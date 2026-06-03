Microsoft presenta una nuova era di dispositivi AI che potrebbe fare concorrenza a Apple

Microsoft ha svelato una serie di iniziative legate all’intelligenza artificiale, dagli assistenti per il lavoro capaci di agire in autonomia ai computer dotati di chip Nvidia. L’offerta comprende anche nuovi dispositivi AI e un modello di ragionamento sviluppato internamente.

La strategia del colosso fondato da Bill Gates punta a superare il tradizionale modello basato sulle applicazioni per ripensare l’esperienza informatica attorno all’intelligenza artificiale, entrando così in competizione diretta anche con la rivale Apple.

Una nuova generazione di dispositivi AI per sfidare Apple

Durante Microsoft Build, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori in corso a San Francisco, i vertici dell’azienda hanno illustrato le prossime tappe della strategia sull’intelligenza artificiale. Al centro ci sono gli agenti AI, progettati per eseguire in autonomia attività sempre più complesse, insieme a nuovi dispositivi, PC più potenti e modelli proprietari.

Attraverso questo ecosistema integrato, Microsoft punta ad ampliare il proprio ruolo lungo tutta la filiera dell’AI e a rafforzare il legame con i clienti aziendali, mentre la competizione con rivali come OpenAI e Anthropic si fa sempre più serrata.

Il nuovo computer con chip Nvidia

Tra le novità figura un computer chiamato Surface RTX Spark Dev Box, equipaggiato con un processore Nvidia. L’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella lo ha definito una “macchina dei sogni” e ha raccontato di essersi messo in lista d’attesa per acquistarlo. Secondo Nvidia, i computer dotati del nuovo chip RTX Spark porteranno l’intelligenza artificiale direttamente sui personal computer.

Il Surface RTX Spark Dev Box arriva dopo il portatile presentato nei giorni scorsi da Microsoft insieme a Nvidia e durante la presentazione i dirigenti lo hanno mostrato mentre eseguiva un modello da 120 miliardi di parametri, un valore che dà la misura approssimativa della sua complessità e che la maggior parte dei computer oggi in commercio non sarebbe in grado di gestire. Il prezzo dei nuovi dispositivi è pensato per competere con l’offerta di fascia alta di Apple, anche se secondo gli analisti potrebbe volerci tempo prima che le aziende li adottino.

I prototipi di Project Solara

I vertici hanno inoltre svelato Project Solara, una famiglia di prototipi che comprende dispositivi delle dimensioni di un piccolo altoparlante intelligente o di un badge. Questi dispositivi si basano su chip Qualcomm e MediaTek, integrano schermi e microfoni e, al posto di un sistema operativo tradizionale con le relative applicazioni, ospitano agenti che dialogano con i servizi cloud per svolgere compiti specifici, come documentare una visita medica insieme a un infermiere.

“Ogni volta che arrivano nuove piattaforme, si possono riscrivere persino le regole con cui queste piattaforme funzionano”, ha dichiarato Nadella durante il suo intervento. “È quello che stiamo cercando di realizzare con Project Solara, affinché sviluppatori e aziende abbiano la libertà di immaginare i formati che preferiscono e di rendere onnipresenti i propri agenti”. Microsoft compete con i rivali nella vendita di strumenti di intelligenza artificiale basati sul cloud per la scrittura di codice e altre attività e, allo stesso tempo, prova a spingere i clienti verso l’esecuzione di queste tecnologie sui computer portatili e desktop che utilizzano il sistema operativo Windows.

OpenClaw e l’apertura al mondo aziendale

L’azienda ha fatto sapere di essere al lavoro su strumenti che consentano a Windows di far funzionare OpenClaw, un software open source capace di coordinare gruppi di agenti per svolgere attività quotidiane al posto degli utenti. L’obiettivo è rendere OpenClaw adatto all’utilizzo in contesti aziendali che gestiscono dati sensibili.

Il software ha guadagnato popolarità in Cina e, secondo Microsoft, ha contribuito ad aumentare l’attrattiva dei computer Mac di Apple. Durante una dimostrazione sul palco, i dirigenti hanno illustrato come un reparto informatico aziendale possa impedire agli utenti di cancellare per errore tutti i file presenti sul proprio computer. “Ora potete tranquillamente eseguire OpenClaw all’interno della vostra azienda”, ha affermato sul palco Peter Steinberger, l’ingegnere informatico che ha creato il software.

Nuovi agenti e modelli di intelligenza artificiale

Microsoft ha anche annunciato l’introduzione di “Scout”, un nuovo agente chiamato all’interno di Copilot in grado di svolgere attività come la raccolta di messaggi di posta elettronica o di altre comunicazioni che richiedono una decisione dell’utente per poter procedere.

L’azienda ha inoltre fornito un aggiornamento sulla sua divisione dedicata alla cosiddetta “superintelligenza”. Nel tentativo di ridurre il divario con Anthropic e OpenAI, l’unità ha presentato quello che ha definito il modello di trascrizione basato sull’intelligenza artificiale più efficiente tra quelli dei grandi fornitori di servizi cloud, oltre a un modello per la generazione di immagini pensato per competere con quello di Google.

MAI Thinking-1, il primo modello di ragionamento sviluppato dall’azienda, ha raggiunto prestazioni paragonabili a quelle di Claude Opus 4.6 di Anthropic, lanciato all’inizio di quest’anno, secondo quanto riferito da Microsoft. La scorsa settimana Anthropic ha inoltre presentato Opus 4.8. Questi modelli testimoniano gli sforzi di Microsoft per costruire un’intelligenza artificiale di frontiera sempre più autonoma rispetto a OpenAI, il laboratorio che il colosso di Redmond ha sostenuto e finanziato per anni.

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La partnership con la Mayo Clinic nella sanità

Un elemento che distingue il lavoro di Microsoft AI è l’attenzione alla diagnostica medica, annunciata verso la fine dello scorso anno. Microsoft ha ora raggiunto un accordo con la Mayo Clinic, una delle organizzazioni sanitarie non-profit più prestigiose e rinomate al mondo, per sviluppare un’intelligenza artificiale sanitaria di frontiera che combini le proprie capacità di ragionamento e calcolo con le competenze cliniche e i dati della struttura sanitaria.

In un’intervista congiunta, Suleyman e il CEO della Mayo Clinic Gianrico Farrugia hanno spiegato che la collaborazione è nata da una serie di incontri tra Farrugia e Nadella con l’obiettivo di migliorare gli esiti clinici grazie a un’intelligenza artificiale in grado di affiancare il personale medico come un vero membro del team e di arrivare “a una diagnosi in modo più rapido e migliore”, ha detto Farrugia.