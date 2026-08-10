Pensioni, vantaggi e svantaggi di chi ha iniziato a lavorare prima del 1996

Aver iniziato a lavorare prima del 1996 è una situazione comune a molti di coloro che andranno in pensione nei prossimi anni.

A tal proposito, è bene ricordare che una contribuzione maturata prima del 1996 consente di rientrare nel sistema misto, nel quale una parte della pensione viene calcolata con il sistema retributivo - quella riferita appunto ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 - e una parte, invece, con le nuove regole del sistema contributivo.

Tuttavia, la differenza tra retributivo e contributivo non riguarda solamente il calcolo della pensione, ma anche l’accesso a determinate misure di sostegno al reddito, così come ad alcune forme di pensionamento riservate.

Alla luce di ciò, possiamo dire che aver iniziato a lavorare prima del 1996 può comportare vantaggi e svantaggi, a seconda dei casi. A tal proposito, in questa guida analizzeremo la situazione da entrambi i punti di vista, così da capire quando essere iscritti al sistema misto rappresenta un beneficio e quando, invece, può risultare penalizzante.

Un calcolo più vantaggioso

Il primo vantaggio, già anticipato, riguarda il sistema di calcolo applicato alla parte di contributi maturata prima del 1996. Per questa quota, infatti, viene utilizzato il sistema retributivo.

Va detto che il retributivo si estende fino al 31 dicembre 2011 per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già maturato almeno 18 anni di contributi. Una situazione che tuttavia, con il passare del tempo, è sempre meno comune, considerando che buona parte dei lavoratori che rientrano in questa casistica è già andata in pensione.

Ma per quale motivo il sistema retributivo è considerato così vantaggioso? Tutto sta nel fatto che, ai fini del calcolo dell’assegno, assumono particolare rilevanza le retribuzioni percepite nell’ultima parte della carriera. Nel dettaglio, con il retributivo viene riconosciuta una quota percentuale - indicativamente pari al 2% per ogni anno di contribuzione, entro determinati limiti - della cosiddetta retribuzione pensionabile, determinata sulla base delle retribuzioni prese a riferimento secondo le regole previste.

Se consideriamo che, generalmente, negli ultimi anni di carriera il lavoratore può beneficiare di stipendi più elevati, anche per effetto degli scatti di anzianità e della progressione professionale, è evidente come questo sistema possa risultare particolarmente conveniente in molti casi.

Diverso è il funzionamento del sistema contributivo, dove ai fini del calcolo della pensione assume rilievo l’intera contribuzione versata nel corso della carriera. Di conseguenza, pesano anche gli anni in cui si è guadagnato meno, mentre eventuali periodi senza contribuzione non contribuiscono alla formazione del montante.

Ecco perché, in linea generale, una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo può risultare più bassa rispetto a una determinata con una componente retributiva significativa.

Va comunque sottolineato che, con il passare degli anni, la quota calcolata con il sistema retributivo tende ad avere un peso sempre più ridotto sull’importo complessivo della pensione. Per chi andrà in pensione nei prossimi anni, infatti, la parte prevalente dell’assegno sarà generalmente determinata secondo le regole del sistema contributivo.

La pensione minima

Un altro elemento di cui tenere conto è il fatto che, quando la pensione è calcolata con il sistema misto, ossia nel caso in cui il lavoratore abbia maturato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre 1995, il pensionato può avere diritto anche alla cosiddetta integrazione al trattamento minimo.

Cosa significa? Che se la pensione calcolata risulta inferiore alla soglia prevista per la pensione minima, può spettare - a condizione che siano soddisfatti anche gli altri requisiti previsti, in particolare quelli reddituali - un’integrazione dell’importo fino al raggiungimento di tale soglia.

Di fatto, quindi, in assenza di redditi che impediscano di beneficiare dell’integrazione, una pensione calcolata con il sistema misto può essere portata almeno fino all’importo del trattamento minimo, oggi pari a circa 611 euro mensili.

Attenzione, però, perché anche una sola settimana di contribuzione può fare la differenza. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, infatti, rientra nel sistema contributivo puro e non ha diritto all’integrazione al trattamento minimo. In questo caso, l’eventuale forma di sostegno al reddito in età avanzata resta quella rappresentata dall’Assegno sociale, naturalmente nel rispetto dei requisiti previsti.

Gli svantaggi: in pensione generalmente più tardi?

Al tempo stesso, però, ci sono anche degli svantaggi per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, soprattutto per quanto riguarda le regole di accesso alla pensione. I contributivi puri, infatti, hanno a disposizione alcune possibilità di pensionamento espressamente riservate a chi non ha contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996.

È vero che per la pensione di vecchiaia il contributivo puro deve raggiungere anche una soglia minima d’importo, pari almeno al valore dell’Assegno sociale, requisito che invece non è richiesto a chi rientra nel sistema misto.

Al tempo stesso, però, i contributivi puri possono andare in pensione già a 64 anni con la cosiddetta pensione anticipata contributiva, a condizione di aver maturato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un assegno d’importo pari ad almeno 3 volte l’Assegno sociale, soglia che si riduce a 2,8 volte per le lavoratrici con un figlio e a 2,6 volte per quelle con almeno due figli.

La pensione a 64 anni rappresenta quindi una delle forme di flessibilità in uscita più importanti previste dal nostro sistema, in quanto consente di smettere di lavorare con tre anni di anticipo rispetto ai 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia.

Un altro svantaggio riguarda chi, pur avendo iniziato a lavorare prima del 1996, non riesce a raggiungere i 20 anni di contributi generalmente necessari per la pensione di vecchiaia. Fatte salve alcune specifiche deroghe che consentono ancora l’accesso con 15 anni di contribuzione, il lavoratore rischia infatti di non maturare un autonomo diritto alla pensione con la contribuzione versata.

Non è così per i contributivi puri, che hanno un’ulteriore possibilità: possono accedere alla pensione di vecchiaia con appena 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo dell’assegno, dovendo però attendere il compimento dei 71 anni nel 2026. È vero, quindi, che il pensionamento arriva molto più tardi, ma almeno anche una carriera contributiva particolarmente breve può comunque dare diritto a una rendita pensionistica.

Va comunque ricordato che, per chi rientra nel sistema misto, può esserci in determinati casi la possibilità di ricorrere al computo nella Gestione Separata, così da accedere alle regole previste per i contributivi puri. Per esercitare questa facoltà è necessario, tra le altre condizioni, avere almeno un contributo mensile nella Gestione Separata, meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 successivi al 1° gennaio 1996.

Il vantaggio consiste nella possibilità di utilizzare le regole di pensionamento previste per i contributivi puri, pagando però come contropartita il ricalcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo.