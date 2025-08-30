Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Non devi mai pubblicare queste foto nello stato di WhatsApp

Pasquale Conte

30 Agosto 2025 - 12:11

Sei un amante degli stati su WhatsApp e ne pubblichi a decine ogni giorno? Fai attenzione, queste foto non vanno condivise o potresti rischiare grosso.

Non devi mai pubblicare queste foto nello stato di WhatsApp

Seguici su

Sin dal momento del loro lancio, gli stati su WhatsApp sono diventati una costante per milioni di utenti in tutto il mondo. A differenza di quanto succede per le storie di Instagram, in questo caso sono solo i propri contatti a poter vedere quanto condiviso. Un fattore che rende l’intero processo apparentemente più sicuro e che spinge a mostrare anche foto e video più “personali”.

Gli strumenti a disposizione e le possibilità di modifica sono simili alle celebri Stories del social network di Meta: si possono aggiungere bottoni, testi, filtri e attendere le 24 ore di tempo prima che sparisca tutto. Ci sono però alcuni fattori che in molti tendono a sottovalutare, uno in particolare che di recente è diventato argomento di discussione tra gli esperti del settore. Non bisogna mai condividere queste foto nello stato di WhatsApp.

leggi anche

WhatsApp, basta spingere questo tasto per nascondere le chat a Meta

WhatsApp, basta spingere questo tasto per nascondere le chat a Meta

Quali foto non vanno condivise negli stati di WhatsApp

È un tema su cui si dibatte in realtà da anni e che vale per tutti i social network: è corretto condividere foto dei propri figli? La risposta è sì, ma con cautela. Non c’è nessun divieto a farlo, ma bisogna tenere conto di tutti i rischi a cui ci si espone. Il discorso si allarga anche agli stati di WhatsApp, apparentemente più sicuri poiché visibili solo ai numeri salvati in rubrica.

In realtà non è proprio così. Diversi esperti hanno sottolineato che i pedofili o chi ha secondi fini sfrutta ogni metodo a sua disposizione per ottenere immagini di minori. La violenza sessuale può verificarsi anche in cerchie sociali ristrette come la lista dei propri contatti su WhatsApp.

La possibilità di sapere chi ha visualizzato un contenuto certamente aiuta a mantenere il controllo su ciò che viene mostrato, ma spesso si tende a trascurare la feature. Un metodo per poter “sviare” da questo possibile problema è coprire il viso del minore con un’emoji o un cerchio colorato, ma nemmeno questo basta.

Le immagini contengono spesso informazioni sensibili come il luogo in cui sono state scattate, il nome della scuola o dell’asilo, la squadra di calcio che il bimbo frequenta in orari prestabiliti e persino la via di casa.

I rischi dell’intelligenza artificiale

Un tema già di per sé parecchio complesso e delicato, che negli ultimi anni ha assunto ancor più valenza per via dei tanti rischi che ha portato l’intelligenza artificiale. Gli strumenti più avanzati permettono con pochi clic di clonare la voce e di emulare intere frasi da zero.

Se un bambino dovesse venire ascoltato, anche solo per qualche secondo in un video pubblicato come stato di WhatsApp, la sua voce potrebbe venire utilizzata da malintenzionati per scopi poco etici.

leggi anche

Come cambiare colore di chat e messaggi WhatsApp
Come cambiare colore di chat e messaggi WhatsApp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# iPhone
# Android
# Smartphone
# WhatsApp
# App

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 01/09/2025 Pensioni, "rinunceresti" al TFR per andarci a 64 anni?
VOTA ORA

Selezionati per te

WhatsApp ha un cestino nascosto. Così lo svuoti e liberi decine di Giga di memoria

Tablet e Smartphone

WhatsApp ha un cestino nascosto. Così lo svuoti e liberi decine di Giga di memoria
Addio alle cover per cellulari. Questa alternativa è il trend del futuro

Tablet e Smartphone

Addio alle cover per cellulari. Questa alternativa è il trend del futuro

Correlato

WhatsApp, basta spingere questo tasto per nascondere le chat a Meta

Tablet e Smartphone

WhatsApp, basta spingere questo tasto per nascondere le chat a Meta