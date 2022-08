Liste e candidati Italia Viva e Azione: dai volti noti a quelli meno conosciuti, chi c’è nei collegi uninominali e plurinominali

Anche la coalizione di centro, quella formata da Italia Viva di Matteo Renzi e da Azione di Carlo Calenda, con quest’ultimo candidato premier, ha depositato le liste con i nomi dei candidati ai collegi uninominali e plurinominali.

Diversi nomi conosciuti e altri meno, per quelle che Carlo Calenda ha descritto come “belle liste, formate da persone esperte, consiglieri comunali e regionali giovani e in gamba”.

Vedremo se a quest’entusiasmo seguirà una risalita nei sondaggi politici: a oggi, infatti, il terzo polo non raggiunge il 5% delle preferenze e se tale risultato dovesse essere confermato il 25 settembre si tratterebbe di un fallimento su tutta la linea per il duo Calenda-Renzi.

Va detto che per il momento Azione e Italia Viva devono ancora ufficializzare i nomi dei candidati ai collegi uninominali e plurinominali; tuttavia, le ultime notizie ci dicono che le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sono state tutte confermate.

Possiamo dunque analizzare le liste di Azione e Italia Viva con un rapido identikit dei candidati nei collegi più importanti, nell’attesa di scoprire se le scelte effettuate da Calenda e Renzi si riveleranno vincenti alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Candidati Azione e Italia Viva alle elezioni politiche del 25 settembre: i volti noti

Matteo Renzi viene candidato nei seguenti plurinominali, sempre in prima posizione ovviamente:

Campania - P01 , città principali Napoli, Giugliano in Campania, Torre del Greco, Acerra

, città principali Napoli, Giugliano in Campania, Torre del Greco, Acerra Lombardia - P02 , città principali Milano, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pavia,

, città principali Milano, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pavia, Lombardia - P03 , città principali Milano, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pavia

, città principali Milano, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pavia Toscana - P01, intera regione.

Il candidato premier Carlo Calenda, invece, lo si trova:

uninominale Lazio - U02 ;

; plurinominale Emilia-Romagna - P02 , città principali Bologna, Ravenna, Rimini;

, città principali Bologna, Ravenna, Rimini; plurinominale Lazio P01 , città principali Roma: Municipio XIV, Roma: Municipio V, Roma: Municipio VII;

, città principali Roma: Municipio XIV, Roma: Municipio V, Roma: Municipio VII; plurinominale Sicilia P01 , città principali Palermo, Marsala, Gela;

, città principali Palermo, Marsala, Gela; plurinominale Veneto - P02 città principali Padova, Vicenza, Verona.

Mara Carfagna, attuale ministro per il Sud e la coesione territoriale, dopo essere passata da Forza Italia ad Azione viene candidata ai collegi:

uninominale Campania 1 - U02 , con città principale Napoli: Quartiere 19

, con città principale Napoli: Quartiere 19 plurinominali Puglia - P01, P02, P03 e P04, oltre a Campania 2 - P02, sempre in prima posizione.

Per Maria Stella Gelmini, ministro per gli affari regionali che ha fatto lo stesso percorso della Carfagna, invece c’è il collegio uninominale Lombardia - U09, con città principale Treviglio, mentre per i plurinominali:

Puglia - P02 (in seconda posizione);

(in seconda posizione); Lombardia - P02 (in seconda posizione);

(in seconda posizione); Lombardia - P03 (in seconda posizione);

(in seconda posizione); Toscana - P01 (in seconda posizione, nell’intera Regione).

Maria Elena Boschi, fedelissima di Matteo Renzi, viene blindata in prima posizione nel collegio uninominale per tutta la Calabria, mentre figura anche nei collegi plurinominali in Lazio 1 - P01, P02 e P03. Altro fedelissimo Davide Faraone, il quale si trova nei plurinominali della Sicilia, P01 e P02, in prima posizione.

Tra i nomi noti, troviamo anche Roberto Giachetti, ex candidato Pd alle elezioni amministrative di Roma nel 2016, nonché vice presidente della Camera dei Deputati nel 2013, come pure la ministra per le Pari opportunità e la famiglia del governo Draghi, Elena Bonetti, che viene candidata al collegio uninominale Lazio 1 - U01 oltre che nei plurinominali per la Sardegna (intera Regione) e Veneto (P01 e P02).

Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, risulta candidato in Campania (plurinominale P01 e P02) e in Friuli Venezia Giulia (P01), mentre a Enrico Costa, ex ministro per gli affari regionali dal 29 gennaio 2016 al 19 luglio 2017 nei governi Renzi e Gentiloni, spetta l’uninominale Piemonte 2 - U05 e i plurinominali in Lombardia (P01 e P02), dove viene messo in prima posizione.

Non mancano poi le sorprese, come ad esempio la non candidatura dell’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il quale ha rotto con Azione e Italia Viva definendo le loro scelte come “conservative e poco coraggiose, in quanto si è voluta salvare l’attuale dirigenza senza aprirsi ai rappresentanti dei territori”. E non ci sarà neppure Gabriele Albertini, storico sindaco di Milano, che conclude così la sua - breve - avventura politica nel terzo polo. Le ragioni dello strappo sono da individuare nel mancato accordo sul dove candidarlo: Albertini, infatti, puntava a Milano, ma lì Azione ha preferito candidare il fedelissimo, nonché vicesegretario, Enrico Costa.

Candidati Azione e Italia Viva alle elezioni politiche del 25 settembre: i volti meno noti

Volti meno noti, anche perché passati al terzo polo nelle ultime ore, sono Massimo Stellato, candidato nel collegio Puglia 03 subito dopo la Carfagna, che si è reso famoso nel 2018 per aver organizzato una protesta dei gilet gialli contro il caro benzina a Taranto.

In Abruzzo c’è Gianfranco Giuliante, iscritto alla Lega fino al 2021, mentre Elvira Evangelista, ex deputata del Movimento 5 Stelle, viene candidata nel plurinominale in Sardegna.

Mauro Avvenente, ex capogruppo Pd, viene candidato nel plurinominale Camera in Liguria, mentre Giuseppina Occhionero, eletta deputata per conto di Liberi e uguali, risulta capolista alla Camera per il Molise.