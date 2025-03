Market mover della settimana, BCE protagonista

Bonus nascite 2025 (ex bebé). Importi, requisiti e come farne domanda

Market mover della settimana dal 3 al 7 marzo: tutti i riflettori sono puntati sulla BCE che si riunisce per il suo incontro di politica monetaria.

Cosa aspettarsi sui tassi di interesse dell’Eurozona? Ci sarà un altro taglio? Le risposte sono molto attese.

Gli investitori aspettano anche altri dati importanti in uscita, come il PIL dell’Eurozona, gli indicatori dei PMI di tutte le principali potenze mondiali, il tasso di disoccupazione USA. In evidenza anche il Prodotto Interno Lordo dell’Italia.

Nel dettaglio di seguito, tutti i market mover in arrivo nella settimana dal 3 al 7 marzo.

Market mover lunedì 3 marzo 02:45, CNY: Indice Manifatturiero PMI - Caixin Cina

09:45, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero Italia

09:50, EUR: Indice PMI manifatturiero Francia

09:55, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero Germania

10:00, EUR: Indice PMI manifatturiero Eurozona

11:00, EUR: IPC preliminare Eurozona

15:45, USD: Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero USA

16:00, USD: Indice ISM dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero USA

Market mover martedì 4 marzo 10:00, EUR: Tasso mensile di disoccupazione Italia

11:00, EUR: Tasso di disoccupazione Eurozona

Market mover mercoledì 5 marzo 02:45, CNY: Indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi Cina

09:45, EUR: PMI Composite Italia

09:45, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi Italia

09:50, EUR: Indice PMI S&P Global composito Francia

09:50, EUR: Indice dei direttori agli acquisti del settore terziario Francia

09:55, EUR: Indice PMI composito Germania

09:55, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore servizi Germania

10:00, EUR: PIL Italia

10:00, EUR: Indice composito dei servizi Eurozona

10:00, EUR: Indice dei direttori agli acquisti del settore servizi Eurozona

10:30, GBP: Indice PMI composito Regno Unito

10:30, GBP: Indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi Regno Unito

11:00, EUR: Vendite al dettaglio Italia

14:15, USD: Variazione dell’occupazione non agricola (ADP) USA

15:45, USD: Indice dei direttori agli acquisti del settore terziario USA

16:00, USD: Indice ISM non manifatturiero USA

Market mover giovedì 6 marzo 14:15, EUR: Operazioni di rifinanziamento marginale della BCE

14:15, EUR: Dichiarazioni sulla Politica monetaria della BCE

14:15, EUR: Decisione sul tasso d’interesse BCE

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione USA

14:45, EUR: Conferenza Stampa della BCE