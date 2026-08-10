Perché l’impatto dell’AI sulla crescita economica sarà molto limitato?

È naturalmente impossibile prevedere in modo preciso gli effetti delle nuove tecnologie AI sulla crescita economica totale, ma esistono forti ragioni per credere che l’impatto sarà modesto per almeno un decennio o due.

Charles Jones esplora alcune di queste ragioni in “AI e il nostro futuro economico”, pubblicato nel più recente Journal of Economic Perspectives (Estate 2026). Le sue argomentazioni riconoscono pienamente che le capacità dell’intelligenza artificiale sono cresciute molto rapidamente e continueranno a crescere rapidamente: infatti, Jones apre affermando che “l’intelligenza artificiale sarà probabilmente la tecnologia più trasformativa dell’era moderna”. Tuttavia, suggerisce anche che la crescita di questa tecnologia contribuirà alla crescita economica complessiva solo in modo limitato nel medio termine.

Come punto di partenza, consideriamo l’andamento della crescita economica degli Stati Uniti dal 1870. La linea tratteggiata rossa mostra un tasso di crescita del 2% annuo. La linea blu continua rappresenta la crescita effettiva del reddito medio pro capite negli USA. Si possono osservare eventi economici come la fine della Grande Depressione, il rimbalzo durante e dopo la Seconda guerra mondiale, ma, nel complesso dei 150 anni, una crescita media del 2% descrive abbastanza bene ciò che è accaduto.

Jones scrive:

Consideriamo le straordinarie innovazioni alla base di questo grafico. Negli anni 1870, gli esperimenti di Thomas Edison sull’illuminazione elettrica erano appena iniziati. Cinquant’anni dopo, l’elettrificazione aveva trasformato l’economia, sia nelle fabbriche sia nella vita urbana. Nel corso di 150 anni, innovazioni come il motore a combustione interna, gli aerei, i tubi a vuoto, gli antibiotici, i transistor, i semiconduttori, i personal computer e Internet hanno profondamente cambiato gli standard di vita. Molte di queste innovazioni sono tecnologie general purpose, i cui effetti trasformativi si estendono a tutta l’economia. Molte hanno anche automatizzato parte delle attività legate alla creazione di nuove idee, aumentando la produttività della ricerca. Tuttavia, apparentemente nessuna di queste innovazioni ha modificato il tasso di crescita di lungo periodo dell’economia statunitense.

In altre parole, è possibile che l’eccezionale ondata di innovazioni degli ultimi 150 anni sia stata necessaria semplicemente per mantenere la crescita al ritmo del 2% annuo. L’idea che una nuova tecnologia in rapida crescita possa aumentare significativamente la crescita economica oltre la media storica non si è mai realmente verificata.

Negli ultimi decenni, l’economia statunitense offre un esempio evidente: una tecnologia general purpose con effetti enormi sul lavoro e sull’economia, diventata incredibilmente più economica. Come osserva Jones: “Hai sulla tua scrivania circa 100 milioni di volte la potenza di calcolo disponibile nei primi anni ’70. Ma non sei 100 milioni di volte più produttivo…”. Se nel 1970 si fosse saputo che la potenza di calcolo sarebbe diventata 100 milioni di volte più economica, si sarebbe previsto che l’economia avrebbe continuato a crescere solo al 2%? Oppure si sarebbe immaginato un mondo completamente trasformato, con lavoratori resi obsoleti?

La teoria dell’O-ring, nota anche come teoria degli anelli deboli, aiuta a comprendere questo fenomeno. Jones spiega:

Un esempio emblematico è l’incidente dello Space Shuttle Challenger nel 1986. L’indagine rivelò che il difetto chiave era negli O-ring, componenti in gomma che sigillano parti interconnesse. Le basse temperature li resero fragili, causando una perdita che portò all’esplosione. Ispirandosi a questo episodio, Kremer (1993) sviluppò il modello O-ring dello sviluppo economico.

In sostanza, la teoria afferma che la velocità di un processo complesso è limitata dal suo elemento più fragile. Anche se alcune parti di un’auto potrebbero sostenere velocità altissime, altre no, e determinano il limite. Applicato all’economia: non conta solo quanto velocemente progredisce l’AI, ma quali altri fattori limitanti ne rallentano l’impatto.

Supponiamo che l’AI renda il software praticamente gratuito. Oggi il software rappresenta circa il 2% dell’economia USA. Se fosse a costo zero, l’economia crescerebbe, ma non in modo infinito. Anche se l’automazione totale fosse teoricamente possibile, restano limiti legati a risorse naturali, terra e geografia. Inoltre, anche fattori organizzativi e politici possono fungere da “O-ring”.

Tra scenari intermedi, Jones propone stime illustrative: se l’AI sostituisse il 50% degli input economici, il PIL crescerebbe del 19%. Tuttavia, questi cambiamenti avverrebbero nell’arco di decenni, non in pochi anni.

In sintesi, l’AI avanzerà rapidamente e porterà grandi cambiamenti, ma il suo impatto sulla crescita economica complessiva potrebbe restare limitato per molti anni.

Infine, Jones sottolinea un aspetto spesso trascurato: i benefici per la salute. L’AI è particolarmente efficace nell’affrontare problemi ben definiti e nel gestire grandi quantità di conoscenza. Potrebbe accelerare la ricerca su malattie come cancro, malattie cardiache, diabete e Alzheimer. Anche se i benefici economici fossero modesti, i benefici non economici — come maggiore longevità o energia pulita — potrebbero risultare ancora più importanti per il benessere umano.

https://conversableeconomist.com/2026/08/07/growth-effects-of-ai-modest-for-a-decade-or-two-at-least/