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Siamo ai minimi? Così nei prossimi giorni può cambiare tutto sui mercati

Gerardo Marciano

9 Aprile 2026 - 17:08

Mercati giù da gennaio, ma aprile potrebbe cambiare tutto: tra cicli storici, correzione anticipata e barometro di gennaio, il 2026 potrebbe ribaltarsi.

Siamo ai minimi? Così nei prossimi giorni può cambiare tutto sui mercati

Nei mercati finanziari ci sono momenti in cui il rumore sembra coprire tutto. Le notizie si accumulano, i ribassi si susseguono, la volatilità aumenta e ogni giornata pare confermare che il quadro stia peggiorando. È proprio in queste fasi che le letture più immediate rischiano di diventare anche le più ingannevoli.

Da inizio anno, gli investitori hanno dovuto confrontarsi con un contesto che si è progressivamente appesantito. Le tensioni geopolitiche sono tornate a incidere in modo diretto sulla percezione del rischio, mentre il petrolio ha ricominciato a muoversi con intensità, riportando al centro del dibattito la questione energetica e le possibili ricadute sull’economia globale.

Eppure, quando i mercati arrivano a una fase delicata già indeboliti da settimane di correzione, la chiave di lettura non è sempre quella più ovvia. Talvolta, proprio mentre prende forza la narrativa più prudente, iniziano a emergere segnali che impongono di riconsiderare la struttura complessiva dell’anno. [...]

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