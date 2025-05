Lo spread non ha più senso, a dispetto di Meloni. Boeri, “è questo a cui dovete guardare”

Lo spread BTP-Bund? Ormai non ha più senso o meglio, come minimo non ha più lo stesso significato di prima.

Lo sostiene l’ex presidente dell’INPS Tito Boeri, così come lo sostengono altri economisti, interpellati dalla Reuters, che stila un’analisi sul trend di quel parametro che più di tutto, in questi ultimi 15 anni circa, a partire dalla crisi finanziaria globale, passando soprattutto per la crisi dei debiti sovrani che ha rischiato di mandare in frantumi lo stesso euro, ha misurato il polso del rischio dell’Italia. E la cui importanza, allo stato attuale delle cose, non è più quella di un tempo, per un motivo ben preciso: in una situazione in cui anche i rendimenti dei Bund tedeschi, in attesa di quel bazooka fiscale che il governo di Berlino di Friedrich Merz è pronto a lanciare, lo spread non riflette più il rischio proprio dell’Italia. Ed è da un po’, va detto, che se ne parla, tanto che non sono mancati neanche pronostici sul possibile azzeramento dello stesso spread.

L’analisi di Reuters rincara la dose, nell’articolo “Italians and ’lo spread’, an obsession whose time has passed”.

Tradotto: “ Gli italiani e lo spread, un’ossessione il cui tempo è passato ”. In evidenza la riflessione dell’economista Tito Boeri, ex numero uno dell’INPS, che indica anche ciò che conta davvero, a questo punto, per l’Italia: “ Ciò che ha importanza è il livello dei tassi di interesse, non lo spread con la Germania ”.

Anche perché, verità inconfutabile, “ l’aumento dei rendimenti tedeschi non aiuta i conti pubblici dell’Italia ”.

Dunque, sebbene Meloni abbia accolto il calo dello spread BTP-Bund a 10 anni sotto la soglia di 100 punti in modo trionfante, in realtà l’Italia ha davvero poco a cui brindare. O, se proprio il desiderio di brindare è talmente impellente, può magari esultare, guardando tuttavia più ai rendimenti dei BTP a 10 anni (che per ora rimangono sotto controllo); che non al differenziale su cui i mercati finanziari di tutto il mondo hanno puntato i fari per tanto tempo.

A fare questa riflessione è lo stesso articolo di Reuters che, nel ricordare la grande gaffe della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto giorni fa che il fatto che lo spread sia sceso sotto quota 100 significa che i Titoli di Stato italiani sono più sicuri rispetto ai Bund tedeschi e che, nel ricordare, anche, come il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti abbia scosso la testa “sorridendo”, fa notare che “i tempi sono cambiati” e che “molti economisti sostengono che, con i rendimenti dei Bund tedeschi che stanno salendo a causa del piano (di Berlino) volto ad aumentare le spese per la difesa e per le infrastrutture, la fissazione dell’Italia sullo spread BTP-Bund ora ha molto meno senso ”.

(in fase di scrittura)