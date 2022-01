Market mover della settimana: inflazione in focus

Market mover della settimana: quali sono i dati economici da non perdere dal 17 al 21 gennaio 2022?

Tanti i risultati attesi nei prossimi giorni: innanzitutto c’è l’inflazione in Eurozona, in Germania e in Italia che offrirà spunti di riflessione sulle prossime mosse di politica economica e monetaria.

I trader osserveranno anche la Cina, con PIL e produzione industriale sotto la lente. Molti sono i dati in arrivo anche da USA, Regno Unito. Interessante anche l’indice ZEW tedesco e l’IPP della Germania.

Market mover lunedì 17 gennaio 2022

03:00, CNY: PIL Cina

03:00, CNY: Produzione Industriale Cina

03:00, CNY: Tasso di disoccupazione Cina

10:00, EUR: IPC Italia

Market mover martedì 18 gennaio 2022

08:00, GBP: Tasso di disoccupazione Regno Unito

11:00, EUR: Rilevazione ZEW del sentimento sull’economia Germania

11:00, EUR: Sentimento di fiducia dello ZEW Eurozona

22:30, USD: Scorte settimanali di petrolio USA

Market mover mercoledì 19 gennaio 2022

08:00, GBP: IPC Regno Unito

08:00, EUR: IPC Germania

14:30, USD: Permessi di costruzione rilasciati USA

Market mover giovedì 20 gennaio 2022

00:50, JPY: Saldo della bilancia Commerciale Giappone

02:30, CNY: Tasso privilegiato d’interesse della PBoC Cina

08:00, EUR: Indice tedesco dei prezzi di produzione Germania

11:00, EUR: IPC Eurozona

13:30, EUR: Dichiarazioni sulla Politica monetaria della BCE Eurozona

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione USA

16:00, USD: Vendite di abitazioni esistenti USA

Market mover venerdì 21 gennaio 2022