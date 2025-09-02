Nuovo boom di richieste per i BTP di Meloni, mentre Lagarde fa i complimenti all’Italia

Nuova raffica di richieste per i BTP emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: più di 218 miliardi di euro, a fronte del collocamento da parte del Tesoro di 18 miliardi di BTP, di cui 13 miliardi con scadenza a 7 anni e 5 miliardi a 30 anni.

La domanda complessiva dei Titoli di Stato italiani piazzati dal MEF è stata da urlo, così distribuita: 110 miliardi di euro sono state le richieste per il BTP a 7 anni, e 108 miliardi di euro quelle sul trentennale. Dai risultati del collocamento, è emerso che agli investitori che si sono catapultati di nuovo sul mercato per fare shopping della carta italiana, è stato offerto un rendimento di 8 punti base superiore al settennale di riferimento (BTP con scadenza a luglio 2032 e cedola del 3,25%) e di 6 punti base più alto rispetto al trentennale di riferimento (BTP con scadenza a ottobre 2054 e cedola del 4,3%).

Il boom della domanda è stato tale da consentire il restringimento degli spread rispetto alle indicazioni iniziali di prezzo, pari a 10 punti base per il settennale e 9 punti per il trentennale. Una nuova vittoria per il Tesoro di Giancarlo Giorgetti e per il governo Meloni: i BTP italiani continuano a fare gola, e la domanda resiste, nonostante le aspettative siano di una BCE pronta a lasciare i tassi di interesse dell’area euro invariati, nella prossima e imminente riunione di giovedì prossimo, 11 settembre, per la seconda volta consecutiva dopo il nulla di fatto annunciato al termine del meeting di luglio.

Dalla BCE, direttamente dalla presidente Christine Lagarde, sono arrivati inoltre anche i complimenti all’Italia di Meloni. Nell’intervista rilasciata ieri a Radio Classique, la numero uno dell’Eurotower - oltre a rivelare quelle che sono le sue due grandi fonti di preoccupazione - ha citato i miglioramenti che il governo italiano ha fatto nel mettere in riga i conti pubblici del Paese, assediati da anni dal tarlo del debito pubblico e da un deficit che ha costretto l’UE ad avviare l’anno scorso una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Procedura di infrazione che è scattata il 19 giugno del 2024 dalla Commissione europea anche a carico di altre economie, come Francia, Polonia, Ungheria, Malta, Slovacchia, Belgio. Ma dopo aver riportato un deficit, nel 2023, pari al 7,4% del PIL, Roma ha fatto i compiti, ha fatto notare Lagarde,

nel commentare le condizioni disastrate in cui versa invece la sua Francia, alle prese con l’ennesima crisi di governo che rischia - è ormai quasi certo - di decretare la fine anche del governo di Francois Bayrou. “L’Italia sta facendo oggi sforzi di budget molto importanti e probabilmente uscirà (dalla procedura di infrazione UE), riportando presto il deficit al 3%”, ha detto la presidente della Banca centrale europea.

A tal proposito, un articolo di Reuters ricorda che, lo scorso luglio, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha detto che l’Italia potrebbe riuscire a far scendere il rapporto deficit-PIL sotto la soglia del 3% già quest’anno, riuscendo così a uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo nel 2026, un anno in anticipo. BTP, spread, e ora anche conti pubblici più in ordine - comunque assillati tuttora dalla spina eterna del debito pubblico che rimane monstre, stando alle rilevazioni di Eurostat pari al 137,9% nel primo trimestre del 2025 - sempre più presentati come palme della vittoria da parte del governo Meloni, al punto che, con la Francia prossima a precipitare nella ennesima fase di caos politico, ora è Roma che dà lezioni a Parigi. In attesa che, come pronostica qualcuno, lo spread BTP-OAT, ovvero lo spread Italia-Francia, finisca anche per azzerarsi.

Detto questo, l’altro spread a cui guardano di più i mercati per valutare il rischio dell’Italia - ovvero lo spread BTP-Bund a 10 anni - oggi torna a infiammarsi, tornando a superare la soglia di 90 punti base, dopo avere bucato durante l’estate anche quota 80 punti base, esattamente per la prima volta dal settembre 2008 lo scorso 29 luglio, a quota 79,9 punti, a fronte di un rendimento dei BTP al 3,49% e al 2,69% dei Bund tedeschi. Oggi i rendimenti dei BTP a 10 anni scattano di 7 punti base al 3,68%, in un mercato obbligazionario, quello di tutta l’Europa, che assiste all’incubo dello scatto dei rendimenti dei Gilt del Regno Unito, che avanzano al 4,80%, al record degli ultimi 27 anni.

he highest ratios of public debt to GDP were recorded in Greece (152.5 percent), Italy (137.9 percent), France (114.1 percent), Belgium (106.8 percent), and Spain (103.5 percent). Conversely, those with the books most in order were Bulgaria (23.9 percent), Estonia (24.1 percent), Luxembourg (26.1 percent), and Denmark (29.9 percent).