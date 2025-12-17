Abbonati

Nel 2026 arriva una novità su WhatsApp che milioni di utenti aspettavano

Pasquale Conte

17 Dicembre 2025 - 00:22

Il 2026 è ormai alle porte e per WhatsApp è giunto il momento di festeggiare. Sta per arrivare una novità super che farà piacere ai milioni di utenti.

Come già successo altre volte in passato, anche quest’anno WhatsApp si dimostra essere molto vicina ai suoi clienti. Non solo con aggiornamenti continui e con nuove funzionalità, ma anche con simpatiche aggiunte secondarie pensate in vista delle festività. Succederà con il Natale e anche con l’avvento del 2026, per celebrare l’inizio dell’anno nuovo in compagnia della piattaforma di messaggistica più usata al mondo.

Proprio nelle scorse ore, gli esperti di WABetaInfo hanno potuto mettere mano in anteprima alla nuova versione 2.26.1.4 di WhatsApp per Android. Al suo interno, ci sono alcune chicche che sicuramente andranno a ruba tra i consumatori non appena il rollout avrà luogo per tutti. Il 2026 non poteva partire meglio per gli amanti di WhatsApp.

Le novità di WhatsApp per il 2026

La versione 2.26.1.4 di WhatsApp per Android in fase beta si prepara per festeggiare al meglio l’avvento dell’anno nuovo. Come spiegato da WABetaInfo, alcuni beta tester già oggi possono provare un nuovo sticker animato dedicato a Lottie. Questo adesivo è incluso in un pacchetto rilasciato da WhatsApp, che si concentra quasi esclusivamente su temi festivi come gli auguri di Capodanno, grafiche simboliche ed elementi pensati per poter celebrare l’arrivo dell’anno nuovo.

Ogni singolo adesivo non si limita a una grafica singola, ma raggruppa più modalità di celebrazione. Per gli utenti, basterà scegliere il proprio preferito in base al tono del messaggio. Ogni raccolta è stata creata utilizzando il framework Lottie, ossia una tecnologia che permette ai designer di creare animazioni fluide, leggere e scalabili, da riprodurre in modo fluido su tutti i dispositivi.

Nonostante le tante animazioni e le immagini in alta definizione, il pacchetto in questione richiede uno spazio di archiviazione minimo. Ci sono alcuni utenti che già ora hanno accesso a questa funzionalità e possono inviare gli adesivi del 2026 sia in chat singole sia di gruppo.

Altre modifiche in arrivo?

Gli adesivi dedicati al 2026 non sono probabilmente l’unica novità di WhatsApp in arrivo nelle prossime settimane. Secondo quanto riferiscono gli esperti, infatti, Meta starebbe lavorando a tante altre chicche per rendere il passaggio all’anno nuovo ancor più divertente e coinvolgente, sia nelle chat singole sia in quelle di gruppo.

Innanzitutto, ci saranno layout tutti nuovi durante la creazione degli aggiornamenti di stato. In particolare, con una nuova icona 2026 che appare direttamente nel layout. Tra le altre cose, c’è chi ipotizza l’arrivo di un’interfaccia animata che si aggiorna ogni volta che si fanno gli auguri di buon anno, così come ancor più pacchetti di sticker dedicati.

