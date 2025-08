Pensioni, solo se sei nato in questi anni ci vai nel 2026. Lo ha deciso la Fornero

Difficilmente la Legge di Bilancio 2026 introdurrà una vera e propria riforma del sistema pensionistico italiano. Secondo le prime indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra intenzionato a mantenere un profilo prudente in materia di pensioni, evitando scossoni normativi e rinviando ogni eventuale revisione strutturale del sistema a un momento più favorevole.

Niente stravolgimenti, quindi: l’impianto della legge Fornero resterà intatto anche per il prossimo anno, e le regole per andare in pensione nel 2026 dovrebbero restare pressoché invariate rispetto a quelle attualmente in vigore. In altre parole, chi sta pianificando il proprio ritiro dal lavoro potrà farlo tenendo conto dei requisiti già noti, senza sorprese dell’ultimo minuto.

L’attenzione del governo, almeno per ora, si sta concentrando su aspetti più marginali, che non incidono in modo diretto sull’età pensionabile ma che rientrano comunque nella sfera del welfare previdenziale. Tra questi, spicca il progetto del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di rilanciare le pensioni integrative, rivedendo il sistema della previdenza complementare per incentivarne l’adesione. Allo stesso tempo, si discute della sospensione temporanea dell’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alle speranze di vita, che però non produrrà effetti tangibili prima del 2027.

Alla luce di questo scenario, è già possibile farsi un’idea chiara di chi potrà andare in pensione nel 2026 e a quale età, sulla base delle attuali opzioni disponibili: pensione di vecchiaia, anticipata ordinaria, opzioni flessibili come Quota 103 (se confermata) o una nuova Quota 41, Opzione donna e Ape sociale, tutte misure che, salvo colpi di scena, resteranno sul tavolo anche per il prossimo anno.

Pensioni, resta la Fornero. E adesso? Neppure nel 2026 ci sarà quell’addio alla riforma Fornero su cui la Lega ha costruito buona parte della sua campagna elettorale alle ultime elezioni politiche. Ma d’altronde, come abbiamo più volte avuto modo di spiegare, non è ragionevole oggi solamente ipotizzare alla possibilità che le regole per il pensionamento in Italia possano essere riviste a vantaggio di chi spera di smettere di lavorare in anticipo, dal momento che il costo necessario per rivedere la Fornero sarebbe oggi insostenibile per l’Italia. Ora, il fatto che resti la Fornero non è un dramma dal momento che se si guarda all’età effettiva di pensionamento ci rendiamo conto che l’Italia non è così distante da altri Paesi. È vero infatti che l’età pensionabile è tra le più alte d’Europa, pari a 67 anni, ma allo stesso tempo ci sono tante altre alternative alla pensione di vecchiaia che consentono, a chi soddisfa determinati requisiti, di poter smettere di lavorare con qualche anno di anticipo. Anzi, proprio per questo motivo dall’Europa fanno pressioni affinché l’Italia - così come altri Paesi - possano ridurre ulteriormente la spesa pensionistica. Ovviamente non è nelle intenzioni del governo Meloni, che tuttavia nel 2026 potrebbe dire addio a quella Quota 103 che non ha mai convinto del tutto i lavoratori, molti dei quali hanno rinunciato alla possibilità di ricorrervi per andare in pensione a 62 anni in quanto spaventati dalla possibilità che ciò avrebbe comportato una riduzione dell’assegno.