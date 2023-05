Pensioni, a chi spetta lo sconto di 5 mesi nel 2023: di cosa si tratta e requisiti

Anche nel 2023 alcuni lavoratori possono andare in pensione con 5 mesi di anticipo rispetto all’età anagrafica fissata per la pensione di vecchiaia.

Non a 67 anni quindi come avviene per la generalità dei lavoratori, bensì a 66 anni e 7 mesi. A ricordarlo è la circolare Inps n. 126 del 28 dicembre 2018 con la quale vengono indicati i requisiti che bisogna soddisfare per andare in pensione in anticipo approfittando dello sconto di 5 mesi in oggetto.

Un’ottima opportunità per chi, stanco del proprio lavoro, non vuole perdere altro tempo e preferisce andare in pensione il prima possibile. Come vedremo meglio di seguito, però, tale possibilità prevede anche di soddisfare un requisito contributivo maggiore rispetto a quello solitamente previsto per la pensione di vecchiaia.

Perché esiste uno sconto di 5 mesi sulla pensione di vecchiaia

Come noto ai più, ogni biennio i requisiti per l’accesso alla pensione vengono adeguati all’andamento delle speranze di vita. L’ultimo innalzamento c’è stato in data 1 gennaio 2019, quando per effetto dell’adeguamento il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono stati innalzati di 5 mesi, arrivando così a 67 anni di età e 20 anni di contributi (mentre per i contributivi puri è richiesto anche che l’assegno maturato risulti pari o superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. La pensione anticipata, invece, è stata esclusa dall’adeguamento e lo sarà fino al 31 dicembre 2026 per effetto di quanto stabilito dal decreto n. 4 del 2019.

Tuttavia, la normativa ha riconosciuto una maggior tutela per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, escludendoli dall’adeguamento con le speranze di vita per il biennio 2019-2020 a condizione che soddisfino particolari requisiti.

Chi può approfittare dello sconto di 5 mesi per andare in pensione in anticipo

Come anticipato, tale possibilità è riservata ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, come indicate nel decreto legislativo n. 67 del 2011, quali:

lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, quali: lavori in galleria, cava o miniera: lavori nelle cave lavori nelle gallerie lavori in cassoni ad aria compressa lavori svolti dai palombari lavori ad alte temperature": lavorazione del vetro cavo lavori espletati in spazi ristretti lavori di asportazione dell’amianto.



lavoratori notturni, ovvero i lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per almeno 64 giorni lavorativi l’anno come pure i lavoratori che prestano attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quali: Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti; Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico Costruzione di autoveicoli e di rimorchi Apparecchi termici: di produzione di vapore di riscaldamento, di refrigerazione, condizionamento Elettrodomestici Altri strumenti e apparecchi Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; etc. Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo



conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

A questi si aggiungono coloro che vengono definiti gravosi ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, quali:

operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

conciatori di pelli e di pellicce;

conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

conduttori di mezzi pesanti e camion;

personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;

facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;

pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;

marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Nel dettaglio, chi appartiene a una delle seguenti categorie potrà andare in pensione in deroga all’ultimo adeguamento con le aspettative di vita che ha portato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni: questi, quindi, potranno accedervi già al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

Tuttavia, non bastano i 20 anni di contributi solitamente richiesti per la pensione di vecchiaia: per approfittare dello sconto di 5 mesi, infatti, ne sono richiesti 30 anni.