Perché i dazi ci possono portare alla terza guerra mondiale

I dazi ci possono portare alla terza guerra mondiale? Le ultime decisioni di Donald Trump - ampiamente annunciate e tra i primi punti del suo programma elettorale - hanno riacceso le tensioni tra Stati Uniti e Cina, ma anche alleati storici di Washington come Europa, Canada e Giappone, non sembrerebbero aver accolto bene l’entrata in vigore delle tariffe.

L’attuale caos commerciale e finanziario globale arriva in un momento geopolitico molto particolare, con la guerra in Ucraina che continua nonostante i primi approcci diplomatici e il Medio Oriente che è la solita bomba pronta a esplodere da un momento all’altro.

Di recente poi la Cina ha ripreso a mostrare i muscoli con nuove esercitazioni nel Mar di Taiwan, con Pechino che mai è stato così attivo militarmente come gli ultimi tempi tanto da aver reso - per la prima volta nella sua storia - delle testate atomiche pronte a essere utilizzate.

Negli ultimi anni molto si è parlato di quale potesse essere la miccia capace di innescare una terza guerra mondiale, una sorta di nuova pistola di Sarajevo capace di far piombare di nuovo il mondo intero in un conflitto globale potenzialmente anche nucleare.

Del resto la recente corsa agli armamenti generale non sembrerebbe promettere niente di buono, visto che gli storici più volte hanno fatto notare come il cosiddetto paradosso della sicurezza fu uno dei motivi scatenanti della Prima Guerra Mondiale.

Adesso però c’è un nuovo timore che negli Stati Uniti si sta facendo sempre più strada: questa nuova guerra commerciale tra Usa e resto del mondo, in particolare con la Cina, potrebbe avere dei risvolti militari se non cesserà a breve.

In sostanza la terza guerra mondiale potrebbe scoppiare non solo per questioni territoriali o di autodeterminazione dei popoli, ma per mere logiche commerciali dettate da una possibile grande crisi economica.

