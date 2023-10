Perché i rendimenti sul mercato obbligazionario continueranno a salire?

I mercati obbligazionari sembrano finalmente aver compreso ciò di cui i banchieri centrali stanno avvertendo da tempo: i tassi di interesse elevati sono qui per restare.

Dagli Stati Uniti alla Germania al Giappone, i rendimenti che sembravano quasi impensabili all’inizio del 2023 sono ora a portata di mano. I rendimenti sui titoli di debito tedeschi decennali si avvicinano al 3%, un livello non raggiunto dal 2011. I loro omologhi statunitensi sono tornati in linea con la media precedente alla crisi finanziaria globale e a un passo dal 5%. La domanda ora è quanto possano ancora salire, senza una vera e propria soglia in vista dopo che sono stati superati i livelli chiave. Le implicazioni si estendono ben oltre i mercati ai tassi pagati per mutui, prestiti agli studenti e carte di credito, e alla crescita stessa dell’economia globale. [...]