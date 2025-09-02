Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Oro a 4.000$ entro il 2026. Goldman Sachs spiega perché

Claudia Cervi

2 Settembre 2025 - 15:22

Oro ai massimi storici a 3.578$. Ma per Goldman Sachs può raggiungere i 4.000$ entro la metà del 2026, tra inflazione e tensioni sui mercati globali.

Oro a 4.000$ entro il 2026. Goldman Sachs spiega perché

Seguici su

L’oro continua ad essere protagonista della scena finanziaria e negli ultimi giorni ha infranto un nuovo record, superando quota 3.500 dollari l’oncia. Fino a dove può spingersi? Goldman Sachs ritiene che entro il 2026 il prezzo spot raggiunga i 4.000 dollari, un livello mai visto prima.

E’ l’ennesima bolla o l’oro è sempre più una bussola in un mondo scosso da tensioni geopolitiche e guerre monetarie?

Ecco perché l’oro può spingersi fino a 4.000 dollari in un contesto in cui il dollaro è sempre più debole e la Federal Reserve sempre più nel mirino della politica americana. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Federal Reserve
# Oro (XAUUSD)
# Materie prime
# Investimenti

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 06/09/2025 Come risolvere il problema delle carceri in Italia?
VOTA ORA

Ultime analisi

22/08/2025 - 17:37

Con il risiko bancario, attenzione alle azioni Banca MPS

21/08/2025 - 18:22

Alcuni trader stanno guadagnando miliardi da questo short sell

20/08/2025 - 15:56

Il crollo di Leonardo è un’opportunità?

19/08/2025 - 16:50

3 motivi (nascosti) per cui i mercati potrebbero salire

19/08/2025 - 12:23

3 ETF su indici più avanzati del (semplice) S&P 500

Selezionati per te

2 azioni da vendere prima che crollino del 73% e del 50%

Analisi dei Mercati

2 azioni da vendere prima che crollino del 73% e del 50%
Perché Nvidia può crollare dell'80% entro l'estate

Analisi dei Mercati

Perché Nvidia può crollare dell’80% entro l’estate

Correlato