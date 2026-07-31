Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Pensioni, aumento dell’età pensionabile in Italia e in Europa. I dati aggiornati

Simone Micocci

31 Luglio 2026 - 10:23

Non solo in Italia: in tutta Europa si andrà in pensione sempre più tardi. Nel nostro Paese l’età pensionabile salirà fino a 70 anni, ma c’è chi fa peggio.

Pensioni, aumento dell’età pensionabile in Italia e in Europa. I dati aggiornati
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

In Italia, e non solo, si andrà in pensione sempre più tardi.

Se da una parte abbiamo già spiegato come l’età pensionabile nel nostro Paese sia destinata ad aumentare per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, dall’altra è bene sapere che anche il resto d’Europa deve fare i conti con una situazione che impone sempre maggiore prudenza sul piano previdenziale.

Il problema, ormai noto, è legato alle tendenze demografiche, che renderanno sempre più difficile sostenere il sistema a ripartizione oggi utilizzato dalla grande maggioranza dei Paesi europei. In questo modello, infatti, le pensioni vengono finanziate con i contributi versati dai lavoratori e tutto dipende dall’equilibrio tra popolazione occupata e pensionati. In un contesto in cui il numero dei pensionati è destinato ad aumentare, mentre il mercato del lavoro rallenta, il rischio è che l’intero sistema venga sottoposto a una pressione sempre maggiore.

Da qui l’importanza di introdurre dei correttivi che in alcuni Paesi sono automatici, come avviene dove l’età pensionabile viene adeguata all’aumento della speranza di vita, mentre in altri si interviene attraverso vere e proprie riforme, come quella che intende approvare la Germania, dove oltre a un incremento dei requisiti per andare in pensione è previsto anche un primo passaggio verso un sistema a capitalizzazione.

Correttivi che porteranno a un aumento dell’età pensionabile in gran parte d’Europa: in parole più semplici, si andrà in pensione sempre più tardi. Ma di quanto? Ecco cosa emerge dai dati più recenti pubblicati da Euronews.

Di quanto aumenta l’età pensionabile in Italia e in Europa

Sappiamo già quali saranno i prossimi aumenti dell’età pensionabile in Italia. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, che la legge Fornero ha previsto con cadenza biennale, dal prossimo anno bisognerà aggiungere un mese sia al requisito per la pensione di vecchiaia che a quello per la pensione anticipata, con la sola eccezione dei lavoratori impiegati in mansioni usuranti e gravose.

Dal 2028 si aggiungeranno poi altri due mesi, mentre secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato un ulteriore incremento di due mensilità potrebbe scattare nel biennio 2029-2030.

Ma l’Italia non è sola. Secondo i dati del rapporto OCSE Pensions at a Glance 2025, nei prossimi decenni l’età pensionabile aumenterà nella maggior parte dei Paesi europei.

Nel complesso dell’Unione europea, l’età legale di pensionamento degli uomini dovrebbe passare dagli attuali 64,7 anni a 66,7 anni entro la fine del 2060, con un aumento medio di due anni. Per le donne si passerà invece da 64 a 66,4 anni, con un incremento di 2,4 anni.

L’aumento interesserà 21 dei 32 Paesi analizzati per gli uomini e 24 per le donne. Circa due terzi degli Stati europei innalzeranno quindi l’età pensionabile maschile, mentre per quella femminile la quota sale a circa tre quarti.

Dietro alle medie europee si nascondono differenze molto marcate tra un Paese e l’altro. A incidere sono soprattutto i diversi meccanismi di adeguamento alla speranza di vita, come pure le riforme già approvate e l’età pensionabile attualmente prevista dai singoli ordinamenti.

La situazione più significativa è quella della Danimarca, dove l’età pensionabile potrebbe arrivare a 74 anni sia per gli uomini sia per le donne. Segue l’Estonia, con 71 anni, mentre Italia, Paesi Bassi, Svezia e Cipro potrebbero raggiungere quota 70 anni.

Paese Età futura uomini Aumento uomini Età futura donne Aumento donne
Danimarca 74 anni 7 anni 74 anni 7 anni
Estonia 71 anni almeno 5 anni 71 anni 6,3 anni
Italia 70 anni almeno 5 anni 70 anni 7 anni
Paesi Bassi 70 anni 3 anni 70 anni 3 anni
Svezia 70 anni 4 anni 70 anni 4 anni
Cipro 70 anni almeno 5 anni 70 anni 5 anni
Regno Unito 68 anni almeno 2 anni 68 anni 2 anni
Finlandia 68 anni 3 anni n.d. n.d.
Portogallo 68 anni almeno 2 anni n.d. n.d.
Germania 67 anni meno di un anno 67 anni meno di un anno
Cechia 67 anni almeno 2 anni n.d. n.d.
Romania 67 anni almeno 2 anni n.d. 4,8 anni
Belgio 67 anni almeno 2 anni n.d. n.d.
Grecia 66 anni 4 anni n.d. 4 anni
Francia 65 anni meno di un anno 65 anni meno di un anno
Spagna 65 anni n.d. 65 anni nessun aumento
Turchia 65 anni 13 anni 63 anni 14 anni
Slovenia 62 anni nessun aumento n.d. n.d.
Lussemburgo 62 anni nessun aumento n.d. n.d.
Polonia n.d. n.d. 60 anni nessun aumento
Slovacchia n.d. almeno 5 anni n.d. 5,8 anni
Austria n.d. n.d. n.d. 4,5 anni

La cattiva notizia, quindi è che pur essendo in compagnia di molti altri Paesi, tra le principali economie europee, sarà proprio l’Italia a prevedere l’età pensionabile più elevata, pari a 70 anni per entrambi i sessi. Seguono il Regno Unito con 68 anni e la Germania con 67, mentre Francia e Spagna dovrebbero fermarsi a 65 anni.

All’estremo opposto, l’età pensionabile maschile più bassa dovrebbe restare pari a 62 anni in Slovenia e Lussemburgo. Per le donne, invece, il requisito più contenuto sarà quello della Polonia, dove anche verso la fine degli anni Sessanta si dovrebbe continuare ad andare in pensione a 60 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Pensione
# Guida alla pensione
FT logo

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Selezionati per te

Pensioni, da agosto l'Agenzia delle Entrate toglierà soldi a chi ha più redditi

Pensioni

Pensioni, da agosto l’Agenzia delle Entrate toglierà soldi a chi ha più redditi
Niente pensione minima per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Ma c'è la pensione sociale

Pensioni

Niente pensione minima per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Ma c’è la pensione sociale

Correlato

Pensioni, per le donne fino a 16 mesi di arretrati. Come farne richiesta

Pensioni

Pensioni, per le donne fino a 16 mesi di arretrati. Come farne richiesta