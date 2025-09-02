Oro a 4.000$ entro il 2026. Goldman Sachs spiega perché

L’oro continua ad essere protagonista della scena finanziaria e negli ultimi giorni ha infranto un nuovo record, superando quota 3.500 dollari l’oncia. Fino a dove può spingersi? Goldman Sachs ritiene che entro il 2026 il prezzo spot raggiunga i 4.000 dollari, un livello mai visto prima.

E’ l’ennesima bolla o l’oro è sempre più una bussola in un mondo scosso da tensioni geopolitiche e guerre monetarie?

Ecco perché l’oro può spingersi fino a 4.000 dollari in un contesto in cui il dollaro è sempre più debole e la Federal Reserve sempre più nel mirino della politica americana. [...]