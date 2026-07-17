Perché Piazza Affari piace tanto agli stranieri? Tra i motivi c’è (anche) il visto

Piazza Affari piace agli investitori stranieri non solo per i dividendi e le valutazioni considerate interessanti. Per alcuni investitori extra-UE, acquistare azioni italiane nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa è anche un modo per ottenere il cosiddetto Golden Visa e trasferirsi in Italia. A parlare della correlazione è Michele Capecchi, fondatore dello Studio Legale Capecchi, società specializzata nell’assistenza a clienti internazionali.

Interpellato da Money.it, Capecchi fa notare che, a rendere attraente Piazza Affari agli occhi degli investitori stranieri c’è anche la possibilità, investendo una certa somma sulle azioni scambiate alla Borsa di Milano, di poter vivere in Italia, Paese tra le destinazioni turistiche più gettonate al mondo.

In base alla sua diretta esperienza, molte sono le famiglie straniere che decidono di investire non solo nella speranza di veder lievitare il valore dei rispettivi portafogli, ma anche per vivere in quello che all’estero è tuttora noto come Bel Paese o, anche, come il Paese della Dolce Vita. [...]