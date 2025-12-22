Musk è il primo uomo ad avere $700 miliardi di patrimonio. Grazie a un bonus di Tesla

La ricchezza di Elon Musk raggiunge nuovi massimi storici. Secondo Forbes, il patrimonio netto del CEO di Tesla e SpaceX avrebbe toccato quota 749 miliardi di dollari. L’ultima impennata è arrivata dopo la vittoria legale contro la Corte Suprema del Delaware, che ha ripristinato il maxi pacchetto retributivo da circa 56 miliardi di dollari approvato dal consiglio di amministrazione di Tesla nel 2018.

Nel 2024, il tribunale statunitense aveva stabilito che il compenso risultasse eccessivo rispetto agli standard di mercato, mettendone a rischio l’effettiva erogazione. Un’eventuale bocciatura definitiva avrebbe avuto conseguenze rilevanti anche per Tesla. La società si sarebbe infatti trovata costretta a iscrivere a bilancio fino a 26 miliardi di dollari nell’arco di due anni, una somma che, da sola, avrebbe eroso oltre la metà degli utili netti generati dall’azienda nell’intero periodo in cui è riuscita a produrre profitti.

La decisione finale ha però ribaltato lo scenario. La Corte Suprema ha giudicato la sentenza del 2024 “inappropriata e iniqua” nei confronti di Musk, restituendogli di fatto l’accesso al bonus da 56 miliardi di dollari, un passaggio che lo avvicina ulteriormente a un traguardo senza precedenti: diventare il primo trilionario della storia.

Il patrimonio di Elon Musk si avvicina alla cifra record di 1.000 miliardi

Dopo la recente sentenza, Tesla è tornata a rappresentare l’asset più prezioso di Elon Musk. Oltre alle stock option già in suo possesso, il CEO detiene il 12% delle azioni ordinarie della casa automobilistica, per un valore di circa 199 miliardi di dollari, portando il valore complessivo delle sue partecipazioni in Tesla a 338 miliardi.

Questo senza considerare il pacchetto retributivo record che Musk ha ricevuto a novembre, potenzialmente capace di generare fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni aggiuntive (al lordo di tasse e vincoli di sblocco) qualora Tesla raggiunga obiettivi di performance straordinari, tra cui un incremento della capitalizzazione di mercato superiore a otto volte nei prossimi dieci anni.

Il secondo asset più rilevante del magnate è la quota stimata del 42% in SpaceX, valutata attualmente a 336 miliardi di dollari, circa 2 miliardi di dollari in meno rispetto alle partecipazioni in Tesla.

Questa stima si basa su una nuova operazione di acquisto di azioni sul mercato privato - (“tender offer”) - riservata a investitori interni, che ha portato l’azienda a una valutazione complessiva dell’azienda pari a circa 800 miliardi di dollari. Inoltre, secondo gli analisti, potrebbe essere proprio SpaceX a rendere Musk il primo trilionario al mondo. L’IPO prevista nel 2026, infatti, dovrebbe portare la valutazione della società a circa 1.500 miliardi di dollari.