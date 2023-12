Mercato azionario, come e dove investire nel 2024? Dopo il rally visto nell’ultimo trimestre del 2023, molti investitori si domandano se il trend rialzista proseguirà anche il prossimo anno.

D: Qual è l’attuale scenario macro? In particolare, quali sono le previsioni per l’inflazione nel 2024?

L’attuale contesto macroeconomico è caratterizzato da una serie di sfide persistenti, che comprendono tassi di inflazione elevati in numerosi paesi in tutto il mondo a causa di una combinazione di fattori come i tassi di interesse elevati, la robusta domanda dei consumatori e il conflitto in corso in Ucraina. In termini di previsioni di inflazione per il 2024, esistono variazioni tra paesi, con un consenso generale che prevede la persistenza di livelli di inflazione elevati, sebbene le indicazioni suggeriscano un graduale calo rispetto ai massimi esistenti. Queste sfide interconnesse sottolineano la complessità del panorama economico globale, richiedendo un monitoraggio attento e adattamenti strategici da parte di politici, imprese e investitori.

D: L’economia sarà in recessione o la crescita economica riprenderà?

Vari fattori, come eventi globali, politiche governative e dinamiche di mercato, influenzano la traiettoria dell’economia e, sebbene le prospettive economiche per il 2024 rimangano incerte, si trovano sia la possibilità di una recessione che indicazioni che la crescita possa riprendere. Il risultato finale dipende da diversi fattori, tra cui il conflitto in corso in Ucraina, la traiettoria della politica monetaria e il ritmo della ripresa economica. La natura di queste variabili sottolinea la complessità della previsione del panorama economico per il prossimo anno, ma sarà sicuramente interessante e potrebbe variare molto a secondo degli sviluppi.

D: Quali economie sono attese in crescita nel 2024?

Sebbene le prospettive economiche globali siano molto incerte si prevede che alcune economie manterranno o addirittura accelereranno la crescita nel 2024 con il mercato azionario statunitense, rappresentato dall’indice S&P 500, potrebbe affrontare volatilità nel breve termine poiché gli investitori valutano i rischi di un recessione contro il potenziale di crescita degli utili. Tuttavia, le prospettive a lungo termine per i titoli azionari statunitensi rimangono positive, supportate dalla forza dell’economia e dalla prevista ripresa degli utili societari insieme alle aspettative dell’inizio della riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve.

D: Quali sono le previsioni di crescita dei singoli Paesi europei? Quale economia europea potrebbe rivelarsi una sorpresa nel 2024?

Si prevede che anche le economie europee dovranno affrontare difficoltà nel 2024, ma la situazione è simile per quanto riguarda la Banca centrale europea. La guerra in Ucraina ha avuto un impatto particolare sull’Eurozona, provocando un aumento dei prezzi dell’energia e interrompendo le catene di approvvigionamento ed è importante ricordare che, sebbene i tassi di interesse possano scendere anche in Europa, ci vorrà una notevole quantità di tempo per stabilizzare la situazione e raggiungere entrambi gli obiettivi di inflazione e di tasso di interesse.

Nonostante queste sfide, alcune economie europee potrebbero sorprendere con una crescita più forte del previsto in quanto vedono una ripresa dell’attività economica ma nel complesso le prospettive economiche globali per il 2024 sono incerte, con possibilità sia di crescita che di recessione. Tuttavia, alcune economie, tra cui gli Stati Uniti e alcune nazioni europee, possiedono la resilienza e la forza di fondo per affrontare le sfide e potenzialmente sorprendere con risultati positivi.

Con l’avvicinarsi del 2024, l’economia italiana si trova in una situazione difficile, dovendo bilanciare le sfide imminenti e le potenziali opportunità. Da un lato, la sfida legata agli alti tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea rappresenta un ostacolo significativo, rendendo più costoso per le imprese e le famiglie i prestiti, impattando potenzialmente l’attività economica. Inoltre, l’ingente debito pubblico dell’Italia aggrava ulteriormente la situazione, lasciando il Paese vulnerabile alla volatilità dei tassi di interesse mentre il rallentamento economico globale, con il calo della domanda di esportazioni italiane, potrebbe peggiorare i problemi economici.

Tuttavia, nonostante queste sfide, ci sono anche alcune speranze grazie a un mercato del lavoro italiano che cerca di riprendersi e un potenziale impegno da parte del governo italiano ad aumentare la spesa che potrebbe fornire la spinta tanto necessaria all’economia. Sicuramente resta da vedere come si svilupperà la situazione ma molti fattori sia politici che economici restano incerti e potrebbero avere un impatto più grande che mai.

Come investire in commodities con i CFD

Investire in contratti per differenza (CFD) su commodities è diventata una delle opzioni più popolari per coloro che desiderano trarre vantaggio dalla volatilità del mercato delle materie prime. I CFD consentono agli investitori di trarre profitto dalle variazioni di prezzo delle commodities senza dover possedere effettivamente gli asset sottostanti. Questo tipo di investimento offre una serie di vantaggi, come la possibilità di negoziare con leva finanziaria, il che significa che gli investitori possono ottenere esposizione a una quantità di commodities superiore a quella che possiedono effettivamente. Con XTB puoi investire in oltre 50 CFD su commodities.

Tuttavia, è importante tenere presente che investire in CFD comporta anche dei rischi significativi. La volatilità del mercato delle materie prime può portare a movimenti di prezzo repentini e imprevedibili, che possono portare a perdite considerevoli. È fondamentale avere una solida comprensione dei mercati finanziari e delle commodities, nonché adottare una strategia di gestione del rischio ben definita prima di impegnarsi in questo tipo di investimento. Inoltre, è sempre consigliabile fare riferimento a fonti affidabili e consulenti finanziari qualificati per prendere decisioni informate prima di investire in CFD su materie prime.

Come rimanere aggiornato sulle notizie e analisi di mercato?

