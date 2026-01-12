Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché l’euro non sarà mai la valuta di riserva globale?

Francesco Simoncelli

12 Gennaio 2026 - 15:05

Chi deterrebbe una valuta i cui debiti non sono garantiti né da garanzie reali, né da fonti energetiche, ma sostenuti esclusivamente da un contribuente europeo economicamente esausto?

Perché l’euro non sarà mai la valuta di riserva globale?

Seguici su

La Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha nuovamente invocato un ruolo di leadership per l’euro nell’economia mondiale. Secondo la sua valutazione, l’Eurozona è oggi un osservatore passivo, costretto a subire gli shock provenienti da Washington e da altri centri finanziari. Diamo uno sguardo al mondo oscuro dei funzionari della BCE, che si considerano delle vittime.

Si presentano come i padroni del denaro: i banchieri centrali. La loro influenza sulla politica e sugli sviluppi economici del mondo reale non deve essere sottovalutata, soprattutto in tempi di debito pubblico in forte espansione. Sono il baluardo della politica, sono loro che, attraverso massicci interventi sui mercati monetari e obbligazionari, cercano di mantenere a galla i bilanci pubblici, a lungo sprofondati nella palude del debito. E sono sempre più in competizione tra loro adesso.

USA contro UE

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bce
# Federal Reserve
# Dollaro USA (USD)
# Euro (EUR)
# Christine Lagarde
# Banche centrali
# Euro digitale

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Generali nel mirino del governo? Il piano segreto svelato dal Financial Times

Dal salvataggio di MPS al risiko Mediobanca, la strategia per arrivare a (…)

12 gennaio 2026

Dall’estremismo all’AI sintetica: le forze che stanno erodendo la fiducia nel web

Dall’AI ai troll stranieri: perché oggi credere a ciò che leggiamo online è (…)

9 gennaio 2026

Mercati, arriva la “resa dei conti” in questo settore. L’analisi sul Financial Times

I principali gestori di patrimoni si preparano a un possibile crollo di (…)

7 gennaio 2026

Perché preferiamo parlare con le macchine piuttosto che con le persone?

Sta emergendo un nuovo modo di interagire: quando le persone scelgono le (…)

6 gennaio 2026

10 trend che rivoluzioneranno il 2026, secondo il Financial Times

Una analisi delle 10 grandi tendenze che potrebbero plasmare il 2026 e che (…)

5 gennaio 2026

Cosa non va nel sistema fiscale inglese?

Il curioso esperimento del Regno Unito di tassare pesantemente i redditi più (…)

2 gennaio 2026

Selezionati per te

Il rimbalzo del dollaro che potrebbe sconvolgere i portafogli globali

Valute

Il rimbalzo del dollaro che potrebbe sconvolgere i portafogli globali
Le 20 monete più forti e con più valore nel 2026

Valute

Le 20 monete più forti e con più valore nel 2026

Correlato

Chi è Pablo Hernández de Cos e cosa succede se diventa il nuovo presidente della BCE

Economia internazionale

Chi è Pablo Hernández de Cos e cosa succede se diventa il nuovo presidente della BCE