Il mining di criptovalute, ossia il processo attraverso il quale si creano Bitcoin e altre valute digitali in cambio di un guadagno in moneta virtuale, non richiede necessariamente dei potenti computer e competenze specifiche. I neofiti che vogliono iniziare a investire e guadagnare con le crypto possono utilizzare lo smartphone e delle app per il crypto mining. Si tratta di software per dispositivi Android e iOS che, in scala molto ridotta, permettono di minare criptovaluta.

Di seguito vediamo come funziona e quali sono le migliori app per il mining di Bitcoin e criptovalute.

Mining criptovalute con le app: come funziona?

È abbastanza semplice iniziare a minare criptovalute via mobile. Tutto quello che ti serve è uno smartphone e una buona app per il mining. Puoi chattare, ascoltare musica, guardare video e stare sui social mentre l’app funziona in background.

Prima di vedere quali sono le migliori app per il mining di criptovalute, ci sono alcune cose importanti che devi sapere sul mining via telefono:

1. Le app di mining influiscono sulle prestazioni complessive del telefono perché richiedono molta energia.

2. Uno smartphone può impiegare mesi per generare una piccola frazione di bitcoin.

3. Molte app di mining di crypto per Android richiedono l’adesione a un mining pool, cioè a uno spazio che consente ai miner di lavorare in modo cooperativo per estrarre blocchi di criptovalute e facilitare il processo. Il problema è che facendolo tramite smartphone condividerai una quantità di energia insignificante con la tua rete rispetto ad altri miner. Tradotto: la percentuale di ricompensa che ti spetta sarà molto ma molto minore, in base alla potenza di calcolo del tuo device.

4. Fare mining di criptovalute via app per smartphone non ti darà, probabilmente, un buon profitto, e potresti renderti conto che non ne vale la pena. Questo perché gli smartphone oggi non sono abbastanza potenti, e nel mining più è elevata la potenza di calcolo impiegata con cui si contribuisce alla rete, maggiori saranno le ricompense. È per questo che di norma il mining funziona con una serie di computer molto potenti che sfruttano grandi quantità di risorse in termini di energia e potenza computazionale e ci sono vere e proprie farm.

Vuoi comunque provare a utilizzare il tuo smartphone o il tuo computer per fare mining di criptovalute? A questo punto non ci resta che vedere quali sono le migliori app per iPhone e Android e i migliori software per PC Windows e Mac che puoi usare nel 2022. Noi ne abbiamo selezionate 5: ecco quali sono e come funzionano.

Migliori app per mining criptovalute CGMiner

Multiminer

BFGMiner

Awesome Miner

ECOS

CGMiner

CGMiner non è un’app mobile, ma un software di mining open source che può essere eseguito su qualsiasi dispositivo e compatibile con una grande varietà di apparecchiature di mining. È il più famoso programma di mining multipiattaforma usato oggi, supportato da Mac OS, Linux e Windows. L’interfaccia è semplice e ha un pannello per la gestione veloce della maggior parte delle configurazioni e il rilevamento automatico di nuovi blocchi, con un mini-archivio per le situazioni di guasto e di lentezza. È l’ideale per chi cerca la flessibilità di poter estrarre su diversi dispositivi, ma è più adatto agli utenti esperti che cercano un software avanzato per il mining di criptovalute.

Multiminer

Un sofware per il mining di criptovalute adatto ai principianti è Multiminer. Gratuito e semplice da usare, Multiminer è considerato il miglior softwre per il mining di Bitcoin in circolazione per chi sta muovendo i primi passi con il mining di criptovalute, grazie alla sua interfaccia grafica e le funzionalità di mining automatizzate. Tuttavia ha anche delle funzionalità avanzate, come la possibilità di selezionare la tua tecnica di mining e accesso diretto alle impostazioni dell’API, che possono essere apprezzate dagli utenti più esperti.

Ottimizzato per Windows 10, può essere utilizzato anche su macOS, Linux anche se ciò richiede l’installazione di applicazioni aggiuntive.

BFGMiner

BFGMiner è un’applicazione di mining gratuita compatibile solo con ASIC e FPGA adatto ai miner più esperti che desiderano personalizzare il processo di mining. Gli utenti possono, infatti, modificare molti aspetti del mining, con clocking dinamico, monitoraggio e interfaccia di mining rig remoto. Rilasciato nel 2012, BFGMiner è uno dei software per il mining di criptovalute più popolari e uno dei più flessibili. Funziona su Linux, Mac e Windows e offre anche un’opzione per l’installazione su Raspberry Pi. Una sua caratteristica è il supporto per il mining di più criptovalute contemporaneamente. La mancanza di un’interfaccia utente grafica lo rende un software complesso da utilizzare per i principianti.

Awesome Miner

La migliore applicazione per la gestione centralizzata del mining di criptovalute è Awesome Miner. Si tratta di un potente programma di mining che può supportare diversi tipi di hardware e controllare più pool di miner contemporaneamente. Questo software ti consente di tenere traccia di Bitcoin e di una varietà di altre criptovalute in tempo reale e di visualizzare le funzionalità della GPU come temperatura e velocità della ventola. È consigliato per gli utenti che cercano un software di mining di criptovalute completo e un’app multipiattaforma a cui possono accedere da qualsiasi dispositivo.

ECOS

Disponibile via app per PC Windows, Mac e smartphone Android e iOS, ECOS: BTC mining, crypto wallet si può scaricare da App Store e Google Play. ECOS è un’infrastruttura di Bitcoin mining basata su cloud che però è una piattaforma di investimento a tutti gli effetti, che include anche un exchange, un portafoglio di investimento e un wallet. Vanta quasi 100.000 utenti in tutto il mondo.

Attraverso i contratti per il cloud mining di Bitcoin che parte da un prezzo di 49$, ECOS permette di ottenere criptovalute affittando la potenza e l’infrastruttura dei bitcoin miner della reter seguire il processo di mining online. Uno svantaggio è che permette di fare mining solo di BTC.