Market mover settimana 8-14 giugno 2026, è la settimana della BCE. Cosa monitorare?

Quella dall’8 al 14 giugno 2026 è una delle settimane più dense dell’anno sul fronte macroeconomico. Due appuntamenti di primo piano (la riunione della Banca Centrale Europea e i dati sull’inflazione americana) si concentrano in pochi giorni e promettono, almeno in potenziale, di muovere i mercati azionari, obbligazionari e valutari.

Il filo che lega tutti i market mover previsti in settimana è intrecciato tra inflazione e tassi. Siamo in una fase in cui le banche centrali dei due principali blocchi economici occidentali si trovano ad affrontare delle pressioni inflazionistiche con origini diverse ma che portano entrambe nella stessa direzione: tassi alti più a lungo, con il rischio che nuovi rialzi diventino necessari.

Per i mercati azionari, il cocktail è assai complicato da digerire. La prospettiva di un rialzo BCE questa settimana e di una Fed ancora ferma la prossima restringe lo spazio per i multipli di valutazione, soprattutto per i settori più esposti al costo del denaro come real estate e utilities. Sul mercato obbligazionario, l’attenzione è ai BTP italiani e agli spread periferici, che tendono ad allungarsi nei cicli di rialzo se la crescita rallenta. Mentre, sul fronte valutario, un rialzo BCE potrebbe sostenere l’euro rispetto al dollaro nel breve, ma molto dipenderà dal tono della conferenza stampa di Lagarde e da quello che uscirà dal dot plot americano a poche ore di distanza.

Lunedì 8 giugno 2026

La settimana si apre con un dato che, in una qualsiasi altra settimana, passerebbe quasi inosservato: la Survey of Consumer Expectations della Federal Reserve di New York. L’indagine misura quanto le famiglie americane si aspettano che i prezzi salgano nei prossimi 12 mesi. Non è un market mover ad alto impatto, ma in questa settimana specifica arriva come prima cartina di tornasole del sentiment inflazionistico, due giorni prima del CPI e alla vigilia della BCE. Se le aspettative risultano ancora ancorate attorno ai livelli attuali, sarà un segnale di stabilità, se invece salgono, alimenteranno il nervosismo sui mercati obbligazionari, anche in vista della riunione della Federal Reserve la prossima settimana.

Martedì 9 giugno 2026

Il giorno successivo il calendario economico si fa leggermente più mosso. Dagli Stati Uniti arrivano due dati che, pur non essendo di primo piano, hanno un peso specifico in questo contesto.

La bilancia commerciale di aprile è più rilevante del solito perché cade a ridosso delle prime settimane di applicazione delle nuove politiche tariffarie statunitensi. Il dato rivelerà se le importazioni, spesso gonfiate nei mesi precedenti dagli acquisti anticipati per sfuggire ai dazi, stiano rientrando verso la normalità, un’informazione utile per stimare la traiettoria del PIL americano nel secondo trimestre e per capire in che misura la guerra commerciale stia già lasciando tracce nei flussi reali di merci.

Le vendite di case esistenti, invece, sono un termometro diretto di quanto i tassi sui mutui stiano pesando sul mercato immobiliare. Con la Fed ferma da mesi e i tassi ancora elevati, il real estate è uno dei settori più sotto pressione, ogni segnale di deterioramento viene letto come un anticipo dei danni che la politica restrittiva sta producendo nell’economia reale e in vista del meeting della Fed del 16-17 giugno anche questo conta.

Mercoledì 10 giugno 2026

Nello stesso giorno in cui i mercati iniziano a scaldarsi in attesa della BCE del giorno dopo, dall’altra parte dell’Atlantico arrivano i dati sull’inflazione americana di maggio (CPI, Consumer Price Index) in un momento delicato. Il PCE, l’indicatore preferito dalla Fed, si era attestato al 3,8% ad aprile 2026, ai massimi dal 2023. Il CPI di maggio serve a capire se la pressione sui prezzi negli Stati Uniti stia allentandosi o se la componente core, quella che esclude energia e alimentari, rimanga vischiosa. Il contesto è quello di un’economia statunitense che ha mostrato una buona tenuta nel primo semestre 2026, con consumi solidi e mercato del lavoro ancora resiliente, nonostante la politica monetaria restrittiva. Un CPI più basso delle attese potrebbe aprire spazio per un allentamento monetario nei prossimi mesi; un dato sopra le aspettative, invece, consoliderebbe la narrativa dei «tassi alti più a lungo».

Giovedì 11 giugno 2026, il giorno della riunione BCE

L’appuntamento più atteso della settimana è quello di giovedì 11 giugno, quando il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea si riunisce a Francoforte per decidere sui tassi di interesse in un meeting ben lontano dall’ordinaria amministrazione. La decisione ufficiale arriverà alle 14:15, seguita dalla conferenza stampa di Christine Lagarde alle 14:45.

Nelle tre precedenti sedute del 2026 (febbraio, marzo e aprile) la BCE aveva lasciato i tassi invariati, con il tasso sui depositi fermo al 2%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Ma il contesto nel frattempo è cambiato, e in modo sostanziale. L’inflazione nell’Eurozona ha accelerato marcatamente nei mesi scorsi, spinta soprattutto dai prezzi dell’energia in seguito alle tensioni geopolitiche legate al conflitto in Medio Oriente. A maggio, la stima flash dell’HICP per l’area euro si è attestata al 3,2% su base annua, ben oltre l’obiettivo del 2% che la BCE è chiamata a presidiare. La componente servizi continua a mostrare una certa viscosità, rendendo difficile liquidare il fenomeno come uno shock puramente transitorio legato all’energia.

Non è un caso se il vicepresidente Luis de Guindos, in audizione al Parlamento europeo lo scorso 4 maggio, aveva esplicitamente indicato giugno come il momento in cui sarebbe stata valutata la possibilità di un intervento. Nel verbale della riunione di aprile è emerso che diversi membri del Consiglio direttivo non si sarebbero opposti a un rialzo già in quell’occasione, se fosse stato sul tavolo.

Oggi il consenso di mercato si è compattato e, secondo i dati sui tassi di interesse impliciti, un rialzo di 25 punti base è già prezzato integralmente dal mercato, con le aspettative che incorporano altri due aumenti nel corso del 2026 e una probabilità del 92% di un terzo intervento entro dicembre. Gli analisti di DWS, nella persona di Ulrike Kastens, stimano che il tasso sui depositi salirà dal 2% al 2,25%, mentre le nuove proiezioni su crescita e inflazione - che vengono pubblicate contestualmente alle riunioni di giugno - saranno probabilmente determinanti per capire quanto la BCE intenda spingersi in avanti.

Per i mercati, la conferenza stampa di Lagarde varrà quanto la decisione in sé, saranno le parole a chiarire se Francoforte intende muoversi ancora o se (come spesso ha fatto) si prenderà del tempo per osservare l’evoluzione dei dati.

Sempre giovedì, a mercati ancora aperti, escono anche le richieste settimanali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti e i dati sul PPI (prezzi alla produzione americani di maggio). Il PPI è un leading indicator dell’inflazione al consumo e, in un contesto in cui lo shock energetico è ancora attivo, il dato va interpretato con qualche cautela in più, ma una lettura sopra le attese aggiungerebbe ulteriore pressione sulla banca centrale americana.

Venerdì 12 giugno 2026

La settimana si chiude con il dato sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, che fornisce indicazioni sul sentiment delle famiglie americane. Considerando il ciclo in cui i consumi privati hanno tenuto sorprendentemente bene nonostante i tassi elevati, un deterioramento della fiducia sarebbe un segnale da non sottovalutare, tanto più se arriva all’indomani di una BCE che ha alzato i tassi e di un CPI americano ancora caldo.