Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché Piazza Affari piace tanto agli stranieri? Tra i motivi c’è (anche) il visto

Laura Naka Antonelli

17 Luglio 2026 - 07:52

Michele Capecchi, fondatore dello studio Capecchi Legal specializzato nell’assistenza a clienti internazionali, spiega a Money.it l’altro motivo per cui Piazza Affari piace.

Perché Piazza Affari piace tanto agli stranieri? Tra i motivi c’è (anche) il visto
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Piazza Affari piace agli investitori stranieri non solo per i dividendi e le valutazioni considerate interessanti. Per alcuni investitori extra-UE, acquistare azioni italiane nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa è anche un modo per ottenere il cosiddetto Golden Visa e trasferirsi in Italia. A parlare della correlazione è Michele Capecchi, fondatore dello Studio Legale Capecchi, società specializzata nell’assistenza a clienti internazionali.

Interpellato da Money.it, Capecchi fa notare che, a rendere attraente Piazza Affari agli occhi degli investitori stranieri c’è anche la possibilità, investendo una certa somma sulle azioni scambiate alla Borsa di Milano, di poter vivere in Italia, Paese tra le destinazioni turistiche più gettonate al mondo.

In base alla sua diretta esperienza, molte sono le famiglie straniere che decidono di investire non solo nella speranza di veder lievitare il valore dei rispettivi portafogli, ma anche per vivere in quello che all’estero è tuttora noto come Bel Paese o, anche, come il Paese della Dolce Vita. [...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Senza pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Italia
# Piazza Affari
# Borsa Italiana
# Mercato azionario
# Investimenti
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

Tassi BCE, Lagarde ha appena minacciato i governi europei

Piazza Affari

Tassi BCE, Lagarde ha appena minacciato i governi europei
Dividendi record a Piazza Affari. Le 10 azioni che rendono il doppio dei BTP nel 2026

Piazza Affari

Dividendi record a Piazza Affari. Le 10 azioni che rendono il doppio dei BTP nel 2026

Correlato

Perché il rimbalzo del dollaro potrebbe trasformarsi in una trappola per Piazza Affari?

Piazza Affari

Perché il rimbalzo del dollaro potrebbe trasformarsi in una trappola per Piazza Affari?