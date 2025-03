Perché sulla Cina l’Ue (guidata dalla Spagna) vuole smarcarsi dagli Usa

L’Unione Europea dovrebbe elaborare al più presto una propria politica nei confronti della Cina, smarcandosi dalla posizione conflittuale dell’amministrazione Trump.

Parola di José Manuel Albares, ministro degli Esteri della Spagna, ultima capofila del sempre più nutrito blocco di governi e Paesi Ue interessati a salvaguardare le relazioni economiche tra Bruxelles e Pechino.

Anche perché l’intero continente, che in precedenza aveva seguito Joe Biden imponendo dazi sulle auto elettriche made in China e mantenendo congelato il Comprehensive Agreement on Investment (CAI), si ritrova adesso a fare i conti con l’ostilità di Donald Trump nei confronti degli alleati europei. [...]