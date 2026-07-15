Niente cedole, ma il 16% di sconto. Cosa offre oggi l’OAT francese 2030?

L’investimento in obbligazioni viene spesso ricercato per quel flusso di cedole costanti nel tempo e già note a priori, sia nelle date che negli importi. Ogni 6 mesi, salvo diversa cadenza temporale, l’emittente stacca gli interessi, mentre a scadenza rimborsa il capitale. Da questo punto di vista i BTP Valore vengono più incontro al risparmiatore perché maturano il rateo ogni 3 e non 6 mesi. Il top viene raggiunto con i certificati di investimento a cedola mensile, magari con effetto memoria per non perderne una, ma espongono a maggiori rischi di mercato.

Poi vi sono bond che non pagano neanche 1 € di cedola in tutta la loro vita, ma non per questo sono privi di possibili spendibilità di portafoglio. Al riguardo, ecco il 16% di sconto sul prezzo di rimborso per questo titolo di Stato in euro a medio termine.

L’OAT francese, un “cugino” del BTP targato MEF

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