Oro, nuovo record storico a 3.737$. Da bene rifugio a regista dei mercati globali

L’oro tocca nuovi record a 3.737 dollari e non lo fa in silenzio. L’economia statunitense ha mostrato una sorprendente resilienza eppure gli investitori cercano ancora un’àncora, come se volessero fissare il portafoglio a qualcosa che non dipende dai trimestri o dalle trimestrali. Qui sta il paradosso che incuriosisce gli operatori. L’oro è rifugio quando il rischio sale ma è anche innesco per altri prezzi quando i tassi scendono e le banche centrali comprano.

È davvero solo un bene rifugio o sta diventando un attore che sposta gli equilibri tra azioni e obbligazioni? Se i rendimenti reali scendono, quanto spazio resta al rally? Tutte domande necessarie per chi investe nel lungo periodo.

Vediamo di seguito gli scenari possibili per l’oro e l’impatto su azioni e obbligazioni. [...]