Si tratta naturalmente di indicatori derivati dai prezzi e non di livelli capaci di prevedere autonomamente l’andamento futuro. Tuttavia, quando differenti riferimenti tecnici osservati su più scale temporali convergono intorno alla stessa area, gli analisti grafici tendono a monitorare con particolare attenzione il comportamento successivo delle quotazioni.

È questo uno degli elementi che rende il minimo della settimana del 29 giugno tecnicamente significativo.

La struttura di medio-lungo periodo può essere quindi ricondotta, almeno in questa fase, a due riferimenti principali.

Il primo è 1.539,6, minimo annuale e prima importante area di supporto.

Il secondo è 2.232,2, massimo registrato nella settimana dell’11 maggio, che costituisce la prima resistenza significativa individuabile sulla struttura settimanale.

Con quotazioni intorno a 1.818, il platino si trova dunque ancora all’interno di questo ampio intervallo.

Ed è proprio mentre il mercato cerca una direzione dopo il minimo di giugno che entra in gioco una seconda variabile: il tempo.

Il World Platinum Investment Council ha analizzato i rendimenti mensili del platino su 25 anni di storia. Il risultato mostra una stagionalità piuttosto evidente.

Il periodo statisticamente più favorevole tende a concentrarsi tra la fine dell’anno e i primi due mesi di quello successivo. Nell’analisi WPIC più recente sui 25 anni, gennaio presenta un rendimento medio del +3,94%, febbraio del +2,35% e dicembre del +2,09%. Marzo e giugno mostrano invece rendimenti medi rispettivamente del -1,47% e del -2,04%, mentre settembre, con -3,07%, risulta il mese storicamente più debole del campione. Ma c’è un dato ancora più interessante della semplice media mensile.

Un precedente studio del WPIC sulla stessa profondità storica aveva calcolato per la combinazione gennaio-febbraio un rendimento composto medio del 7,7%. Soprattutto, nell’intero campione analizzato soltanto 2 anni su 25 avevano prodotto un rendimento negativo nei due mesi considerati insieme. Non siamo quindi di fronte soltanto a una media positiva influenzata da pochi anni eccezionali. La frequenza storica mostra che questa stagionalità si è manifestata con una persistenza degna di attenzione.

Naturalmente, nessuna statistica stagionale permette di sapere cosa accadrà nel 2026. I mercati cambiano, così come cambiano domanda, offerta, condizioni macroeconomiche e posizionamento degli investitori. Ma una frequenza di questo tipo rende il fenomeno interessante dal punto di vista statistico.

Il vero test potrebbe arrivare tra settembre e ottobre

Il punto centrale dell’analisi non è stabilire se il platino debba salire o scendere nelle prossime settimane.

È capire cosa accadrà quando struttura tecnica e ciclo stagionale inizieranno a sovrapporsi. E qui il calendario assume un’importanza particolare.

Agosto, nella serie storica venticinquennale del WPIC, è sostanzialmente neutrale, con un rendimento medio di appena +0,07%. Subito dopo arriva però settembre, che con un rendimento medio del -3,07% rappresenta il mese più debole dell’intero anno.

Successivamente la struttura tende gradualmente a migliorare: ottobre +0,50%, novembre +0,99% e dicembre +2,09%, prima di entrare nei due mesi storicamente più forti, gennaio e febbraio.

La sequenza stagionale può quindi essere letta come un passaggio dalla debolezza di settembre a un progressivo miglioramento nell’ultimo trimestre, che storicamente trova il suo punto di maggiore forza all’inizio dell’anno successivo.

Non è soltanto un’anomalia statistica. Il WPIC collega la stagionalità positiva di inizio anno anche alle caratteristiche dell’offerta. Una quota rilevante della produzione mondiale proviene infatti dal Sudafrica e l’inizio dell’anno tende a coincidere con una minore disponibilità mineraria, mentre gli utilizzatori finalizzano i programmi di approvvigionamento.

Esiste quindi una possibile spiegazione fondamentale dietro alla ricorrenza osservata nei prezzi. Il 2026 presenta però una caratteristica particolare: il platino arriva a questa fase dopo avere già sperimentato un movimento eccezionalmente ampio.

Sulla serie analizzata, le quotazioni sono passate dall’area 2.955,8 di inizio anno a 1.539,6, per poi recuperare verso gli attuali 1.818.

Il minimo di giugno, inoltre, non si è formato in un’area tecnicamente anonima, ma in corrispondenza di riferimenti dinamici osservabili contemporaneamente sui grafici mensile, trimestrale e annuale.

Abbiamo quindi tre elementi da osservare insieme, senza confonderli:

il prezzo, con il recupero da 1.539,6 verso area 1.818;

la struttura tecnica, con il minimo annuale formatosi in prossimità di importanti medie di lungo periodo;

il tempo, con l’avvicinamento alla fase dell’anno che precede la finestra stagionalmente più favorevole.

È l’interazione tra queste tre componenti, più che ciascuna presa isolatamente, a rendere particolarmente interessante la seconda parte del 2026. Da questo punto di vista 1.539,6 e 2.232,2 diventano i due numeri principali da monitorare.

Il primo rappresenta il minimo annuale e l’area sulla quale si è concentrata la convergenza tecnica di lungo periodo. Il secondo costituisce la prima resistenza significativa.

In mezzo c’è il mercato attuale. Non occorre anticipare quale dei due estremi verrà eventualmente avvicinato o superato. Sarà molto più interessante verificare il comportamento delle quotazioni nel momento in cui la struttura tecnica costruita dal minimo di giugno entrerà nella parte dell’anno che, storicamente, precede il periodo più favorevole. Ed è qui che settembre e ottobre potrebbero diventare particolarmente importanti.

Se l’area del minimo annuale continuasse a mantenere la propria rilevanza mentre il ciclo stagionale si avvicina alla sua fase storicamente migliore, la convergenza tra prezzo, tempo e struttura tecnica diventerebbe ancora più interessante da studiare.

Se invece la struttura costruita dal minimo di giugno venisse profondamente modificata, la stagionalità, da sola, avrebbe scarso valore interpretativo. È probabilmente questa la chiave di lettura dell’intero quadro.

La stagionalità non dice dove andrà il platino. Indica in quali periodi dell’anno determinate dinamiche si sono manifestate più frequentemente nel passato. Dopo il massimo di inizio anno, il minimo a 1.539,6 e il successivo recupero verso area 1.818, il platino si sta avvicinando a una finestra temporale che merita particolare attenzione. Il vero interrogativo non è quindi soltanto se 1.539,6 sia stato il minimo del 2026. È capire cosa accadrà quando la struttura costruita su quel minimo incontrerà la parte statisticamente più favorevole del ciclo stagionale del platino.