I 10 migliori smartwatch sul mercato, la classifica aggiornata

Ora che conoscete le caratteristiche fondamentali di tutti gli smartwatch e sapete come valutare la qualità e il rapporto qualità/prezzo siete pronti per scoprire quali sono i migliori modelli del 2025 e scegliere tra questi quello che si adatta meglio alle vostre esigenze personali e al portafoglio.

Grazie a questo smartwatch, inoltre, è possibile tenere sott’occhio numerosi parametri, quali la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, il respiro, i livelli di stress e la temperatura cutanea, ecc. La batteria può durare sotto stress fino a 40 ore , mentre se lo si utilizza con moderazione, questa può durare anche 21 giorni . Se tutto questo non bastasse, non è venduto da solo. All’acquisto infatti si ricevono anche un paio di auricolari Bluetooth Huawei davvero comodi.

Si tratta di uno smartwatch di alta gamma , completamente in acciaio e dotato di diverse funzioni smart. Il display è curvo e in 3D ed è realizzato in vetro zaffiro, risultando molto resistente ai graffi. All’interno dell’orologio, poi, è possibile inserire una eSim , così da poter telefonare anche senza l’ausilio dello smartphone.

2) Apple Watch Series 9, il numero uno per chi possiede un iPhone

Tra i migliori smartwatch 2025 si annovera Apple Watch Series 9. Questo orologio digitale presenta la cassa in alluminio o acciaio riciclato, ovvero materiali abbastanza resistenti. Questo non rappresenta un problema, tranne se chi lo compra non pratichi delle attività rischiose come ad esempio degli sport estremi. In quest’ultimo caso si consiglia di optare per il modello “Ultra”.

Entrando nei dettagli, Apple Watch Series 9 è dotato di una cassa da 41 o da 45 millimetri e di un display molto più luminoso rispetto al modello precedente. Grazie alle sue caratteristiche è un ottimo alleato mentre si svolgono le varie attività quotidiane. Diverse le applicazioni disponibili, come ad esempio quella in grado di fornire informazioni dettagliate sulla salute. A dare un tocco in più a tele dispositivo è la grafica che si rivela essere particolarmente intuitiva e semplice.