Meglio investire in BTP o su un ETF obbligazionario?

Meglio investire in BTP o in ETF obbligazionari? La risposta breve è che non sono due versioni dello stesso strumento e chi li tratta come alternative intercambiabili sta confrontando due cose diverse. Un BTP è un prestito con una data di rimborso; un ETF obbligazionario è un portafoglio che quella data non ce l’ha. Tutto il resto (oscillazione del prezzo, tassazione, costi, rischio emittente) discende proprio da qui.

Il che non significa che uno sia migliore dell’altro, ma che rispondono a domande diverse e che la scelta dipende da un fattore che il risparmiatore spesso non mette a fuoco, ovvero l’eventuale bisogno di una data certa in cui rientrare del capitale nominale. Vediamo perché, numeri alla mano.

La differenza strutturale tra BTP ed ETF: la scadenza

Un BTP ha tre elementi fissi al momento dell’acquisto: la cedola, la data di rimborso e il valore di rimborso, che è 100. Se lo compri e lo tieni fino alla fine, sai già oggi quanto incasserai, salvo il caso di default dell’emittente. Le oscillazioni di prezzo che vedi sull’estratto conto nel frattempo sono contabili e non incidono su quanto ti verrà restituito.

Un ETF obbligazionario, invece, è un paniere che replica un indice e che mantiene una duration più o meno costante nel tempo. Quando i titoli in portafoglio si avvicinano alla scadenza, il fondo li vende e ne compra di nuovi con scadenza più lontana. Questo meccanismo, chiamato rollover, fa sì che l’ETF non arrivi mai a una data di rimborso. Non c’è nessun momento in cui «torna a 100», perché non esiste un 100 a cui tornare.

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Cosa succede quando i tassi salgono

Prendiamo un BTP decennale che rende il 4% e un ETF su titoli di Stato euro con duration analoga, intorno a 8. Ipotizziamo che i tassi di mercato salgano di un punto percentuale.

Il BTP. Il prezzo scende di circa l’8%, da 100 a poco più di 92. Chi vende in quel momento realizza la perdita. Chi tiene fino a scadenza incassa le cedole previste e alla fine riceve 100: il rendimento effettivo dell’operazione resta intorno al 4% pattuito in partenza.

L’ETF. Il prezzo scende della stessa misura, circa l’8%. Ma il portafoglio del fondo, man mano che ruota, incorpora titoli che ora rendono il 5% invece del 4%. La perdita in conto capitale viene progressivamente compensata dal maggior flusso cedolare.

Su un orizzonte pari alla duration, i due risultati tendono a convergere. Chi tiene il BTP fino in fondo riceve indietro il nominale, ma resta agganciato al 4% per dieci anni mentre il mercato ne offre 5. Chi ha l’ETF subisce la perdita subito, ma la recupera reinvestendo a tassi più alti.

La «protezione» della scadenza, in altre parole, non è una protezione dal rialzo dei tassi, è una protezione dal dover vendere durante il rialzo dei tassi. È una cosa diversa, e vale moltissimo se l’orizzonte è certo, molto meno se l’orizzonte è lungo e indefinito.

Il BTP ha il vantaggio della fiscalità

I titoli di Stato italiani godono di un’aliquota agevolata del 12,5% su cedole e plusvalenze, contro il 26% applicato alla generalità degli strumenti finanziari.

Per gli ETF il quadro è più articolato. L’aliquota standard sugli ETF armonizzati è il 26%, ma scende al 12,5% sulla quota di rendimento riferibile a titoli di Stato di Paesi in white list, categoria che comprende BTP, Bund, Treasury e la quasi totalità dei governativi dei Paesi sviluppati. Il calcolo avviene pro-quota: la porzione governativa al 12,5%, il resto al 26%, con l’intermediario che applica automaticamente il mix in regime amministrato.

Un ETF interamente investito in titoli di Stato euro non è penalizzato in modo significativo rispetto al BTP diretto, la quasi totalità del rendimento gode dell’aliquota ridotta. Il divario si apre invece sugli ETF aggregati o misti, perché un prodotto che contenga il 50-60% di governativi e il resto in corporate sconta un’aliquota effettiva ponderata sensibilmente più alta.

Occhio alle minusvalenze

Nell’ordinamento italiano le plusvalenze da ETF sono qualificate come redditi di capitale, mentre le minusvalenze restano redditi diversi e le due categorie non si compensano tra loro. Significa che un ETF può generare perdite fiscalmente utilizzabili, ma i suoi guadagni non possono mai assorbirle.

Con il BTP la situazione è diversa. La plusvalenza da vendita prima della scadenza è un reddito diverso, e come tale può essere compensata con minusvalenze pregresse. Le cedole no, restano redditi di capitale, ma il canale di compensazione esiste. Per chi ha uno zainetto fiscale di minusvalenze da smaltire è un aspetto da tenere fortemente in considerazione.

I vantaggio degli ETF

Il rischio emittente. Un BTP consiste in un’esposizione al 100% sulla Repubblica Italiana. Un ETF su governativi dell’area euro distribuisce il capitale su tutti gli emittenti dell’indice: Germania, Francia, Italia, Spagna e gli altri, con pesi determinati dal debito in circolazione. Non è un dettaglio per chi ha già una vita professionale, un immobile e un’attività concentrati nello stesso Paese.

Il taglio minimo. Il lotto minimo di un BTP sul MOT è di 1.000 euro nominali. Una quota di ETF costa quanto una quota, spesso poche decine di euro. Per chi costruisce posizione con versamenti periodici, la differenza è sostanziale.

La gestione delle cedole. Chi detiene BTP deve reinvestire manualmente ogni cedola, e su importi piccoli il reinvestimento è scomodo o impossibile. Un ETF ad accumulazione reinveste automaticamente all’interno del fondo, senza tassazione intermedia: l’imposta si paga solo al momento della vendita. Su orizzonti lunghi il differimento ha un effetto composto non trascurabile.

La costruzione della curva. Replicare con singoli titoli l’esposizione a decine di scadenze diverse richiede capitale e lavoro. Un ETF lo fa in un’operazione sola.

Il costo di tutto questo è il TER, la commissione annua di gestione, che per gli ETF governativi si colloca tipicamente in una fascia molto contenuta ma non è zero, mentre sul BTP detenuto in proprio non esiste alcuna commissione ricorrente, solo i costi di negoziazione e l’imposta di bollo sul dossier, quest’ultima dovuta in entrambi i casi.

La terza via: gli ETF a scadenza

Da alcuni anni esiste una categoria che elimina la contrapposizione: gli ETF obbligazionari a scadenza fissa, noti anche come target maturity. Detengono un paniere di titoli che scadono tutti nello stesso anno, distribuiscono le cedole e a scadenza liquidano il capitale agli investitori, chiudendo il fondo.

Combinano la diversificazione e il taglio ridotto dell’ETF con la data certa del titolo singolo. Sono lo strumento più adatto a chi ha un obiettivo temporale definito ma non vuole concentrare tutto su un solo emittente. Vale la stessa avvertenza sui costi e, per i prodotti che includono corporate, sul mix fiscale.

Come si sceglie tra ETF e BTP

Meglio domandarsi cosa si preferisce che facciano i propri soldi, piuttosto che chiedersi quale strumento renda di più.

Il BTP diretto ha senso quando esiste una data in cui il capitale nominale deve essere disponibile, quando l’importo è sufficiente a costruire posizione su più scadenze, quando si vuole massimizzare il vantaggio fiscale del 12,5% e quando la concentrazione sul rischio Italia è una scelta consapevole e non una conseguenza dell’abitudine.

L’ETF obbligazionario ha senso quando l’orizzonte è lungo e non ancorato a una data, quando si costruisce posizione con versamenti periodici, quando si vuole diversificare l’emittente, quando si preferisce delegare la gestione della curva e il reinvestimento delle cedole.

E vale la pena ricordare l’ovvio, che nella pratica si dimentica. Ovvero che le due cose non si escludono. Un portafoglio può contenere un BTP acquistato per una scadenza precisa e un ETF per la componente strutturale, con funzioni distinte. L’errore da evitare, semmai, è comprare un ETF obbligazionario a lunga duration credendo di aver comprato «un BTP più comodo». È un errore di aspettative.