Lusso a picco, il caso Gucci preoccupa

Non è la prima volta che il mercato del lusso affronta una forte contrazione di mercato come quella attuale, eppure certi momenti restano una forte incognita e spaventano le borse. È un dato di fatto: il caso Gucci evidenzia le complessità del mercato del lusso e la necessità per i grandi conglomerati come Kering di trovare una soluzione per rivitalizzare la domanda nell’arco del breve termine. Cosa sta affossando le grandi marche e come sta reagendo il mercato finanziario di fronte a queste grandi incertezze?

Cosa succede al mercato del lusso?

Il mercato del lusso sta affrontando una forte contrazione della domanda e uno dei problemi più preoccupanti riguarda il marchio Gucci, una delle case di moda più antiche e rispettate al mondo. Non è la prima volta, all’incirca ogni 5 anni, Gucci sembra entrare in una fase di «ritiro ciclico della domanda», durante la quale viene dichiarato praticamente morto, portando nella bara letteralmente tutto il mercato. Difatti, questo fenomeno non solo preoccupa gli amanti del marchio, ma rappresenta una potenziale minaccia per l’intera linea di prodotti di Kering, il colosso francese del lusso proprietario di Gucci e quindi per i relativi investitori e per il mercato della moda. [...]