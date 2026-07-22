Meglio €10.000 sul Buono Rinnova 3x4 con premio o sui BTP?

Quando si parla di investimenti a reddito fisso si tende spesso a concentrarsi sul rendimento finale. In realtà è solo una parte della storia. Due strumenti possono infatti appartenere alla stessa categoria e arrivare a risultati simili seguendo meccanismi completamente diversi. È proprio ciò che accade confrontando un Buono Fruttifero Postale con un BTP.

Comprendere come si forma il rendimento è importante almeno quanto conoscerne l’entità. Nel caso dei Titoli di Stato, ad esempio, il risultato finale dipende non soltanto dalle cedole distribuite nel corso degli anni, ma anche dal prezzo al quale il titolo viene acquistato sul mercato. Nei Buoni Fruttiferi Postali, invece, il rendimento è determinato dalle condizioni fissate al momento della sottoscrizione e rimane legato a quelle per tutta la durata dell’investimento.

A influenzare il mercato obbligazionario contribuisce poi il contesto economico e, in particolare, l’evoluzione dei tassi di interesse. Negli ultimi mesi le aspettative degli operatori sono cambiate in modo significativo. Dopo una fase nella quale molti investitori ritenevano probabile una riduzione relativamente rapida del costo del denaro, il mercato ha progressivamente iniziato a scontare uno scenario diverso, caratterizzato da tassi elevati più a lungo oppure da un percorso di riduzione più graduale. Questo cambiamento si è riflesso direttamente sulle quotazioni dei Titoli di Stato. Numerosi BTP hanno registrato un calo dei prezzi, accompagnato da un aumento del rendimento effettivo a scadenza. È il normale funzionamento del mercato obbligazionario: quando il prezzo di un’obbligazione diminuisce, il rendimento tende ad aumentare; quando il prezzo sale, il rendimento tende invece a ridursi. In questo contesto, meglio dedicare €10.000 al Buono Rinnova 3x4 con premio o ai BTP?

Perché oggi i rendimenti dei BTP sono aumentati

Le variazioni osservate nelle ultime settimane non dipendono da una modifica delle cedole già previste dai Titoli di Stato, che rimangono immutate, ma dal diverso prezzo al quale questi titoli vengono negoziati sul mercato.

Quando gli investitori richiedono rendimenti più elevati per acquistare un’obbligazione, il prezzo deve necessariamente adeguarsi. È proprio questa relazione inversa tra prezzo e rendimento che caratterizza il mercato obbligazionario e che spiega perché, a parità di titolo, il rendimento possa cambiare ogni giorno.

Per interpretare correttamente i dati di mercato è utile ricordare che il rendimento normalmente riportato per un BTP è il rendimento effettivo a scadenza (Yield to Maturity). Si tratta di un indicatore che considera contemporaneamente tre elementi: il prezzo di acquisto del titolo, tutte le cedole che saranno incassate durante la vita residua dell’obbligazione e il rimborso del valore nominale alla scadenza.

Se il titolo viene mantenuto fino al rimborso finale, il rendimento teorico corrisponde a quello calcolato al momento dell’acquisto. Se invece viene venduto prima della scadenza, il risultato economico dipenderà anche dal prezzo di mercato registrato nel giorno della vendita, che potrà essere superiore o inferiore rispetto al prezzo pagato inizialmente.

È proprio questo meccanismo a spiegare perché un BTP con una cedola apparentemente modesta possa presentare un rendimento effettivo superiore rispetto a un altro caratterizzato da cedole più elevate. La cedola rappresenta infatti solo uno degli elementi che contribuiscono alla formazione del rendimento complessivo.

I Buoni Fruttiferi Postali seguono una logica differente. Anche in questo caso si tratta di strumenti appartenenti al comparto del reddito fisso, ma il rendimento non nasce dall’incontro tra domanda e offerta sul mercato. È invece definito dalle condizioni previste al momento dell’emissione.

Questa differenza rende particolarmente interessante il confronto tra le due tipologie di strumenti. Limitarsi a osservare il capitale finale ottenibile alla scadenza rischia infatti di essere fuorviante. Per comprendere davvero i risultati è necessario capire come questi vengano costruiti.

Per rendere il confronto il più possibile omogeneo prenderemo come riferimento un investimento iniziale di 10.000 euro. Il Buono Rinnova 3x4 con premio verrà confrontato con tre BTP aventi una durata residua analoga, il BTP 1,45% marzo 2036, il BTP 0,95% marzo 2037 e il BTP 3,25% marzo 2038, ai quali verrà successivamente affiancato anche il BTP 3,30% giugno 2033, caratterizzato da una scadenza più ravvicinata.

Come funziona il Buono Rinnova 3x4 con premio

Il Buono Rinnova 3x4 con premio è destinato esclusivamente a chi, dal 1° gennaio 2026, ha rimborsato Buoni Fruttiferi Postali giunti a scadenza, Buoni Ordinari trentennali oppure Depositi Supersmart scaduti e decide di reinvestire il capitale ottenuto.

La durata è pari a dodici anni ed è suddivisa in quattro periodi consecutivi di tre anni ciascuno.

Una delle caratteristiche più importanti riguarda il riconoscimento degli interessi. A differenza di quanto avviene per molti altri strumenti finanziari, gli interessi non maturano giorno dopo giorno. Vengono infatti riconosciuti esclusivamente al completamento di ciascun triennio. Se il rimborso viene richiesto prima della conclusione del periodo in corso, gli interessi maturati in quel triennio non vengono riconosciuti.

La remunerazione del Buono nasce da due componenti. La prima è costituita dagli interessi ordinari, corrispondenti a un rendimento annuo lordo del 2,50%. A questa si aggiunge un premio lordo pari all’8% del capitale nominale investito, riconosciuto esclusivamente al termine dei dodici anni.

È proprio questo il punto che genera più facilmente equivoci. L’8% non rappresenta un rendimento annuo. Si tratta invece di un bonus corrisposto una sola volta alla naturale scadenza del Buono e calcolato esclusivamente sul capitale inizialmente investito.

Facendo un esempio concreto, investendo 10.000 euro il premio lordo corrisponde a 800 euro. Dopo l’applicazione della fiscalità prevista per i Buoni Fruttiferi Postali, il premio netto diventa 700 euro, come riportato nella documentazione informativa di Poste Italiane.

Grazie a questo bonus, il rendimento medio annuo lordo complessivo passa dal 2,50% al 2,99%. In altre parole, il premio finale contribuisce ad aumentare il rendimento medio dell’investimento lungo l’intero orizzonte temporale dei dodici anni.

Secondo il prospetto informativo di Poste Italiane, mantenendo il Buono fino alla naturale scadenza, un investimento iniziale di 10.000 euro determina un valore di rimborso netto pari a 13.717,78 euro, importo che comprende sia gli interessi maturati sia il premio finale netto.

Un’altra differenza sostanziale rispetto ai BTP riguarda il comportamento dello strumento durante la sua vita. Il Buono non è negoziato sul mercato secondario e il suo valore non oscilla quotidianamente in funzione dell’andamento dei tassi di interesse.

Le condizioni economiche sono infatti definite fin dall’origine e rimangono quelle previste al momento della sottoscrizione.

È proprio confrontando il Buono Rinnova 3x4 con premio con un BTP che emerge la principale differenza tra i due strumenti. Nel Buono il rendimento deriva dalle condizioni contrattuali e dall’eventuale premio finale. Nei Titoli di Stato, invece, il risultato economico dipende anche dal prezzo pagato all’acquisto, oltre che dalle cedole e dal rimborso del valore nominale.

È questa diversa modalità di formazione del rendimento che spiega perché un BTP con una cedola apparentemente contenuta possa, in determinate condizioni di mercato, offrire un rendimento effettivo superiore rispetto a un titolo caratterizzato da cedole nominali più elevate. Proprio questo sarà il punto di partenza del confronto numerico sviluppato nella seconda parte dell’analisi.

Quanto rendono oggi Buono Rinnova 3x4 con premio e BTP investendo 10.000 euro

Per rendere il confronto il più possibile omogeneo, ipotizziamo un investimento iniziale di 10.000 euro mantenuto fino alla naturale scadenza di ciascuno strumento. L’obiettivo non è individuare quale investimento sia preferibile, ma osservare come strumenti appartenenti al reddito fisso possano costruire il rendimento seguendo meccanismi differenti.

Per il confronto sono stati presi in considerazione tre Titoli di Stato con una durata residua vicina a quella del Buono Rinnova 3x4 con premio.

Il primo è il BTP Tf 1,45% marzo 2036, quotato intorno a 80,86, con un rendimento effettivo netto a scadenza di circa 3,67% e una duration modificata pari a 8,54.

Il secondo è il BTP Tf 0,95% marzo 2037, quotato intorno a 74,20, con un rendimento effettivo netto di circa 3,84% e una duration modificata pari a 9,59.

Il terzo è il BTP Tf 3,25% marzo 2038, che quota circa 92,88, presenta un rendimento netto a scadenza di circa 3,63% e una duration modificata pari a 9,18.

A prima vista questi dati potrebbero sorprendere. Il titolo con la cedola più bassa, pari allo 0,95%, è infatti quello che presenta il rendimento effettivo più elevato.

La spiegazione è legata proprio al funzionamento del rendimento a scadenza. Quel BTP viene acquistato sul mercato a un prezzo significativamente inferiore rispetto al valore nominale di rimborso. In altre parole, oltre alle cedole, l’investitore beneficia anche del progressivo recupero del prezzo fino ai 100 euro che lo Stato rimborsa alla scadenza. È questo recupero di valore che contribuisce ad aumentare il rendimento complessivo.

Il meccanismo è diverso rispetto a quello del BTP 3,25% marzo 2038. In questo caso la cedola annuale è più elevata, ma il titolo quota molto più vicino al valore nominale. Di conseguenza il contributo derivante dall’apprezzamento del prezzo fino alla scadenza risulta inferiore.

Il BTP 1,45% marzo 2036 rappresenta una situazione intermedia. Anche in questo caso il prezzo di mercato è inferiore a 100 e parte del rendimento deriva dal recupero del capitale fino al rimborso finale.

Facendo riferimento ai prezzi attuali e ipotizzando il mantenimento dei titoli fino alla loro naturale scadenza, i valori finali risultano indicativamente i seguenti.

Con il Buono Rinnova 3x4 con premio, un investimento iniziale di 10.000 euro determina un valore di rimborso netto pari a 13.717,78 euro, comprensivo degli interessi maturati e del premio finale netto previsto dal prodotto.

Con il BTP 1,45% marzo 2036, gli stessi 10.000 euro consentono di acquistare un valore nominale superiore grazie al prezzo di mercato inferiore alla pari. Sommando il rimborso finale e le cedole nette, il valore complessivo risulta pari a circa 13.936 euro.

Nel caso del BTP 3,25% marzo 2038, il capitale finale sale a circa 14.441 euro, grazie al contributo delle cedole più elevate distribuite durante la vita del titolo.

Il risultato più elevato tra i tre BTP considerati è quello del BTP 0,95% marzo 2037, che porta il valore finale a circa 14.709 euro, proprio grazie all’effetto combinato del prezzo di acquisto particolarmente inferiore al valore nominale e del successivo rimborso a 100.

Il confronto mette in evidenza come strumenti appartenenti alla stessa categoria del reddito fisso possano costruire il rendimento seguendo logiche differenti. Nel Buono Rinnova 3x4 con premio il risultato economico deriva dalle condizioni previste al momento della sottoscrizione, dagli interessi riconosciuti al termine di ciascun triennio e dal premio finale corrisposto alla scadenza.

Nei BTP, invece, il rendimento effettivo nasce dalla combinazione tra prezzo di acquisto, cedole periodiche e rimborso del valore nominale. È questa diversa modalità di formazione del rendimento che spiega perché un titolo con una cedola apparentemente contenuta possa, in determinate condizioni di mercato, offrire un rendimento complessivo superiore rispetto a un’obbligazione caratterizzata da cedole nominali più elevate.

Accanto ai titoli con scadenza più lunga merita infine attenzione anche il BTP Tf 3,30% giugno 2033. Ai prezzi attuali quota intorno a 98,33, presenta un rendimento lordo a scadenza di circa 3,60%, un rendimento netto di circa 3,16% e una duration modificata pari a 5,99.

La durata residua inferiore rispetto ai BTP con scadenza tra il 2036 e il 2038 comporta una minore sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse. In termini tecnici, una duration più contenuta implica oscillazioni di prezzo generalmente meno ampie a fronte di variazioni dei rendimenti di mercato. Si tratta di una caratteristica dello strumento e non di un elemento che, da solo, consenta di esprimere un giudizio sulla sua maggiore o minore convenienza rispetto ad altre obbligazioni.

Il confronto sviluppato in questa analisi rappresenta una fotografia dei dati disponibili al momento della rilevazione. Prezzi, rendimenti e duration dei Titoli di Stato sono infatti destinati a modificarsi quotidianamente in funzione dell’andamento del mercato, mentre le condizioni economiche del Buono Rinnova 3x4 con premio rimangono quelle previste al momento della sottoscrizione.

Per questo motivo i risultati riportati hanno esclusivamente finalità informative e descrittive. Il loro scopo è mostrare come si forma il rendimento dei diversi strumenti e quali fattori ne influenzino il risultato finale, senza costituire una previsione sull’evoluzione futura del mercato né una raccomandazione di investimento.