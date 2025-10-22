Pechino e Londra ai ferri corti tra accuse e spionaggio e polemiche sulla «super ambasciata»

Le relazioni bilaterali tra Regno Unito e Cina stanno attraversando una fase molto delicata. Al centro del dibattito vi sono le accuse di spionaggio cinese, il ruolo della Cina nell’economia britannica e, soprattutto, la controversa approvazione della “super-ambasciata” cinese vicino a Tower Bridge, a Londra.

Secondo un parere legale di Lord Banner, uno dei principali avvocati urbanistici britannici, l’approvazione del progetto potrebbe essere illegale se il governo Starmer avesse dato assicurazioni anticipate a Pechino, configurando una “predeterminazione effettiva o apparente” della domanda di pianificazione. Il parere, commissionato da un gruppo di residenti contrari al progetto, evidenzia che il complesso di 20.000 metri quadrati, destinato a diventare la più grande ambasciata d’Europa, presente non poche problematiche.

Il Guardian riferisce che la Cina ha ripresentato la domanda di pianificazione poche settimane dopo l’insediamento del governo laburista nel 2024, e il presidente Xi Jinping ha sollevato la questione direttamente con Starmer durante una telefonata ad agosto 2024. In un successivo incontro al G20 di novembre 2024, Starmer ha confermato a Xi di aver “preso provvedimenti” richiamando la domanda per una revisione. I residenti, rappresentati da Mark Nygate della Royal Mint Court Residents Association, stanno raccogliendo fondi per un’eventuale revisione giudiziaria in caso di approvazione. Lord Banner sottolinea che, sebbene non vi siano prove formali di “assicurazioni” date a Pechino, una promessa del primo ministro potrebbe compromettere l’obiettività del processo decisionale. [...]