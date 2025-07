MPS, preview utili e NII con meno spinta BCE, mentre Lovaglio strema Mediobanca. La frase su Generali

Mancano ancora un po’ di giorni alla pubblicazione dei risultati di bilancio di MPS-Monte dei Paschi di Siena relativi al secondo trimestre del 2025, ma una cosa è certa.

Con UniCredit che ha deciso, almeno per ora, di mollare Banco BPM, l’OPS del Monte di Stato su Mediobanca rimane quella più importante da monitorare, oggi, per il mondo di Piazza Affari, così come per quello della politica italiana, visto che anche il governo Meloni, da tempo, non solo osserva l’evoluzione di questa partita di risiko ma, secondo diversi sospetti, ne è anche regista, a dispetto delle smentite dei vertici della banca senese.

Anche qui, insomma, l’intreccio tra la politica e la finanza è sotto le lenti degli osservatori di mercato. D’altronde, nel caso in questione è anche inevitabile visto che il MEF - Tesoro italiano - rimane il principale azionista di MPS.

Sale così la trepidazione per le indicazioni che arriveranno il prossimo 6 agosto, con la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre e del primo semestre dell’anno da parte dell’istituto.

Occhio al trend delle azioni MPS-Monte dei Paschi di Siena e dei titoli Mediobanca, entrambi quotati sull’indice Ftse Mib. Mediobanca, guidata dall’amministratore delegato Alberto Nagel, che ha annunciato venerdì scorso che il governo Meloni ha deciso, sulla scia della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze nelle mani di Giancarlo Giorgetti, di non esercitare il golden power sull’OPS che Piazzetta Cuccia ha promosso sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali, controllata di Generali. OPS su Banca Generali per ora rinviata, dopo la decisione presa dalla stessa Mediobanca.

La frase di Lovaglio su Generali In evidenza tra le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena anche il commento su Generali (di cui Mediobanca è principale azionista) e che, secondo diverse accuse delle opposizioni al governo Meloni e speculazioni varie, sarebbe il vero motivo (smentito continuamente dai vertici del Monte ma anche da Palazzo Chigi) che avrebbe convinto il Tesoro, insieme ai maggiori soci di MPS, ovvero Francesco Gaetano Caltagirone e la holding della famiglia Del Vecchio Delfin (questi ultimi due anche tra i principali azionisti di Mediobanca e della stessa Generali), a orchestrare l’OPS dell’istituto senese su Piazzetta Cuccia. La partecipazione che Mediobanca detiene in Generali, ha rimarcato Lovaglio, “contribuirà alla diversificazione della redditività con una parte di ricavi che non sono correlati al nostro business”. Ma, è stata la precisazione del CEO, “non è lo scopo della nostra operazione”. Piuttosto, ha continuato il numero uno di MPS, con Generali “vedo solo elementi positivi grazie alla collaborazione nella bancassurance”. Punto. leggi anche Generali, nuovo alert sui risparmi dal governo Meloni

Nuove manovre nei capitali di MPS e Mediobanca Nel frattempo, in questi ultimi giorni, nuove manovre sui rispettivi capitali sono state comunicate da MPS e Mediobanca. Dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti si è appreso che l’imprenditore Giorgio Girondi, fondatore e presidente di Ufi Filters ed ex azionista rilevante di Banco BPM, è salito nel capitale di MPS conquistando una soglia superiore al 3%, in data 16 luglio. Nel capitale di Mediobanca, si sono messi invece in evidenza i movimenti della PLT Holding della famiglia Tortora - facente parte del patto di consultazione - che, nella sessione del 21 luglio scorso, ha effettuato acquisti di azioni di Piazzetta Cuccia, per un valore di 25 milioni di euro, salendo inizialmente attorno allo 0,65% del capitale sociale di Piazzetta Cuccia. Lo shopping di azioni Mediobanca è andato avanti il giorno successivo, in data 22 luglio, quando sempre holding ha scalato ulteriormente Mediobanca, conquistando una quota vicina all’1% del capitale, per la precisione lo 0,92%. Le ulteriori azioni acquistate sono state pari a 2,28 milioni, con l’acquisto avvenuto a un prezzo medio di 18,5 euro per oltre 42 milioni di euro. Diametralmente opposta la mossa di Aurelia, che ha continuato invece a vendere azioni Mediobanca, smobilizzando lunedì scorso 50.000 titoli a 18,63 euro ciascuno. leggi anche MPS, OPS su Mediobanca ottiene ok Consob e Antitrust. L’offerta parte il 14 luglio, le altre date da segnarsi