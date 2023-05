Mercati: cosa aspettarsi ora, dopo l’accordo sul debito USA?

L’annuncio dell’accordo di massima tra il presidente Joe Biden e il leader della maggioranza repubblicana della Camera, Kevin McCarthy, sull’innalzamento del tetto del debito negli Stati Uniti ha sollevato una serie di nuovi interrogativi riguardo il futuro andamento dei mercati finanziari.

L’accordo, al momento presentato come un disegno di legge, sarà proposto al Congresso prossimamente, e sembra essere stato accolto con molto ottimismo dai media.

Le borse continueranno a mostrare positività, alimentando la propria corsa verso i massimi oppure sceglieranno di prendersi ancora un po’ di tempo per riflettere meglio sulla situazione?

Corsa contro il tempo per evitare il default: per le borse il peggio è passato?

L’accordo rappresenta un compromesso tra le diverse fazioni politiche e per tale ragione, secondo il presidente Biden, non tutti otterranno ciò che desideravano. Secondo il presidente, l’innalzamento del tetto del debito rappresenta una buona notizia per gli americani e per tutti gli investitori degli Stati Uniti: il default avrebbe avuto conseguenze disastrose sull’economia, come una possibile recessione e la perdita di milioni di posti di lavoro.

La segretaria del tesoro, Janet Yellen, ha dettato come scadenza il 5 giugno, quindi Joe Biden e Kevin McCarthy non hanno molto tempo a disposizione. L’accordo sembra prevedere l’innalzamento del limite del debito per i prossimi due anni ma il bilancio federale manterrà la spesa invariata nel 2024, posticipando la decisione al 2025. Questa intervento sarebbe visto da molti come una mossa politica per rinviare la questione e spostarla oltre le prossime elezioni presidenziali.

Accordo sul tetto del debito: cosa potrebbe accadere ai mercati?

Gli investitori avevano già considerato la possibilità che un accordo venisse raggiunto entro la scadenza stabilita da Janet Yellen. Pertanto, è probabile che i mercati abbiano già integrato questa buona notizia nei prezzi delle azioni, e potrebbe verificarsi una continuazione del trend in corso.

Tuttavia, alcuni esperti sostengono che la notizia potrebbe essere interpretata in modo negativo dai mercati. L’emissione di nuovo debito potrebbe coinvolgere sia privati che istituzioni e imprese, spostando denaro dai conti correnti bancari verso le casse del governo. Questa situazione potrebbe accentuare la crisi di liquidità delle banche nel Paese. Di conseguenza, molti operatori stanno monitorando attentamente i titoli bancari, in particolare quelli delle banche regionali, che potrebbero essere più vulnerabili a questa diminuzione di liquidità.

Sarà fondamentale quindi osservare da vicino l’evoluzione dei titoli bancari e gli indicatori di liquidità per valutare l’effetto a lungo termine di questa situazione sul mercato.

In conclusione, mentre alcuni vedono la notizia come positiva, altri sono preoccupati per gli effetti sulla liquidità bancaria. Sarà necessario seguire attentamente l’evoluzione dei mercati e le risposte delle istituzioni finanziarie per comprendere appieno l’impatto di questo accordo sul panorama finanziario.