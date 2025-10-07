Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Oro, prezzi sfondano quota $4.000, mai prima nella storia. E ora? Ray Dalio consiglia quanto investirci

Laura Naka Antonelli

7 Ottobre 2025 - 17:31

Come negli anni ’70. Il parallelismo che Ray Dalio ha fatto tra oggi e quei tempi, rivelando quanto del proprio portafoglio bisogna destinare all’oro. Schizzato +50% YTD.

Oro, prezzi sfondano quota $4.000, mai prima nella storia. E ora? Ray Dalio consiglia quanto investirci

Seguici su

La fame insaziabile di oro ha portato i prezzi del metallo prezioso a sfondare nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre 2025, la soglia di $4.000 l’oncia, per la prima volta nella storia.

L’oro continua la sua corsa, sulla scia di un mix di fattori che si possono riassumere in una sola parola: incertezza.

Le tensioni geopolitiche, la fine che farà l’indipendenza della Federal Reserve (Fed), ai tempi dell’amministrazione USA di Donald Trump, la prospettiva di tagli ai tassi di interesse USA che inevitabilmente renderà meno appetibili gli asset che presentano rendimenti, il timore di deficit e debiti pubblici a un punto di non ritorno, sono tutti elementi che hanno portato l’oro a volare di più del 50% dall’inizio dell’anno.

Febbre oro, dopo corsa di oltre +50% da inizio anno, cosa fare? Parla Ray Dalio

Ma cosa bisogna fare ora? Continuare a comprare, tenere l’oro in portafoglio, o iniziare a battere cassa?

Intanto, i numeri che presentano la realtà: oggi i futures sull’oro sono balzati fino a $4.000,80 l’oncia, superando l’ambìta soglia di $4000, che secondo alcuni sarebbe stata testata soltanto nel corso del 2026.

Guardando al futuro, un consiglio è arrivato da Ray Dalio, fondatore di uno degli hedge fund più grandi al mondo, ovvero Bridgewater Associates che, senza perdersi in troppe chiacchiere, ha detto quello che a suo avviso gli investitori dovrebbero fare: allocare, dunque destinare, fino al 15% dei loro portafogli nell’oro, strumento di hedge, così come lo ha definito, in tempi di incertezza geopolitica e anche di politica monetaria.

leggi anche

Oro a $6.000 non è utopia (secondo JPMorgan)
Oro a $6.000 non è utopia (secondo JPMorgan)

Fame di oro, Dalio: “situazione molto simile a inizi anni ’70. Con interrogativo: Dove mettere i soldi?”

La situazione, ha spiegato Dalio, è “ molto simile a quella degli inizi degli anni ’70 ...dove mettere i tuoi soldi?

Risposta: “Quando sei in possesso di soldi e li investi in strumenti di debito, e quando c’è una tale quantità di debiti e di strumenti di debito, allora non si è in presenza di una riserva di valore efficace ”, ha detto l’investitore, parlando, stando a quanto riportato dalla CNBC, in occasione del Greenwich Economic Forum di Greenwich, nello stato del Connecticut.

La raccomandazione di Dalio contrasta in modo significativo con quelle tipiche di portafoglio che vengono snocciolate dai consulenti finanziari, fa notare un articolo della CNBC, che consigliano spesso agli investitori di adottare la regola di 60-40, ovvero di investire il 60% in azioni e il 40% in obbligazioni-bond.

Di norma, laddove si parla di asset alternativi come oro e altre materie prime, il consiglio tradizionale è quello di puntare una percentuale a una sola cifra di qualsiasi tipo di portafoglio, visto che si tratta di asset che non garantiscono rendimenti.

Detto questo di recente, nel bel mezzo di un rally scatenato dei prezzi del metallo giallo, che ha continuato a inanellare nuovi record della storia, anche il CEO di un altro hedge fund ben noto al pubblico, ovvero Jeffrey Gundlach, ha raccomandato agli investitori di puntare sull’oro fino al 25% del loro portafoglio, convinto che il bene rifugio per eccellenza continuerà a distinguersi, in una situazione caratterizzata dalla persistenza di pressioni inflazionistiche e dalla debolezza del dollaro USA.

C’è però anche chi guarda al rally storico dei prezzi dell’oro con cautela: è il caso della divisione di ricerca di Bank of America, che ha avvertito gli investitori nella giornata di ieri di monitorare con cautela il trend dei prezzi verso la soglia di $4.000, avvertendo che la corsa del metallo prezioso fa fronte a una “ fase di esaurimento del trend rialzista ”, che potrebbe portare a “una fase di consolidamento o una correzione” nel quarto trimestre.

leggi anche

Perché oro e argento potrebbero esplodere (ancora)
Perché oro e argento potrebbero esplodere (ancora)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Federal Reserve
# Investimenti
# Oro
# Asset Allocation
# Ray Dalio

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 10/10/2025 Il piano di pace di Trump per il Medio Oriente funzionerà?
VOTA ORA

Selezionati per te

Petrolio, nuovo giacimento scoperto in Europa. 1.000 barili al giorno per questo Paese

Materie Prime

Petrolio, nuovo giacimento scoperto in Europa. 1.000 barili al giorno per questo Paese
Conviene vendere l'oro che hai in casa oggi? I prezzi non sono mai stati così alti

Materie Prime

Conviene vendere l’oro che hai in casa oggi? I prezzi non sono mai stati così alti

Correlato

Questa nuova miniera d'oro ha raggiunto un record

Materie Prime

Questa nuova miniera d’oro ha raggiunto un record