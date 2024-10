Market mover della settimana: la riunione Bce in primo piano

Market mover della settimana dal 14 al 18 ottobre: la riunione della Bce è l’evento più atteso, ma i dati in arrivo sono davvero molti e tutti significativi per l’economia globale.

Il meeting dell’Eurotower del 17 ottobre ha già i riflettori puntati, con la conferenza stampa di Lagarde che offrirà indicazioni preziose agli investitori.

Tra i dati da seguire con attenzione spiccano anche l’inflazione in Italia e in Eurozona, gli indici ZEW sulla fiducia in Germania, il Pil della Cina, la produzione industriale europea, statunitense e cinese.

Di seguito, tutti i market mover della settimana dal 14 al 18 ottobre.

Market mover lunedì 14 ottobre

13:00, USD: Report mensile dell’OPEC

20:00, USD: Bilancio del budget federale Usa

Market mover martedì 15 ottobre

08:00, GBP: Tasso di disoccupazione Regno Unito

11:00, EUR: Produzione industriale Eurozona

11:05, EUR: Indice ZEW delle condizioni economiche Germania

11:05, EUR: Rilevazione ZEW del sentimento sull’economia Germania

Market mover mercoledì 16 ottobre

08:00, GBP: IPC Regno Unito

10:00, EUR: IPC Italia

22:30, USD: Scorte settimanali di petrolio Usa

Market mover giovedì 17 ottobre

11:00, EUR: Saldo della bilancia commerciale Italia

11:00, EUR: IPC Eurozona

14:15, EUR: Tasso sui depositi Eurozona

14:15, EUR: Operazioni di rifinanziamento marginale della BCE Eurozona

14:15, EUR: Dichiarazioni sulla Politica monetaria della BCE Eurozona

14:15, EUR: Decisione sul tasso d’interesse Eurozona

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa

14:30, USD: Vendite al dettaglio Usa

14:45, EUR: Conferenza Stampa della BCE Eurozona

15:15, USD: Produzione industriale Usa

Market mover venerdì 18 ottobre

04:00, CNY: PIL Cina

04:00, CNY: Produzione Industriale Cina

