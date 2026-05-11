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Qualcosa nei mercato obbligazionario italiano (ed europeo) sembra non tornare

Tommaso Scarpellini

11 Maggio 2026 - 17:35

Spread in tensione, virus nei titoli e tassi che non scendono come dovrebbero: qualcosa nei mercati obbligazionari europei sembrerebbe non tornare.

Qualcosa nei mercato obbligazionario italiano (ed europeo) sembra non tornare
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In un momento in cui i mercati obbligazionari italiani sembravano aver trovato una certa stabilità, lo spread BTP-Bund è tornato ad allargarsi: è davvero possibile che questo segnale, apparentemente tecnico, stia anticipando una stagione di rischi molto più complessa di quanto la superficie mostri?

Perché quando a un mercato già sotto pressione si sommano tensioni geopolitiche, incertezze sui tassi europei e ora anche il ritorno mediatico di un agente patogeno come l’hantavirus, la domanda che ogni investitore dovrebbe porsi non è «se» questi fattori interagiscono, ma «quanto velocemente» la loro combinazione potrebbe erodere il valore dei portafogli più esposti alla duration lunga.

Per chi detiene BTP a scadenza decennale o trentennale, la sensazione di trovarsi in un momento di relativa tranquillità potrebbe rivelarsi ingannevole: i rischi che si stanno accumulando in silenzio hanno la caratteristica di manifestarsi tutti insieme, e spesso nel momento meno opportuno. [...]

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