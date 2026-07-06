Pensioni, “superare la Fornero è doveroso”. Il problema non è la sostenibilità

Le pensioni italiane sono davvero a rischio? Secondo Matteo Jessoula, professore e studioso di welfare e politiche sociali, autore tra gli altri de La politica pensionistica, la risposta è più complessa di quanto spesso emerga nel dibattito pubblico.

Quella che segue è un’intervista controcorrente, perché parte dai dati per rispondere a chi continua a lanciare allarmi sulla tenuta del sistema previdenziale italiano. Per Jessoula, infatti, il problema principale non è la sostenibilità economico-finanziaria delle pensioni, ma la loro sostenibilità sociale: il rischio, nei prossimi anni, è quello di un sistema sempre più polarizzato, capace di garantire assegni adeguati ad alcuni e pensioni povere a molti altri.

Da qui anche una posizione netta sulla legge Fornero: superarla non solo è possibile, ma doveroso, a patto di farlo con prudenza e con una riforma organica, capace di restituire flessibilità in uscita e maggiore equità a chi ha carriere più fragili, lavori più gravosi e aspettative di vita più basse. [...]